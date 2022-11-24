Intel предельно усложнила получение баснословных бонусов гендиректором. Чтобы их получить, нужно «совершить чудо»

Intel пересмотрела условия для выплаты многомиллионных бонусов своему CEO Пэту Гелсинджеру. Они стали сложными, а, с учетом планов компании, практически невыполнимыми. Ранее за подобный шаг проголосовали акционеры компании.

Инвесторы против больших бонусов

Intel усложнила главному исполнительному директору (CEO) Пэту Гелсингеру (Pat Gelsinger) возможность получить большую часть своего компенсационного пакета, пишет The Register.

Компания объявила о поправках к тому, как и когда Гелсингер может получать выплаты. Эти изменения пришлось принять в ответ на резкий упрек со стороны инвесторов в начале 2022 г. в отношении практики оплаты труда высших должностных лиц Intel.

Напомним, тогда 1,78 млрд голосов инвесторов было отдано против баснословных компенсационных пакетов для топ-менеджеров производителя чипов. Противоположную точку зрения выразили владельцы 921 млн голосов. В общей сложности по данному вопросу голосовало около 34% акций. Хотя итоги этого голосования ни к чему не обязывали Intel, компания тогда заявила, что серьезно отнесется к его результатам.

Чтобы получить свои многомиллионные бонусы CEO Intel Пэт Гелсинджер должен совершить чудо

В целом, изменения в новых вознаграждениях Гелсингера увеличили «препятствия для достижения определенных вознаграждений в отношении цен на акции» и «удлинили период, в течение которого необходимо поддерживать барьеры в отношении цен на акции», согласно заявлению Intel для Комиссии по ценным бумагам США (SEC).

Сколько зарабатывает Гелсингер

Как ранее писал CNews, в 2021 г. CEO Intel Пэт Гелсингер получил примерно $178 млн. Это колоссальные размеры компенсации особенно учитывая, что на тот момент он не проработал в компании даже года. Лиза Су (Lisa Su), глава AMD, основного конкурента Intel, например, удостоилась бонуса размером лишь $29,5 млн.

В выплаченные Гелсингером $178 млн входят: заработная плата в сумме $1,1 млн, $1,7 млн бонусов, $5,1 млн поощрительных денежных выплат, $1,086 млн — «социальные выплаты» — пенсионное обеспечение, оплата транспорта и охраны жилья. Еще $169,5 млн — это вознаграждение в виде акций компании. В итоге размер вознаграждения Гелсинджера в 2021 г. более чем в 1,7 тыс. раз превысил медианный доход сотрудников Intel.

Что должен сделать CEO Intel чтобы получить деньги

Бонусы руководителя Intel завязаны на стоимости акций компании. Чтобы Гелсингер получил свои опционы, отныне он должен увеличить цену акций Intel на 50% в течение пятилетнего периода. Ранее обсуждался рост акций только на 30% . Кроме того, цена акций Intel должна оставаться выше этого 50% порога в течение 90 дней вместо 30 дней.

Отметим, что сейчас цена акций Intel находится на уровне $29,67 доллара. Это почти в два раза меньше их стоимости в в феврале 2021 г., когда Гелсингер стал генеральным директором Intel. Тогда ценные бумаги компании стоили $61,81 за штуку.

Как отмечают в The Register, Гелсингер должен совершить настоящее чудо, чтобы добиться условий, которые позволят ему получать бонусы. Ценные бумаги должны достигнуть как минимум в $74,47.

Помимо высоких бонусов, инвесторы недовольны также планами Гелсингера на Intel. Он пообещал, что к 2025 г. компания превзойдет азиатских гигантов в производстве микросхем. Для этого нужны новые дорогостоящие заводы. Акционеры сомневаются, что с такими намерениями акции Intel начнут подниматься в следующем году.