Конференция CNews «Информационная безопасность 2023» состоится 21 февраля

CNews приглашает принять участие в конференции «Информационная безопасность 2023» 21 февраля 2023 г.

CNews приглашает принять участие в конференции «Информационная безопасность 2023» 21 февраля 2023 г.

Информационная безопасность в сочетании с импортозамещением 一 ключевое направление в цифровизации всех российских компаний в 2022 году и останется таким в среднесрочной перспективе.

Массированные кибератаки, отказ продлить лицензии, инфраструктура в зарубежных дата-центрах, которая стала недоступна 一 с такими проблемами столкнулись не только операторы критичной инфраструктуры, но все лидеры российского рынка во всех отраслях.

Компании вынуждены формировать портфели срочных проектов и изыскивать финансирование в условиях спада экономики. При этом не для всех зарубежных решений есть российские аналоги. Драйверы рынка изменились, обеспечение защиты удаленных рабочих мест больше неактуально.

Тренды российского рынка информационной безопасности

ИБ-технологии

Тренды и перспективы

Среди докладчиков на данный момент:

Сергей Демидов, директор департамента информационной безопасности, Группа «Московская биржа»;

Алексей Плешков, начальник управления режима информационной безопасности, Газпромбанк;

Алексей Войлуков, вице-президент, Ассоциация банков России;

Андрей Кульпин, начальник управления защиты ИТ-инфраструктуры, «Норильский никель»;

Алексей Янов, директор дирекции информационной безопасности, «Согаз»;

Андрей Степанов, начальник управления информационной безопасности, банк «Союз».



Приглашены для выступления:

Александр Шойтов, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России;

Владимир Бенгин, директор департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры;

Александр Горбатько, заместитель руководителя Департамента информационных технологий Москвы;

Александр Василенко, директор департамента ИБ «Магнита»;

Сергей Гусев, начальник управления ИБ, «Северсталь»;

Павел Дилбарян, руководитель отдела информационной безопасности, «Рандеву»;

Александр Корзун, начальник отдела защиты ИТ-инфраструктуры и информации, Афипский НПЗ;

Максим Мельников, CISO, «СберМаркет»;

Владимир Курбатов, начальник управления информационной безопасности, «Лукойл-информ»;

Роман Мусич, руководитель сектора информационной безопасности, корпорация «Иркут»;

Лев Палей, начальник отдела ИТ обеспечения защиты информации , СО ЕЭС;

Андрей Нуйкин, начальник отдела обеспечения безопасности информационных систем, «Евраз»;

Дмитрий Гадарь, вице-президент, директор департамента информационной безопасности, «Тинькофф»;

Артем Воробьев, CISO, «Байер»;

Андрей Ерин, директор Департамента информационной безопасности, «Каркаде»;

Сергей Путин, ИТ-директор, ГК «Росводоканал»;

Александр Луганцев, начальник отдела информационной безопасности, ВТБ «Специализированный депозитарий»;

Вячеслав Касимов, директор департамента информационной безопасности, МКБ;

Александр Севостьянов, начальник отдела защиты информации, ТМК;

Руслан Ложкин, руководитель службы информационной безопасности, «Абсолют Банк».



CNews приглашает принять участие в мероприятии представителей заказчиков, а также поставщиков ИТ и ИБ-решений.

Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия 20000 руб.

Для представителей заказчиков участие бесплатное*.

* - в случае подтверждения от CNews Conferences

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-mail: events@cnews.ru, Четвернин Алексей.