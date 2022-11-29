Преданный фанат торрентов едва не угодил в тюрьму, но смог «откупиться» своим компьютером

Пользователь популярного за рубежом торрента мог лишиться свободы за скачивание и раздачу гигантского количества пиратского контента. Через ПК и файловое хранилище прошло, по меньшей мере, 120 ТБ нелицензионных материалов – фильмов, программ, музыки и т. д. Ему удалось избежать заключения – вместо реального многолетнего срока ему присудили 60 суток условно, около 43 тыс. руб. штрафа и 80 часов исправительных работ. Также по решению суда все его компьютерное «железо» было конфисковано.

В тюрьму за торренты

28-летний житель Дании оказался на волосок от тюремного заключения за раздачу десятков терабайтов пиратского контента через торренты. По данным портала TorrentFreak, менее чем за год ему удалось раздать более чем 120 ТБ фильмов, записей телешоу и музыкальных треков. В его коллекции также были электронные книги и программное обеспечение и пр., разумеется, тоже пиратское.

Все свое виртуальное богатство пользователь, чье имя не раскрывается, раздавал через сайт DanishBytes. Это как минимум второй случай за последний месяц, когда человек, связанный с этим ресурсом, сталкивается с законом – всего несколько недель назад другого участника обменника осудили за выгрузку нелицензионного контента Netflix. Он получил его путем взлома чужих профилей на стриминговом сервисе, после чего раздал его бесплатно посредством DanishBytes. В России этот сайт на момент публикации материала в списке запрещенных ресурсов не числился.

Поймали, но не того

Проект DanishBytes был запущен в январе 2021 г. Он почти сразу привлек к себе внимание властей Дании, и уже в начале ноября 2021 г. государственный прокурор этой страны объявил об аресте шестерых человек, проходящих по уголовному делу, связанному с DanishBytes.

Пиратов ловили, ловят, и, вероятно, будут ловить

Все они подозревались в том, что были операторами портала DanishBytes и одновременно аналогичного обменника ShareUniversity. Среди них оказался и тот самый 28-летний житель Дании.

По данным датской группы по борьбе с пиратством Rights Alliance, 28-летний мужчина оказался постоянным участником сайта, но при этом не участвовал в его управлении. Собранные против него улики показали, что менее чем за год, с января по ноябрь 2021 г., он скачал и/или раздал не менее 3000 произведений, защищенных авторским правом, включая фильмы, телешоу, музыку, книги, аудиокниги и комиксы.

По данным Национального отдела по особым преступлениям (National Unit for Special Crimes, NSK), подразделения датской полиции, занимающегося киберпреступностью, организованной преступностью и связанными с ними финансовыми преступлениями, статистика трафика конкретно этого пользователя весьма заинтересовала прокуратуру. По всей видимости, интерес был проявлен ввиду его внушительного объема. «За этот период мужчина скачал не менее 100 ТБ и загрузил не менее 20 ТБ материалов, защищенных авторским правом», – говорится в заявлении NSK.

Чудесное спасение

Поняв, что против него собраны неопровержимые доказательства, 28-летний фанат торрентов решил во всем сознаться и признать свою вину. Приговор против него был вынесен в конце ноября 2022 г., но вопреки всему, лишением свободы его история не закончилась.

Вместо переезда в тюрьму интернет-пират был приговорен к 80 часам общественных работ и 60 дням лишения свободы условно. По сути, единственным по-настоящему серьезным последствием распространения нелицензионного контента для него стала конфискация его компьютера и файлового хранилища. Стоимость «железа», которого его лишили, на момент публикации материала известна не была.

«Я доволен приговором», – заявил представитель NSK. По его словам, присужденное ему наказание – это недвусмысленный намек на то, что поплатиться за распространение пиратского контента могут не только владельцы обменников, но и обычные пользователи.

Повезти может не всем

Дополнительной мерой наказания для 28-летнего датчанина станет штраф размером 5000 датских крон (42,9 тыс. руб. по курсу ЦБ на 29 ноября 2022 г.). Эти деньги он выплатит группе правозащитников, инициировавших расследование против DanishBytes.

Судя по всему, ни правозащитники, ни правоохранительные органы Дании пока не заинтересованы в громких «посадках» тех, кто связан с DanishBytes. Ранее в ноябре 2022 г. был осужден другой представитель шестерых людей, подозреваемых в связях с этим ресурсом.

В ходе следствия выяснилось, что этот 34-летний мужчина, имя которого тоже неизвестно, являлся не просто пользователем, а сотрудником DanishBytes. Он работал в штате сервиса в течение двух месяцев и воровал контент Netflix через взломанные чужие аккаунты для последующей его раздачи. Однако даже эти факты не повлияли на ухудшение приговора. В итоге ему присудили лишение свободы условно (срок не раскрывается). Судьба остальных четверых подозреваемых, проходящих по этому делу, еще не решена.