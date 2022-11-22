«Информационная безопасность» получила самую большую квоту из всех ИТ-специальностей на бюджетных местах в вузах

Среди ИТ-специальностей в вузах самую большую квоту приема на бюджетные места выделили на «Информационную безопасность» – 30% от контрольных цифр приема. Год назад квота для ИБ достигала лишь 20%. Пересмотреть политику подготовки новых кадров пришлось в условиях усилившихся кибератак на российские организации с конца февраля 2022 г.



Нужно больше ИБ-специалистов

В российских вузах в 2023 г. увеличили долю бюджетных мест для направления подготовки «Информационная безопасность» до 30%. Это следует из распоряжения Правительства России № 3502-р, опубликованного 17 ноября 2022 г.

Таким образом, ИБ лидируют среди всех специальностей, связанных с информационными технологиями. Также по 30% выделено направлениям «Конструирование и технология электронных средств» и «Радиотехника». В 2022 г. квота на «Информационную безопасность» достигала 20%. У «Радиотехники» было 30%, однако это касалось лишь некоторых регионов России, в 2023 г. же на эту цифру должны ориентироваться вузы всех субъектов страны.

Также 30% получают «Конструирование и технология электронных средств», «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств», «Двигатели летательных аппаратов», «Системы управления движением и навигация». «Приборостроение», «Оптотехника», «Электроэнергетика и электротехника», «Машиностроение», «Ракетные комплексы и космонавтика», «Баллистика и аэродинамика» – по 20%. «Авиастроение», «Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры» – по 40%.

Квота на ИБ по сравнению с 2022 г. выросла

Квоты на целевое обучение правительство формирует ежегодно, основываясь на заявках от регионов. Целевое обучение предполагает обучение на бюджетных местах по программам высшего образования в интересах заказчика, органа власти или муниципального управления, предприятия или даже индивидуального предпринимателя. Выпускники, отучившиеся в вузе на целевом месте, после получения диплома должны не меньше трех лет отработать в компании, которой потребовались специалисты по этому направлению.

Минимальные баллы для поступления

18 ноября 2022 г. Минцифры также установило минимальное количество баллов ЕГЭ для поступлениям на ИТ-направления подготовки в вузах в 2023-2024 гг.

Порог для бюджетного и платного обучения ведомство установило для поступления в Московский технический университет связи и информатики, Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича, Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики, Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики и их филиалы.

В приказе перечислены такие направления, как «Прикладная математика», «Фундаментальные информатика и информационные технологии», «Информатика и вычислительная техника», «Информационные системы и технологии», «Прикладная информатика», «Информационная безопасность», «Радиотехника», «Радиоэлектронные системы и комплексы», «Специальные радиотехнические системы», «Инфокоммуникационные технологии и системы связи», «Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи», «Автоматизация технологических процессов и производств», «Управление в технических системах», «Информационная безопасность телекоммуникационных систем», «Программная инженерия», «Математическое обеспечение и администрирование информационных систем», «Конструирование и технология электронных средств», «Электроника и наноэлектроника», «Фотоника и оптоинформатика», «Биотехнические системы и технологии» и другие.

Минимальные баллы разнятся в зависимости от направления и университета. Абитуриентам нужно сдать русский язык на 36-55 баллов, математику – на 27-57, информатику и ИКТ – на 40-51, физику – 36-48.

Больше всего баллов требуют для поступления на бюджетное места в Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций на специальность «Электроника и наноэлектроника» (по русскому нужно набрать 55 баллов, по математике – 57, по физике – 48).

Катастрофа с кибербезопасностью

Такой интерес правительства к финансированию ИТ-направлений в российских вузах неудивителен. В ноябре 2022 г. аналитики ИБ-компании Positive Technologies заключили, что 96% российских организаций очень плохо защищены от хакерских атак и могут стать жертвой взлома даже начинающих хакеров. Среди мишеней – как банки, так и транспортные компании и госпредприятия.

На ситуацию повлияли самые разнообразные факторы – от лавинообразного роста кибератак на российские компании после начала военной спецоперации на Украине до отказа зарубежных решений в области информационной безопасности после ухода иностранных вендоров из страны. Для некоторых продуктов аналоги подобрать сложно – например, для решений Cisco. Эксперт по информационной безопасности компании Axenix Евгений Качуров рассказал CNews, что спрос на ИБ-специалистов подстегнули майские указы президента России, которые требуют от компаний с критической инфраструктурой создавать ИБ-подразделения и возлагает на заместителя руководителя организации обязанности по обеспечению ИБ.

