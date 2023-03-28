Арестован основатель криминальной криптобиржи с русской фамилией

Арест основателя Bitzlato

Минюст США предъявил владельцу зарегистрированной в Гонконге криптобиржи Bitzlato обвинения в отмывании средств, полученных преступным путем. Некий Александр Легкодымов был арестован 17 января 2022 г. в Майями.

Одновременно в рамках совместной операции французских, испанских, португальских и кипрских правоохранительных органов была ликвидирована вся цифровая инфраструктура криптообменника.

Аналитики компании Chainalysis еще год назад утверждали, что между 2019 и 2021 гг. почти половина из $2 млрд поступлений приходилась на средства из сомнительных или открыто криминальных источников.

Около $206 млн, утверждали аналитики, пришло от маркетов в даркнете, $224,5 млн — от мошеннической выручки и $9 млн пытались отмыть шифровальщики.

При полном потворстве

В заявлении Министерства юстиции США говорится, что в Bitzlato не действовали надлежащие правила проверки клиентов, что и привело к тому, что ресурс использовался для отмывания грязных денег. Ссылаясь на записи из внутреннего чата Bitzlato, пресс-служба Минюста США указывает, что и Легкодымов, и другие менеджеры обменника были полностью в курсе фактов отмывания грязных денег и сознательно потворствовали этому. Клиентов Bitzlato прямо называли «наркоманами, покупающими наркотики» и «наркодельцами».

В США арестовали основателя отмывочной криптобиржи Bitzlato

Наиболее крупным контрагентом Bitzlato стал подпольный маркет Hydra, закрытый немецкими властями в апреле 2022 г. К тому моменту он считался одной из крупнейших и старейших площадок такого рода.

По утверждению Минюста США, взаимный оборот Hydra Market и Bitzlato составил порядка $700 млн, из которых $15 млн поступило от шифровальщиков-вымогателей. Кроме того, Bitzlato обвиняют в связях с группировкой Conti.

На официальной странице Bitzlato в Telegram заявляется, что биржа подверглась взлому, и что часть средств была выведена, поэтому и пополнение кошельков, и вывод средств на неопределенный срок закрываются. При этом однако злоумышленники утверждают, что «гарантируют компенсацию», не указывая, впрочем, никаких сроков.

Возможно, остающиеся на свободе злоумышленники попытаются восстановить инфраструктуру маркета, хотя это вряд ли получится сделать в обозримом будущем.

«Эксперты по безопасности и криптовалютам уже задаются вопросом, на что надеялись Легкодымов и его соратники, когда решили участвовать в отмывании, — говорит Михаил Зайцев. — Разгром был вопросом времени, учитывая, что правоохранители постоянно совершенствуют свои методики отслеживания криптовалютных транзакций, особенно криминальных.