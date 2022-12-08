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Китай лишат европейских установок для производства чипов. В том числе не самых передовых

Нидерланды могут ограничить экспорт технологий для производства микросхем в Китай под давлением США. В настоящее время представители двух стран Запада обсуждают возможность введения запрета на продажу китайским компаниям оборудования для выпуска 14-нанометровых чипов и по более «продвинутым» технологическим процессам. По некоторым данным, о новых ограничениях будет объявлено уже в следующем месяце, и крупнейший в мире производитель литографических сканеров – нидерландская ASML – может потерять важнейший для нее рынок.

Экспортные ограничения

Власти Нидерландов планирует ввести новые ограничения на экспорт оборудования для производства интегральных микросхем в Китай. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Как сообщил агентству информированный источник на условиях анонимности, соответствующие меры могут быть приняты уже в январе 2023 г. Он также отметил, что переговоры по данному деликатному вопросу продолжаются, и окончательное решение еще не принято.

Новые ограничения предусматривают запрет на поставку в Китай установок для работы с иммерсионной литографией, которые могут быть задействованы в производстве чипов по норме 14 нанометров и более совершенным. По меркам бурно развивающейся полупроводниковой индустрии это уже весьма зрелый технологический процесс. К примеру, корпорация Intel освоила его еще в I квартале 2015 г.

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США готовят очередной удар по полупроводниковой промышленности Китая

Представители Министерства внешней торговли и развития сотрудничества Нидерландов и Совета национальной безопасности США отказались комментировать информацию о готовящемся запрете на экспорт литографического оборудования. Однако в конце ноября 2022 г. министр внешней торговли и сотрудничества Нидерландов Лисье Схрейнемахер (Liesje Schreinemacher) публично подтвердила факт ведения переговоров с США по этому поводу.

Возможная «жертва» – ASML

В первую очередь новые ограничительные меры в случае их принятия, вероятно, коснутся ASML Holding NV – крупнейшего в Нидерландах и мире поставщика литографического оборудования, используемого в производстве чипов.

В 2018 г. под давлением со стороны США власти Нидерландов отказали ASML в лицензии на экспорт оборудования для EUV-литографии, которое позволяет выпускать чипы на основе самых современных технологических процессов. Такие установки относятся к товарам двойного назначения, то есть позволяют производить передовые микросхемы, которые могут применяться для военных нужд.

При этом возможность вести бизнес с китайскими компании важна как для ASML в частности, так и для Нидерландов в целом.

Китайские клиенты ASML обеспечивают компании значительную долю выручки. Только за 2021 г., доходы ASML от поставок продукции в КНР превысили $2,1 млрд (около 16% от совокупной). КНР – это третий по величине рынок сбыта продукции для компании после Тайваня и Южной Кореи, где ее покупают TSMC, SK Hynix и Samsung.

Более того, по данным Центрального статистического бюро Нидерландов, Китай – крупнейший внешнеторговый партнер страны после соседней Германии.

В июле 2022 г. CNews писал о том, что в планах США добиться запрета на поставку оборудования для производства чипов китайским компаниям, в частности, DUV-сканеров – несколько менее «продвинутого» по сравнению с EUV-машинами оборудования. У американских властей есть определенный рычаг влияния на Нидерланды и ASML: последняя в своей продукции использует технологии, права на которые принадлежат компаниям из США.

Антикитайские санкции США

В октябре 2022 г. США анонсировали новые ограничения, направленные на сдерживание развития высокотехнологичного сектора экономики Китая.

Так, по инициативе администрации президента США Джо Байдена (Joe Biden) американскому бизнесу запретили экспортировать в Поднебесную передовые компьютерные чипы, оборудование для производства микросхем и другие продукты, использующие американские технологии, если они не получат специальную лицензию от Министерства торговли США.

Американские власти считают, что это позволит сдержать развитие Пекином технологий, используемых при создании суперкомпьютеров и новейших видов вооружений.

Кроме того, отдельные категории американских граждан, резиденты и организации теперь обязаны получать особое разрешение от Минторга, прежде чем начать оказывать поддержку китайским производителям микроэлектроники.

Дмитрий Степанов

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