Конференция CNews «Business Process Management 2023» состоится 9 февраля
CNews приглашает принять участие в конференции «Business Process Management 2023», которая состоится 9 февраля 2023 г.
CNews приглашает принять участие в конференции «Business Process Management 2023», которая состоится 9 февраля 2023 г.
На данный момент подтвердили выступление с докладом:
Кирилл Кондратенко, заместитель генерального директора PRAVO TECH;
Олег Мачульский, начальник Управления развития клиентских систем и операционных сервисов, «Московская биржа»;
Андрей Чепакин, коммерческий директор, ELMA;
Елена Сухова, руководитель Центра роботизации бизнес-процессов, БКС «Мир инвестиций»;
Наталья Погорелова-Триппель, начальник управления развития ИТ процессов, банк «Зенит»;
Олег Санников, директор департамента операционной трансформации, «Совкомбанк Факторинг»;
Наталья Дубиничева, исполнительный директор – Владелец продукта Sber Process Mining, Сбербанк;
Антон Слученков, начальник информационно-аналитического отдела, ПЭК;
Елена Кондратьева, заместитель генерального директора, Сервисный центр «Феско»;
Андрей Коптелов, вице-президент, ABPMP Russia;
Роман Кривошеин, владелец продукта RPA, «Комус»;
Ярослав Кабаков, директор по стратегии, ИК «Финам»;
Олег Бимаев, руководитель портфеля проектов, «Абсолют Технологии»;
Наталья Осипенко, руководитель Службы методологии бизнес-процессов, НПФ «Благосостояние»;
Владимир Иванушкин, заместитель начальника управления перспективного и организационного развития, «Зарубежнефть»;
представитель компании PIX Robotics;
Николай Буланов, директор по консалтингу, PIX Robotics.
Вопросы к обсуждению:
Российский рынок BPM
- Как необходимость импортозамещения повлияет на российский рынок BPM.
- Оценка доли собственной разработки на российском рынке BPM.
- Уровень зрелости российских BPM-решений.
- Как внедрение BPM-решений распределяется между отраслями российской экономики?
- Какая доля компаний на российском рынке использует системы BPM в качестве корпоративной платформы цифровизации процессов?
Технологии
- Применение подхода Low Code/No code.
- Когда концепция Low Code удорожает внедрение?
- Автоматизация простых повторяющихся процессов с помощью RPA.
- Преодоление ограничений в конструкторах процессов 一 для сложных решений.
- Искусственный интеллект в BPM.
- BPM как платформа цифровизации предприятия.
- Мультиплатформенность систем BPM 一 обязательное условие эффективной цифровизации.
Как компании применяют BPM
- Как изменения в экономике отразились на автоматизации бизнес-процессов?
- Собственная разработка в области BPM 一 необходимость для крупных компаний?
- Как ускорить внедрение BPM и снизить затраты 一 примеры проектов.
- Ускорение импортозамещения 一 какие решения и подходы выбирают компании.
- Создание бизнес-процессов «без кодирования».
- Как программные роботы, RPA, помогают в автоматизации простых процессов.
По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–500–00–36 меню 9, доб. 403, e-mail: ntelicheva@cnews.ru, Наталья Теличева.