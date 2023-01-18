Сверхприбыли в прошлом. Рынок полупроводников показал смешной годовой рост, спасибо AMD и Apple

По итогам 2022 г. суммарная выручка мировых производителей выросла всего лишь на 1,1%. У крупнейших игроков рынка в лице Intel и Samsung она просела на десятки процентов, тогда как у AMD она показала почти 43-процентный рост. Выручка Apple за год подскочила более чем на 20%, и это один из лучших результатов в мире.

Иногда и 1% в радость

Мировая суммарная выручка производителей полупроводников по итогам 2022 г. показала околонулевой рост в сравнении с 2021 г. Согласно статистике аналитической компании Gartner, она увеличилась лишь на 1,1% за 12 месяцев.

В данном случае речь идет именно о разработчиках процессоров и других микросхем, а не о контрактных производителях (SMIC, TSMC и др.). У некоторых из них есть свои фабрики, но подавляющему большинству приходится обращаться за помощью к сторонним вендорам.

В 2022 г. общая выручка участников рынка полупроводников составила около $601,7 млрд против приблизительно $595 млрд, то есть 1,1% в денежном выражении это около $7 млрд.

Едва ли поставщики процессоров и микросхем могли предположить, что гигантская нехватка чипов по всему миру моментально сменится отсутствием надобности в них

Основную часть мировой выручки разделили между собой американские компании – из 10 крупнейших игроков рынка их семь. Оставшиеся три – это тайваньская MediaTek и южнокорейские Samsung и SK Hynix.

Никаких глобальных перестановок

Согласно Gartner, в первой тройке по объему выручки в 2022 г. оказались Samsung, Intel и SK Hynix (в порядке убывания). За год их позиции совершенно не изменились, и к тому же все три показали отрицательный рост выручки. С минусом 2022 г. завершила еще одна компания – Micron, занявшая пятую строчку в рейтинге Gartner за 2022 г. против четвертой годом ранее.

Тем временем очень мощный рывок совершила компания AMD – главный и единственный конкурент Intel на рынке х86-процессоров. За год она смогла нарастить выручку на внушительные 42,9% с $16,3 млрд до $23,28 млрд и подняться с десятой строчки рейтинга на седьмую.

По версии Gartner, это наилучший показатель среди крупнейших вендоров. Но нельзя не отметить и достижения Apple, которой еще год назад не было в составе топ-10. Теперь же она находится на десятом месте, а ее выручка в 2022 г. выросла на 20,4% год к году.





Топ-10 поставщиков полупроводников по выручке в мире в 2022 г.

Место в 2022 г. Место в 2021 г. Производитель Выручка за 2022 г., $ млрд Доля рынка в 2022 г. Выручка за 2021 г., $ млрд Рост выручки в сравнении с 2021 г. 1 1 Samsung Electronics 65,585 10,9% 73,197 -10,4% 2 2 Intel 58,373 9,7% 72,536 -19,5% 3 3 SK Hynix 36,229 6% 37,192 -2,6% 4 5 Qualcomm 34,748 5,8% 27,093 28,3% 5 4 Micron Technologies 27,566 4,6% 28,624 -3,7% 6 6 Broadcom 23,811 4% 18,793 26,7% 7 10 AMD 23,285 3,9% 16,299 42,9% 8 8 Texas Instruments 18,812 3,1% 17,272 8,9% 9 7 MediaTek 18,233 3% 17,617 3,5% 10 11 Apple 17,551 2,9% 14,58 20,4% Другие компании 277,501 46,1% 271,749 2,1% В сумме 601,694 100,0% 594,952 1,1%

Американские Qualcomm и Broadcom тоже зафиксировали рост выручки на 28,3% и 26,7% соответственно, но это не помогло им сильно продвинуться в рейтинге Gartner. Qualcomm смогла подняться с пятого места на четвертое, а Broadcom осталась на шестой позиции.

Кто виноват

2022 г. оказался весьма стрессовым для участников рынка полупроводников. Если в 2020 и 2022 г. эта сфера страдала от острого дефицита продукции, то в 2022 г. нехватка моментально сменилась забитыми до отказа складами и плохими продажами.

Дефицит был вызван повышенным спросом на технику из-за коронавируса и общемирового перехода на удаленную работу. В 2022 г. с COVID-19 продолжил бороться лишь Китай, так как в других странах все ковидные ограничения были успешно сняты.

Это стало первой причиной падения продаж полупроводников – людям перестали требоваться гигантские объемы техники для домашнего офиса. Кто-то купил все, что было нужно, а кто-то просто вернулся в офис.

Вторая причина – это проблемы с мировой экономикой начавшиеся во второй половине февраля 2022 г. спрос на технику упал еще сильнее – люди стремились и стремятся сэкономить финансы, будучи не очень уверенными в завтрашнем дне, в котором новый компьютер или смартфон может уже не понадобиться.

Когда память – не главное

Сильнее всех в 2022 г. досталось производителям микросхем памяти. Выручка в этом сегменте полупроводников просела на 10% в 2022 г., несмотря на то, что он обеспечил 25% продаж на этом рынке чипов по итогам всего года.

Сегмент памяти начал вовсю демонстрировать признаки значительного падения спроса еще к середине 2022 г. В первую очередь это связано с сокращением закупок со стороны OEM-производителей электронного оборудования. Накопив немалые запасы в пандемийный период, они начали опустошать склады, тем самым снижая не только выручку производителей памяти, но и свои расходы.

К концу 2022 г. положение на рынке ухудшились до такой степени, что большинство компаний, занимающихся производством памяти, объявили о сокращении капитальных затрат в 2023 г. Некоторые ко всему прочему сократили производство пластин, чтобы уменьшить объем складских запасов у своих клиентов.

Но в 2023 г. вендоры памяти столкнутся со снижением цен на свою продукцию как раз из-за падения продаж и ее переизбытка. Немного улучшить ситуацию может, в том числе, уход с рынка крупных игроков. Например, на ситуацию может повлиять ситуация, в которой оказалась китайская компания YMTC – семилетний стартап, который очень быстро стал влиятельным игроком на мировом рынке микросхем памяти. В конце 2022 г. он оказался в «черном списке» властей США и лишился поставок оборудования, а также потерял крупного клиента в лице Apple. Конкуренты YMTC, в числе которых Samsung и SK Hynix могут постараться обратить случившееся с компанией в свою пользу.

Samsung, к слову, уже работает в этом направлении. Как сообщал CNews, в декабре 2022 г. она воспользовалась бедственным положением YMTC и на 10% подняла цены на свою флеш-память 3D NAND.