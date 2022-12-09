Тайвань не хочет отдавать Америке звание мировой столицы чипов. Компании из США всегда будут на поколение позади тайваньских

Тайвань защитит TSMC от США

Власти Тайваня сформируют комиссию по обеспечению защиты технологий, принадлежащих местному контрактному производителю чипов Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), крупнейшему в мире, в ходе его экспансии в США, пишет Digitimes Asia. Официальный Тайбэй опасается, что запуск самых современных фабрик на территории США ослабит лидерские позиции Тайваня на рынке полупроводниковой продукции.

«Тайваньское правительство направит команду для мониторинга ключевых технологий TSMC, поскольку они имеют большую значимость и важны для обеспечения национальных интересов», – заявил Цзун-Цун У (Tsung-Tsong Wu), глава Национального совета по науке и технологиям Тайваня.

Пока неизвестно, как именно будет функционировать комиссия, а также какие и именно шаги будут предприняты для удержания технологического лидерства Тайваня, будь то внедрение дополнительных мер безопасности в TSMC или даже введение ограничений на экспорт в США передовых технологий и ноу-хау.

Однако министр ясно дал понять, что власти намерены принять меры, которые позволят TSMC сохранить за собой статус глобального центра передового контрактного производства интегральных микросхем.

TSMC сохранит в секрете от США свои технологии и ноу-хау

TSMC и сама планирует сосредоточить наиболее передовые производственные мощности на территории Тайваня.

Так, новый завод компании в Аризоне (США), известный как Fab 21, по плану начнет свою работу в 2024 г. и будет выпускать чипы по технологии TSMC N5, то есть по 5-нанометровой норме. К моменту запуска предприятия на производственной площадке TSMC неподалеку от Тайнаня (Тайвань), строительство которой завершилось в конце 2020 г., будут массово производиться чипы по 3-нанометровому технологическому процессу (TSMC N3).

Когда же вторая очередь аризонского предприятия, способная выпускать микросхемы по технологии N3, будет введена в эксплуатацию – в 2026 г. – заводы TSMC на Тайване перейдут на технологию N2 (норма 2 нанометра), следует из дорожной карты компании.

Всегда на шаг впереди

«TSMC в США продолжит следовать принципу "N-1"», – заявил в разговоре с Financial Times источник, близкий к компании. Другими словами, предприятия компании в США всегда будут на одно поколение позади тайваньских в плане доступных технологий производства полупроводниковой продукции. Наиболее же передовые чипы TMSC будут все так же выпускаться на ее «домашних», тайваньских предприятиях.

Однако, можно предположить, что лидерство TSMC обеспечивает не только доступ к передовым технологиям, но и выработанная компанией производственная модель, которая в случае TSMC, как отмечает Tom’s Hardware, может разниться от предприятия к предприятию.

Тайваньский гигант, вероятно, не располагает стратегией вроде “Copy Exactly”, принятой корпорацией Intel, которая предусматривает развертывание новых производственных площадок в любой точке планеты таким образом, чтобы обеспечивать их максимальную производительность. Работа заводов TSMC в США может быть устроена несколько иначе по сравнению с тайваньскими предприятиями и, как следствие, не обязательно гарантирует выпуск продукции в таком же количестве, какое присуще тайваньским предприятиям. То есть TSMC может отказаться от внедрения уникальных практик на американских заводах, что даст местным производственным площадкам определенное преимущество.

Финансовые показатели TSMC

По итогам III квартала 2022 г. TSMC сохранила за собой статус крупнейшего контрактного производителя чипов в мире. Согласно данным TrendForce, выручка компании за этот период составила $20,163 млрд. То есть на ее долю пришлось более 56% от совокупных доходов отрасли в отчетном периоде.

В сравнении со II кварталом 2022 г. выручка TSMC увеличилась на 11,1%. Лучшие показатели роста в относительных значениях продемонстрировала только HuaHong Group, расположившаяся на шестом месте в рейтинге TrendForce с выручкой в сравнительно скромные $1,2 млрд.

Помимо TSMC, в первую пятерку по объему выручки вошли Samsung ($5,584 млрд; учтены только показатели foundry-бизнеса), UMC ($2,479 млрд), GlobalFoundries ($2,074 млрд), SMIC ($1,907 млрд).