Российское промышленное ПО от «Росатома» выходит на международный рынок

Флагманский цифровой продукт математического моделирования и инженерного анализа «Логос» госкорпорации «Росатом» в 2023 г. выйдет на международный рынок. Разработчики уверены в конкурентоспособности «Логоса» и рассчитывают, что в перспективе он сможет занять одну из лидерских позиций в глобальной сфере промышленного ПО САЕ-класса.



Анонс в Сочи

Анонс международной версии «Логоса» состоялся на полях одного из крупнейших событий в мировой атомной отрасли – международного форума «Атомэкспо – 2022», который проходил 21-22 ноября в Сочи.

Международную версию «Логоса» на «Атомэкспо» представил директор по математическому моделированию госкорпорации «Росатом», советник Министра цифрового развития связи и массовых коммуникаций РФ на общественных началах Дмитрий Фомичев. По его мнению, международные перспективы САЕ-системы Росатома базируются на «сильных ИТ-компетенциях российских атомщиков и фундаментальной научной базе атомной отрасли в области физики и математики, и в целом «Логос» создавался с учетом высоких требований российской атомной отрасли к качеству и безопасности используемых программных продуктов».

Что входит в международную версию?

«Логос» – цифровой продукт для инженерного анализа и математического моделирования. Относится к промышленному программному обеспечению класса САЕ (Computer-aided engineering). Создан на основе многолетних разработок госкорпорации «Росатом», которые с 2009 г. проводит РФЯЦ-ВНИИЭФ (Росатом).

Международная версия продукта представляет собой набор базовых модулей с функциональностью, наиболее востребованной на глобальном рынке. Ориентируясь на первые отзывы зарубежных пользователей, будет происходить дальнейшее проектирование международной ветки развития продукта.

Доступными для зарубежной аудитории будут пять модулей цифрового продукта: «Логос Аэро-Гидро» для моделирования процессов в воздушной и водной средах, «Логос Тепло» для оценки тепловых характеристик и режимов деталей и узлов, «Логос Прочность» для решения статических и динамических прочностных задач, «Логос Гидрогеология» для решения задач водного баланса территорий и моделирования экологических процессов в сложной геологической среде, «Логос Платформа» – для интеграции единую платформу вычислительных модулей «Логос» и ПО класса САЕ от различных разработчиков.

Применение «Логоса»

Использование «Логоса» позволит зарубежным потребителям повысить эффективность обоснования конструкторских решений и безопасной эксплуатации конструкций и оборудования. В ходе разработки будут сокращены сроки и стоимость обоснования решений, за счет отказа от неинформативных экспериментов будут сокращены стендовые экспериментальные испытания, повысится качества экспериментов в рамках полномасштабных «зачетных» испытаний, а промышленная эксплуатация и выпуск в серию будут сопровождаться прогнозом состояния, анализом режимов работы конструкций или оборудования.

Анонс международной версии «Логоса» состоялся на полях международного форума «Атомэкспо–2022»

Востребованной у зарубежных потребителей будет способность «Логоса» успешно адаптироваться под прикладную специфику задач различных отраслей – это связано с историей применения продукта в «Росатоме» на предприятиях различной отраслевой направленности, включая машиностроение, добычу, энергетику, строительство и другие.

ПО направлено на успешное решение задач зарубежных «атомных» потребителей - в настоящее время данная ниша существенно расширяется ввиду серьезного повышения интереса к атомной энергетике в мире. Вместе с тем, на зарубежный рынок «Логос» выходит как неотъемлемый компонент «Индустрии 4.0» и может быть востребован в широком спектре высокотехнологичных отраслей, включая авиастроение, судостроение, автомобильное и двигателестроение, а также ракетно-космическую отрасль.

«За пять лет развития «Логос» стал зрелым цифровым продуктом, уже подтвердившим свою конкурентоспособность наравне с мировыми аналогами. Командой «Логоса» накоплены серьезные компетенции и опыт применения продукта в различных отраслях. «Росатом» обладает высоким авторитетом в мировой ядерной сфере, мы рассчитываем, что цифровые продукты корпорации усилят этот авторитет и продемонстрируют возможности корпорации в цифровой области. Понимаем, что конкуренция с глобальными ИТ-компаниями в сегменте математического моделирования будет непростой, но нам придает оптимизм наш опыт и уверенность в качестве продукта», – прокомментировала международный анонс «Логоса» директор по цифровизации госкорпорации «Росатом» Екатерина Солнцева.