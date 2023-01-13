На российского майнера повесили десятки миллионов долга за электричество после принудительного пересчета тарифов

Майнер из Иркутской области будет вынужден заплатить за электричество почти 29 млн руб. Ему в одностороннем порядке сменили тариф с льготного (для жителей) на коммерческий и пересчитали все его расходы. Майнер попытался защититься от гигантского счета в суде, но проиграл.

Внезапный долг на десятки миллионов

Житель Иркутской области Сергей Яковлев будет вынужден оплатить счет за электроэнергию почти на 29 млн руб. Как пишет «Интерфакс», столь невероятная сумма – это следствие тайного заработка Яковлева – он добывал криптовалюту, и все электричество было израсходовано на работу оборудования для майнинга.

Яковлев оплачивал счета за электричество, но по льготным тарифам для населения. Компания «Иркутскэнергосбыт», занимающаяся обеспечением населения и коммерческих объектов в Иркутской области электроэнергией, в одностороннем порядке сменила Яковлеву тариф на коммерческий, в результате чего на россиянине повис долг за свет в размере 28,65 млн руб.

Добиться от Яковлева выплаты неподъемной для подавляющего большинства россиян суммы «Иркутскэнергосбыт» решила через суд. Как выяснила редакция CNews, иск против Яковлева был подан 11 января 2022 г. в Баяндаевский райсуд Иркутской области.

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Дело за номером 2-22/2022 ~ М-1/2022 рассматривала судья Татьяна Орноева.

Орноева вынесла вердикт в пользу «Иркутскэнергосбыта» 19 апреля 2022 г. Затем последовала череда апелляций со стороны Сергея Яковлева, однако все последующие инстанции, в которые он обращался, вставали на сторону компании.

В частности, 23 мая 2022 г. Яковлев подал апелляцию на решение судьи Орноевой в Иркутский областной суд. Инициатива завершилась неудачей 11 августа 2022 г. 11 ноября 2022 г. Яковлев обратился с кассационной жалобой в Четвертый кассационный суд, но вновь проиграл.

Сотни тысяч киловатт

Согласно материалам дела, «Иркутскэнергосбыт» пересчитал Яковлеву потребленное им электричество по коммерческому тарифу за период с февраля по декабрь 2021 г. включительно. В документах сказано, компания «Облкоммунэнерго» предоставила Сергею Яковлеву акт о присоединении к его дому электроустановки мощностью 630 кВт. Как пишет «Интерфакс», в среднем одному участку хватает до 30 кВт.

Первые этапы рассмотрения иска против иркутского майнера

Яковлев возвел на своем участке два неких здания, которые на пару расходовали по 500 тыс. кВтч каждый месяц. За них Яковлев платил по тарифу для населения.

В деле сказано, что Яковлев якобы смонтировал два каркасных бассейна под навесом, в которых осуществлялся подогрев воды до 50 градусов и зимой, и летом. «Замеры электоустановок показали, что установленные электроприборы (нагревательные котлы, бассейны) потребляют электроэнергии в разы меньше, – говорится в заявлении районного суда. – Это свидетельствует о том, что в помещениях было установлено оборудование, потребляющее электроэнергию в большем количестве. Одним из таких оборудований является майнинговое».

Апелляции не помогли

В дальнейшем был проведен осмотр участка. Специалисты, проводившие его, зафиксировали шум работающих вентиляторов, что характерно для оборудования для майнинга, указано в документах суда. В них также говорится, что участок Яковлева якобы потреблял 75% энергии всего поселка, в котором расположен его дом. Этот населенный пункт насчитывает около 11 тыс. жилых домов.

Ничего личного

Приняв решение в пользу «Иркутскэнергосбыта», Татьяна Орноева подчеркнула, что постройки, которые Яковлев возвел на своем участке, не предназначались для личных бытовых нужд. Суд пришел к выводу, что смена истцом тарифа на электроэнергию с льготного на коммерческий вполне обоснована.

Пока неизвестно, какие дальнейшие действия предпримет Яковлев, чтобы избежать выплаты столь крупной суммы за потребленное им электричество. Также нет данных, хватит ли ему средств, заработанных на майнинге, чтобы покрыть этот долг.

Как сообщал CNews, в 2022 г. доходы российских майнеров просели настолько, что многие из них стали работать себе в убыток – добытыми виртуальными деньгами они не могли даже расплатиться по счетам за электричество.

Из сверхприбыльного занятия майнинг за считанные месяцы превратился в убыточное

К концу 2022 г. ситуация значительно усугубилась. В России начались облавы на домашних майнеров – их вычисляют по всей стране и затем принудительно меняют тариф за электричество с льготного на коммерческий, заставляя оплатить разницу.

При этом майнинг в России, существуя как явление более 10 лет (биткоин появился в 2008 г.), до сих пор не легализован. Центробанк еще в начале 2022 г. пытался настоять на тотальном запрете в стране всего, что связано с криптовалютой, но столкнулся с несогласием со стороны властей и лично Президента России Владимира Путина.

Тем не менее, положений, регулирующих майнинг, в российском законодательстве на момент выхода материала не существовало. Но, в целом, добыча криптовалют давно перестала приносить прибыль не только в России, но и в других странах мира. Биткоин, еще в ноябре 2021 г. стоивший под $70 тыс., 13 января 2023 г. оценивается примерно в $18,9 тыс. Что до Ethereum, то в 2022 г. эта блокчейн-сеть сменила алгоритм работы, сделав добычу этой криптовалюты почти бесполезным занятием с точки зрения прибыли.