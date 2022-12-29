Основатель легендарной ИТ-компании «Крок» продает все свои акции и уходит с поста гендиректора

Одна из самых крупных и известных ИТ-компаний России меняет состав акционеров и гендиректора. Это самые серьезные перемены за ее 30-летнюю историю. Так она реагирует на изменения на рынке.

Перемены в «Кроке»

Как стало известно CNews, основатель и бессменный глава «Крока» Борис Бобровников продает принадлежащий ему, как бенефициарному владельцу, контрольный пакет акций компании. Новыми владельцами интегратора с 30-летней историей становится несколько топ-менеджеров «Крока». Об этом CNews рассказал сам Бобровников.

При этом он оставляет пост генерального директора компании. Вместо него «Крок» возглавит Елена Волковская, которая в настоящий момент является директором по маркетингу и будет совмещать деятельность на двух должностях.

В ЕГРЮЛ каких либо изменений относительно руководства «Крока» на момент выхода материала не отражено. Изменений в реестре относительно состава владельцев компании не приходится ждать в принципе, потому что юрлицо «Крока» организовано в форме закрытого акционерного общества — состав владельцев и их доли не публикуются.

Бобровников сказал CNews, что после осуществления всех указанных планов за ним не останется никаких долей в компании — он продает все акции полностью. Данные о размере пакета этих акций, о сумме сделки и имена менеджеров, которые становятся новыми совладельцами, «Крок» не раскрывает. Компания также воздерживается от ответа на вопрос, останется ли Бобровников в «Кроке» в какой-либо должности или статусе.

Представители компании уточняют, что процедуры, касающиеся передачи Бобровниковым акций и бразд правления «уже запущены, и изменения будут реализованы в соответствии с регламентными сроками, ориентировочно в I квартале 2023 г.».

Причины перемен, и дальнейшие планы «Крока»

На вопрос CNews, о причинах запланированных организационных перемен, Бобровников сообщил, что это шаг к стабилизации бизнеса в новых условиях. Таким образом компания планирует максимально сохранить и приумножить уровень экспертизы для поддержки своих клиентов и партнеров.

«Наш бизнес устойчив за счет распределения центров экспертизы внутри компании, это самодостаточные бизнес-юниты с сильными лидерами и уникальными командами профессионалов, — отметил он. — Именно такая бизнес-конструкция помогает компании делать масштабные комплексные проекты и быть устойчивой в турбулентное время, каким стал для рынка 2022 г.».

По образному выражению Бобровникова, он создал компанию «по принципу Шуховской башни, где есть определенная доля подвижности и самокомпенсации по отношению к внешним нагрузкам». «Изменения, с которыми мы входим в 2023 г., помогут только укрепить этот подход», — заключил он.

Компания продолжит свое развитие как технологичный лидер с комплексной экспертизой в области построения и развития ИТ-инфраструктуры, внедрения информационных систем, разработке ПО и сервисной поддержке, уверен Бобровников.

Параметры бизнеса «Крока»

По собственным данным компании, «Крок» был основан в 1992 г. Профиль его деятельности — оказание ИТ-услуг в области системной интеграции, тиражируемых продуктов, управляемых В2В-сервисов, перспективных «сквозных» технологий — Big Data, блокчейн, искусственный интеллект, виртуальная и дополненная реальность, интернет вещей, роботизация, машинное обучение.

В «Кроке» трудится свыше 2 тыс. человек, обеспечивающих реализацию 2,8 тыс. проектов в год. У компании свыше 800 действующих клиентов.

В апреле 2017 г. стало известно, что «Крок» меняет позиционирование: трансформируется из интегратора в сервисную компанию. Об этом тогда заявил Бобровников. По его данным, если в конце 1990-х годов в структуре продаж его организации услуги составляли всего 2,2%, а остальное приходилось на реализацию оборудования и ПО, то по итогам 2016 г. доля сервиса увеличилась до 71,5%.

Основное юрлицо компании, ЗАО «Крок инкорпорейтед» было зарегистрировано 6 мая 1992 г. По данным «Контур.фокуса», по итогам 2021 г. выручка организации составила 34,8 млрд руб. с приростом этого показателя на 5% по сравнению с предыдущим годом. Чистая прибыль достигла 467,9 млн руб.

По данным рейтинга «CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России», по итогам 2021 г. совокупная выручка группы «Крок» составила 41,6 млрд руб. с приростом этого показателя на 8% по сравнению с предыдущим годом. Это позволило компании переместиться с 12 на девятое место в списке Топ 100».