Выручка российских ИБ-компаний резко рванула вверх

В 2022 г. у российских ИБ-компаний значительно выросла выручка. Причиной тому стали увеличившееся число кибератак, уход иностранных игроков с рынка, а также запрет использовать зарубежное ПО на объектах критической информационной инфраструктуры страны. Самыми популярными стали решения по обеспечению сетевой безопасности, сервисы противодействия DDoS-атакам и системы киберразведки.

Рост ИБ-выручки

Выручка российских ИБ-компаний по итогам 2022 г. весьма значительно выросла, иногда в разы. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на опрошенных разработчиков решений в области информационной безопасности.

В частности, выручка BI.Zone, по предварительным данным, выросла на 40% по сравнению с 2021 г., рассказали изданию представители компании. Конкретные суммы они не назвали. По данным «Контур.фокуса», выручка ООО «Бизон» (бренд BI.Zone) в 2021 г. по России составила 2,8 млрд руб. (общая выручка компании в 2021 г. составила 10,4 млрд руб.).



Как рассказали CNews представители компании «Код безопасности», их выручка по результатам 2022 г. составила чуть более 7,4 млрд руб. Этот показатель выше результатов 2021 г. на 40% (выручка 5,3 млрд руб.). Гендиректор Group-IB Валерий Баулин отказался раскрывать «Ведомостям» финансовые показатели компании по итогам 2022 г., отметив лишь, что они выросли. По данным «Контур.фокуса», выручка ООО «Группы айби» по итогам 2021 г. составила 457,2 млн руб.



В 2022 г. в два раза выросла выручка созданной сотрудниками МГУ Qrator Labs, сообщил изданию основатель компании Александр Лямин, не уточнив суммы. Но по данным «Контур.фокуса», выручка ООО «Эйч-эль-эль» (бренд Qrator Labs) по результатам 2021 г. достигла 568 млн руб. Таким образом, по итогам 2022 г. этот показатель может составить 1,1 млрд руб.

Выручка ИБ-компаний за 2022 г. выросла в 1,5-2 раза

Как рассказали изданию представители разработчика решений для многофакторной аутентификации «Мультифактор», выручка компании выросла с 15 млн руб. в 2021 г. до 188 млн в 2022 г., то есть 12,5 раза.



Продажи продуктов российского разработчика ПО и микроэлектроники в сфере ИБ UserGate в 2022 г. выросли в три с половиной — четыре раза по сравнению с 2021 г., рассказал изданию директор компании Дмитрий Курашев. По данным «Контур.фокуса», выручка ООО «Юзергейт» по итогам 2021 г. составила 982,2 млн руб. В компании кратно вырос спрос на высокопроизводительные межсетевые экраны следующего поколения (NGFW). Решения фильтруют сетевой трафик для защиты организаций от внутренних и внешних угроз.



Представители Positive Technologies в России отказались комментировать изданию финансовые показатели 2022 г., но отметили, что объем работ, связанных с анализом защищенности, реагированием на инциденты и их расследованием, вырос более чем в два раза.



Руководитель отдела аналитики «Серчинформ» Алексей Парфентьев рассказал изданию, что рост выручки у ИБ-компаний составил в среднем 30-40%. Но он был неравномерным. По его мнению, выручка производителей программно-аппаратных комплексов (ПАК) выросла больше, чем у разработчиков ПО.



Какие ИБ-продукты популярны

Представители BI.Zone отметили значительно выросший спрос на решения по обеспечению сетевой безопасности. Большую часть выручки «Кода безопасности» обеспечили решения для обеспечения безопасности сетевой инфраструктуры. По словам коммерческого директора компании Федора Дбара, ее ключевыми клиентами остаются госорганизации и компании с госучастием.



Среди популярных решений Qrator Labs Александр Лямин назвал сервис противодействия DDoS-атакам и решение для защиты от взломов (Web Application Firewall).



По словам Валерия Баулина, в 2022 г. повысился спрос на системы Group-IB для киберразведки (Threat Intelligence), обнаружения и реагирования на инциденты (XDR). Это позволило российскому бизнесу Group-IB выполнить план за III квартал финансового года на 173%, отметил он.

Повышенным спросом среди продуктов Positive Technologies пользовались межсетевые экраны, анализатор защищенности, а также система выявления атак в сетевом трафике.

Что оказало влияние на рынок

По словам экспертов, влияние на российский ИБ-рынок оказали рост количества кибератак, а также замещение решений иностранных игроков, ушедших с российского рынка. На выручку отечественных компаний повлияло и повышение стоимости на ИБ-продукты, рассказал «Ведомостям» директор по маркетингу «Информзащиты» Алексей Сова.

Влияние на рост выручки оказало и то, что с 31 марта 2022 г. госструктурам в России запрещено приобретать иностранное ПО для объектов критической информационной инфраструктуры страны (КИИ). Указ об этом подписал Президент России Владимир Путин. Непосредственное использование зарубежного ПО на объектам КИИ полностью запрещается с 1 января 2025 г. — на импортозамещение дается почти три года. Поэтому к концу 2023 г. эксперт «РТК-солара» ожидает наибольшее число ИБ-внедрений среди госорганов, ИТ-компаний и структур из области энергетики и транспорта.

Основными заказчиками решений по информационной безопасности выступают крупные корпорации, госорганы и финансовые учреждения, отметил руководитель группы по оказанию услуг в области кибербезопасности Kept Илья Шаленков. Вклад в рост рынка в первую очередь внесли крупнейшие компании. На них пришлось до половины всех продаж ИБ-решений, рассказала изданию руководитель группы рыночной аналитики «РТК-солара» Юлия Косова.