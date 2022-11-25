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Власти поддержат разработчиков российского ПО в формате «рынок в обмен на инвестиции»

Минцифры готовит новые меры поддержки для разработчиков программного обеспечения. ИТ-компании смогут получить дополнительные привилегии при участии в госзакупках.

«Дорожные карты»

Власти готовят новые меры поддержки отечественных разработчиков софта. Поддержка предполагается не только в виде финансирования, но и новых преимуществах при участии компаний в госзакупках. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники на ИТ-рынке.

По словам одного из источников издания, аппарат замглавы Минцифры Максима Паршина разрабатывает две «дорожные карты». Одна под названием «Новое общесистемное программное обеспечение» предполагает поддержку российских разработчиков ОС, офисных программ, систем управления базами данных и пр. Вторая — «Новое индустриальное программное обеспечение» — разрабатывается для поддержки разработчиков систем проектирования.

Об этом знает и председатель совета директоров «Базальт СПО» Алексей Смирнов. По его мнению, Минцифры таким образом расширяет финансирование проектов по импортозамещению ключевого зарубежного ПО. Но источник финансирования пока не ясен, отмечает он.

Как пояснил собеседник издания, новая схема поддержки выглядит так: компании-разработчики за собственные средства дорабатывают свои продукты под требования основных отраслевых заказчиков. Взамен заказчики при проведении госзакупкок выбирают именно эти продукты. «Нам пообещали схему "рынок в обмен на инвестиции"», — подчеркнул он.

ИЦК и ЦКР

В июне 2022 г. премьер-министр России Михаил Мишустин поручил создать индустриальные центры компетенций импортозамещения цифровых решений в ключевых отраслях экономики (ИЦК), а также центры компетенций по развитию российского общесистемного и прикладного программного обеспечения (ЦКР).

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В России разрабатывают новые меры поддержки разработчиков ПО

В рамках выполнения поручения было создано 35 ИЦК и 10 ЦКР. ИЦК занялись замещением зарубежных отраслевых цифровых продуктов и решений, включая программно–аппаратные комплексы, в ключевых отраслях экономики, а ЦКР — развитием общесистемного и прикладного ПО, необходимого для замещения используемых в настоящее время зарубежных аналогов.

В июле 2022 г. стало известно о том, что на софинансирование разработки «суверенных» цифровых решений в рамках программы импортозамещения Правительство выделит 37,1 млрд руб. до 2024 г.

По словам Паршина, в рамках ИЦК было рассмотрено 230 проектов, из которых были одобрены 162, и оценены 105 проектов по линии ЦКР, из которых одобрили 35. «Проекты, одобренные в рамках программы грантовой поддержки, уже до конца 2022 года получат средства от РФРИТ и фонда “Сколково”», — заявил замглавы Минцифры.

Кристина Холупова

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