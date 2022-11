Google сделает безработными программистов всего мира. Создается ИИ для автоматического написания кода с нуля

Google работает над искусственным интеллектом, способным самостоятельно писать программы, а также дополнять, исправлять и улучшать собственный код. Работа над ним ведется довольно давно, и контролирует процесс один из ветеранов Google. Запуск сервиса может оставить программистов без работы и привести к закрытию многих компаний, занимающихся разработкой ПО.

Программистам не место в будущем

Интернет-гигант Google в обстановке полной секретности работает над новым проектом, запуск которого грозит оставить миллионы программистов по всему миру без работы. Как пишет Business Insider, Google готовит искусственный интеллект, способный самостоятельно писать программный код, а также дополнять его в дальнейшем, обновлять его и даже вносить коррективы в случае выявления ошибок.

Фактически, Google разрабатывает генератор программного кода, базирующийся на нейросети. Пока нет данных, как давно проект находится в работе, но известно, что его в настоящее время его развивает подразделение Google Labs, хотя до лета 2022 г. над ним трудились сотрудники некоего отдела «Х» холдинга Alphabet (Google входит в него).

Новое детище Google может привести к резкому росту мировой безработицы и падению интереса специалистов к ИТ-сфере

По информации Business Insider, проект носит кодовое название Pitchfork. Эксперты издания утверждают, что его запуск может повлечь серьезные последствия для как компаний, занимающихся разработкой ПО, так и для частных разработчиков.

Горстка подробностей

Сейчас над Pitchfork работает новая команда AI Developer Assistance Team в составе подразделения Google Labs. Во главе группы стоит Оливия Хатальски (Olivia Hatalsky), годами работающая на секретное подразделение «Х».

Как давно началась карьера Хатальски в Google, неизвестно. Однако разработка очков Google Glass велась при ее непосредственном участии, а этот гаджет Google выпустила еще в 2013 г. Также Хатальски внесла свою лепту в процесс создания некоторых других устройств Google.

Согласно внутренним материалам Google, с которыми ознакомились эксперты Business Insider, Pitchfork был создан с целью обучения «программного кода написанию и переписыванию самого себя» (for teaching code to write and rewrite itself). Инструмент предназначен для изучения стилей программирования и написания нового кода на основе этих знаний, по словам людей, приближенных к проекту, и патентов, с которыми ознакомился Business Insider.

С чего все начиналось

Первоначальная цель создания Pitchfork состояла в том, чтобы создать инструмент, который мог бы самостоятельно, без привлечения дополнительных специалистов, обновить кодовую базу языка программирования Python до более новой версии, сообщил изданию неназванный представитель Google. «Идея заключалась в следующем: как нам перейти от одной версии к другой, не нанимая всех этих инженеров-программистов?», –сказал сотрудник, знакомый с ранними стадиями проекта.

Цели проекта со временем сместились в сторону системы общего назначения, которая могла бы уменьшить потребность в живых специалистах в написании и обновлении кода при сохранении его качества. Дополнительные подробности об этой системе на момент публикации материала отсутствовали. Нет данных ни о том, на какой стадии разработки находится проект, ни об истинных целях, которые преследует Google, создавая его.

Искусственный программист

В настоящее время Google работает над несколькими проектами использования искусственного интеллекта в программировании. Например, у входящей в Alphabet компании DeepMind есть своя система AlphaCode, которая использует ИИ для генерации кода. Она была представлена в начале 2022 г. Однако о полном замещении программистов этой системой речи нет.

Google также работает над инструментом, похожим на Copilot. Это проект сервиса GitHub, принадлежащего корпорации Microsoft, призванный помогать программистам в написании кода. Как сообщал CNews, он тоже базируется на искусственном интеллекте и обучается на чужом программном коде, притом без разрешения его владельцев. По данным GitHub, сейчас разработчики используют Copilot для генерации до 40% своего кода. GitHub ожидает, что этот показатель удвоится в течение пяти лет.

Пока неясно, станет ли Google выпускать свой аналог Copilot. Разработчики ПО ополчились против этого сервиса из-за кражи кода. Одни призывают бойкотировать его, другие подают частные и даже коллективные иски на GitHub и Microsoft.

Работе программистов угрожает и сервис Honeycode компании Amazon. CNews писал о его запуске в июне 2020 г. Honeycode используется для создания приложений вообще без необходимости написания программного кода. На старте проект был полностью бесплатным и предлагался к использованию как обычным потребителям, так и крупным компаниям.