Власти тянутся к крипте. Госдума приступила к созданию российской криптобиржи

Депутаты Госдумы обсудили с участниками рынка создание национальной криптобиржи. Представителей Центробанка и Минфина при этом на встрече не было. По мнению экспертов создание биржи обойдется в небольшую сумму для страны — около $250 тыс., однако главной проблемой может стать нехватка квалифицированных кадров.

В Госдуме задумались о национальной криптобирже

В Госдуме начали разрабатывать проект поправок для создания в России национальной криптобиржи, сообщили «Ведомости». По данным издания, депутаты встречались с участниками рынка и обсуждали поправки в закон «О цифровых финансовых активах» (ЦФА). При этом регуляторов отрасли — представителей Минфина и Центробанка (ЦБ) на совещании не было.

Как отмечают собеседники издания, Госдума планирует подготовить документ с учетом позиции рынка, потом будут вестись обсуждения в правительстве и Центробанке.

Начало работы по поправкам к закону подтвердит член комитета по экономической политике Сергей Алтухов. По его словам в данный момент обсуждаются алгоритмы действий и доводы для регуляторов. Как отмечает депутат, в первую очередь необходимо легализовать криптовалюты и создать «правила игры» не противоречащие позиции ЦБ и правительства.

Депутаты Госдумы обсуждают с участниками рынка создание национальной криптобиржи

«Бессмысленно говорить, что криптовалюты не существует, но проблема в том, что она циркулирует в большом потоке вне государственного регулирования. Это миллиарды рублей недополученных бюджетных доходов в виде налогов», — прокомментировал он.

При этом, как отметили другие собеседники издания, никто не рассматривает распространение криптовалюты как платежного средства внутри России. Биржа, по мнению спикера, станет скорее местом, где ее можно задекларировать и конвертировать — обменником.

Параллельные события

В июле 2022 г. Госдума приняла закон о цифровых финансовых активах. Он вводит понятие цифровой валюты, но запрещает ее оборот на территории России и запрещает чиновникам владеть ею. В России появятся два типа операторов, связанных с ЦФА, работу которых будет регулировать Центробанк.

Один из авторов законопроекта председатель думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков допускал, что криптобиржу можно будет создать на базе Мосбиржи по жестким требованиям ЦБ. В сентябре премьер-министр России Михаил Мишустин в сентябре 2022 г. поручил Минфину, ЦБ, Росфинмониторингу, ФНС и ФСБ к 19 декабря согласовать позиции по майнингу и цифровым валютам. 17 ноября депутаты, среди которых Сергей Алтухов и Анатолий Аксаков, внесли в ГД поправки в закон о цифровых финансовых активах (ЦФА), которые касаются майнинга.

Законотворцы предлагают продавать цифровую валюту на зарубежных и российских площадках в рамках экспериментального правового режима. В то же время законопроект запрещает оборот криптовалюты, и подразумевает, что регулятора рынка определит правительство. Если документ примут, майнинг легализуют в России с 1 января 2023 г.

Криптопроблемы времени

Сейчас популярные у россиян криптобиржи, в том числе одна из пяти крупнейших мировых бирж по торговле цифровыми финансовыми активами Binance, находятся в иностранных юрисдикциях, пишет издание. С весны 2022 г. площадки начали ограничивать в действиях российских владельцев кошельков.

Например, в апреле 2022 г. Binance ограничила россиянам доступ к платформе. Россияне, имеющие активы общей стоимостью более 10 тыс. евро, могли только выводить средства. Им запретили торговать на этой бирже и вносить дополнительные средства на свои счета. Об ограничениях для россиян также заявляла платформа Coinbase. Она заблокировала более 25 000 кошельков.

Это произошло в рамках пятого пакета санкций Евросоюза в отношении России. В октябре 2022 г. вступил в силу еще один пакет санкций, положения которого запрещают обслуживать криптокошельки россиян.

Насущный вопрос

Впрочем, вопрос о необходимости регулирования криптовалют рассматривался властями еще до событий на Украине. В феврале 2022 г. Минфин разработал законопроект о майнинге и криптовалюте. Документ предполагает возможность использовать криптовалюты в качестве инвестиционного, но не платежного инструмента. Для покупки криптовалюты на сумму до 600 тыс. руб. граждане будут проходить специальное онлайн-тестирование.

Однако, проект раскритиковал ЦБ. Регулятор на тот момент был против легализации криптовалют и с самого начала выступал за их полный запрет в России. Позднее, как отмечают «Ведомости», Центробанк и Минфин достигли консенсуса в двух вопросах: использования криптовалют во внешнеэкономической деятельности и майнинге.

Сейчас по данным Bloomberg россияне владеют криптовалютами в общей сложности на 16,5 трлн руб. По оценкам ЦБ, объем операций российских физических лиц с криптовалютами может достигать $5 млрд в год, или около 350 млрд руб.

Что-нибудь получится

По словам старшего юриста коллегии адвокатов Pen & Paper Виктора Рыкова, многие страны уже ввели нормативную базу для криптобирж и развивают ее не первый год. У игроков рынка, как отмечает эксперт, множество рисков, снизить их можно только если законодатель и регулятор сделают выбор между двумя векторами развития, отмечает юрист. Это либо монополизация криптообмена либо создание небольших частных площадок.

Как отметил директор по взаимодействию с государственными органами Bitriver Олег Огиенко, операторами для купли-продажи криптовалюты могут выступить российские банки, фондовые и товарные биржи. При этом, по мнению эксперта, у пользователей должен быть выбор платформ. Монополия в этой сфере чревата рисками кибератак и ухода обращения криптовалюты в тень. По мнению аналитика, сейчас помешать развитию криптобиржи в России может только не до конца решенные разногласия между регуляторами.

Как оценивает директор российской Ассоциации криптоиндустрии и блокчейна Александр Бражников, запуск биржи обойдется государству в $250 тыс., еще $2 млн необходимы на операционные расходы в течение года. Однако, по мнению аналитика, для крупного финансового игрока это небольшие суммы, особенно если учесть, что потенциальный оборот криптовалюты в России и СНГ исчисляется в миллиардах.

Впрочем, как отмечает аналитик, самой большой загвоздкой могут стать не деньги или сложности в обсуждении условий. Проблемой могут стать человеческие ресурсы — специалистов с необходимыми компетенциями найти сложно, как минимум, хотя бы тех, кто запускал подобные площадки в других юрисдикциях.