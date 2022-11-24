Полиция Сан-Франциско просит разрешить ей применять роботов-убийц против населения

Роботы-убийцы для полиции Сан-Франциско

Полиция Сан-Франциско обратилась в городской наблюдательный совет за разрешением использовать роботов для ликвидации опасных преступников, пишет местное издание Mission Local.

Если инициатива Департамента полиции Сан-Франциско (SFPD) будет одобрена городскими властями, то правоохранители смогут применять роботизированную силу в безвыходных ситуациях, когда «риск гибели представителей общественности или должностных лиц неизбежен и перевешивает все иные варианты противодействия, доступные SFPD».

Законы штата обязывают силовиков получать разрешение соответствующих органов исполнительной власти на использование оборудования военного назначения, к каковому относятся и находящиеся на балансе полиции Сан-Франциско машины. Поэтому полицейские подготовили проект документа, который, в частности, содержит перечень допустимых, с их точки зрения, сценариев применения такого оборудования.

Представители полиции заявляют, что в настоящее время применение «роботов-убийц» не планируется.

Голосование наблюдательного совета по выдвинутой полицейскими инициативе пройдет 29 ноября 2022 г.

Вялое сопротивление

Как отмечает Mission Local, документ, подготовленный полицией, вызвал негативную реакцию как со стороны членов наблюдательного совета, так и людей, не входящих в его состав.

Аарон Пескин (Aaron Peskin), возглавляющий комитет по процедурным вопросам совета, собственноручно скорректировал черновик документа, добавив положение, которое прямо запрещает использование роботов против населения. Однако в следующей версии документа это положение отсутствовало – полицейские просто вычеркнули соответствующий пункт. После этого Пескин и двое других представителей комитета единогласно одобрили и передали на рассмотрение расширенного состава наблюдательного совета.

Свое решение чиновник обосновал тем, что возникновение ситуации, единственным выходом из которой станет применение летальной силы, все-таки возможно.

Неприрожденные убийцы

В арсенале полиции Сан-Франциско имеется свыше десятка полнофункциональных роботов с дистанционным управлением, которые предназначены для осмотра территории, ведения наблюдения, обезвреживания боеприпасов, перемещения тяжелых предметов или разрушения стен. Управление машинами осуществляет оператор, который, по действующим правилам, обязан пройти предварительную подготовку по программе Федерального бюро расследований (ФБР) США.

Среди роботов, находящихся в распоряжении правоохранителей: модели F5A, 6A и RONS производства компании Remotec; Talon и Dragon Runner компании QinetiQ; IRobot FirstLook и ReconRobotics Recon Scout ThrowBot.

Робот-сапер Talon компании QiniQ

Ни одна из вышеупомянутых моделей в заводском исполнении не способна нести огнестрельное оружие. Remotec F5A, к примеру, представляет собой колесный агрегат, который может передвигаться по лестницам; имеет руку-манипулятор, способную поднимать объекты массой до 38,5 кг и таскать за собой другие тяжелые предметы.

Однако в качестве орудия убийства подобные машины применяться все же могут.

Робот-сапер Remotec Androd F6A

Так, в 2016 г. полиция Далласа (Техас) прикрепила к роботу-саперу Remotec Androx Mark V A-1 около 223 граммов пластичной взрывчатки C4 и направила его к стене, за которой скрывался снайпер, убивший двоих и ранивший еще нескольких сотрудников правопорядка. Когда машина оказалась у цели, оператор с безопасного расстояния активировал взрывное устройство, которое разрушило преграду и смертельно поразило преступника. Робот, рыночная цена которого на тот момент составляла около $151 тыс., при этом практически не пострадал. Это был первый случай применения робота для ликвидации преступника в США.

Кроме того, как отмечает Engadget, некоторые роботы, предназначенные для обезвреживания взрывчатки, допускают крепление специального приспособления для разрушения внутренней структуры взрывного устройства. Процедура предусматривает выстрел холостым патроном дробовика либо мощной струей воды в цель с близкого расстония. В теории ничто не мешает полиции заменить холостой патрон на боевой, тем самым превратив радиоуправляемого робота-сапера в механического убийцу.

Завидуя военным

Полиция Сан-Франциско не единственная американская структура, желающая иметь в своем арсенале роботов-убийц, которых можно было бы использовать по назначению. По информации The Intercept, аналогичные привилегии для себя лоббируют и их коллеги из соседнего Окленда.

Тем не менее пока использование роботов для ликвидации опасных преступников правоохранительными органами остается редкостью. В военной же сфере дистанционно управляемые машины, несущие летальное оружие, применяются сравнительно давно.

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