Проблемы с защищенностью компаний связаны и с дефицитом профессиональных ИБ-кадров, который наметился еще до СВО. Так, еще в декабре 2021 г., заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что в России не хватает десятков тысяч квалифицированных работников сферы информационной безопасности. Он объяснил это недостаточным количеством преподавателей в вузах.

Вскоре проблема усугубилась: в середине марта 2022 г. почти треть ИБ-компаний, работающих в России, собирались в скором времени покинуть страну и взять с собой сотрудников. К ноябрю 2022 г. ситуация в ИБ-сфере лучше не стала – CNews писал, что в госкомпаниях до сих пор очень малочисленный ИБ-штат, и потому они наиболее уязвимы для кибератак. Помимо этого, платят специалистам очень скромно.

Что говорят ИБ-компании

Директор по стратегическому развитию группы Innostage Андрей Тимошенко в беседе с CNews прогнозирует, что дефицит ИБ-специалистов в 2022 г. превысит 50 тыс. человек.

Обеспечить компании кадрами, которых требует усиление защиты, может более тесное сотрудничество с вузами, – отметил эксперт. – Именно с этой целью, например, на базе нескольких вузов в Татарстане создается центр противодействия киберугрозам, к которому впоследствии могут подключаться и другие высшие учебные заведения страны. Студенты вузов будут отвечать за оперативное реагирование центра на киберинциденты, а преподаватели – сопровождать и контролировать их деятельность. В определенных ситуациях к работе центра будут подключаться специалисты нашей компании».

Такое участие в работе межвузовского SOC позволит студентам получить опыт и знания в области информационной безопасности, мониторинга и реагирования на киберугрозы.

Ведущий инженер CorpSoft24 Михаил Сергеев в разговоре с CNews отметил, что раньше вакансии специалистов по информационной безопасности открывали только в очень крупных компаниях, с определенными направлениями, например, в банках, а во всех остальных безопасностью, занимался системный администратор, поэтому особого дефицита не было.

«Сейчас потребность в узкоспециализированном сотруднике выросла: постоянные сливы баз данных, взломы и DDoS-атаки заставляют компании брать в штат специалистов по ИБ, а профессионалов на рынке очень мало, – признал Сергеев. – Поэтому увеличение количества бюджетных мест в российских вузах – правильное решение, необходимо только чтобы программа обучения была современная и качественная, а не уровня 2000 года, так как технологии, инструменты и принципы очень быстро меняются».

Евгений Качуров добавляет, что программы обучения по направлениям ИБ в вузах необходимо пересмотреть и добавить в них больше практики. Также, по его мнению, стоит приглашать для преподавания представителей ИБ-сообществ для того, чтобы они могли поделиться своим опытом и знаниями с подрастающим поколением.

Генеральный директор RooX Алексей Хмельницкий в беседе с CNews добавляет, что нынешний дефицит на рынке ИБ-кадров повторяет ситуацию пяти-шестилетней давности, которая сложилась с разработчиками. В 2022 г., по его словам, спрос сильно вырос, в первую очередь, со стороны крупного бизнеса, который и формирует рынок.

«В то же время, на подготовку новых специалистов требуется время, – подчеркивает Хмельницкий. – Поэтому в ближайшие несколько лет мы будем наблюдать несколько тенденций. Во-первых, кадровый рынок будет дифференцироваться на специализации. Вместо профессионалов широкого профиля компании будут искать узких специалистов, хорошо разбирающихся в конкретной сфере ИБ – например, специалистов по защите приложений или архитекторов систем безопасности. Во-вторых, разрыв между быстрым ростом спроса и медленной скоростью подготовки приведет к приходу новых, часто случайных людей, а это временно понизит профессиональную "планку" (позже ситуация выровняется). В-третьих, логично ожидать роста зарплат. Однако он будет не настолько резким, как в случае с разработчиками – все же ИБ-специалисты не так существенно влияют на прибыль компании».

Коммерческий директор «Аванпост» Александр Санин в разговоре с CNews прогнозирует, что дополнительные бюджетные места в вузах для студентов, обучающихся по направлению информационной безопасности в ближайшей перспективе к ощутимому результату не приведут. Чтобы вырастить полноценных ИБ-специалистов, потребуется не меньше 4-6 лет.