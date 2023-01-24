Российские разработчики выходят на индийский рынок госзаказа

VisionLabs в Индии

Отечественный разработчик ПО для распознавания лиц ООО «Вижнлабс» (бренд VisionLabs) выходит на рынок Индии. Офис компании будет расположен в Нью-Дели. Об этом представители компании рассказали CNews.

По данным «Коммерсанта», VisionLabs приобрел у структуры оператора НИС ГЛОНАСС индийскую компанию NIS Glonass Private Limited. NIS Glonass Private Limited была зарегистрирована в Мумбае в 2011 г. Компания занимается спутниковым мониторингом транспорта, а также разработкой и внедрением навигационно-информационных систем. Сумму сделки представители компании не раскрывают. Комментировать вложение пресс-служба МТС изданию отказалась.

VisionLabs разрабатывает свои продукты на основе искусственного интеллекта (ИИ). В декабре 2021 г. МТС объявил о покупке 100% ООО «Вижнлабс» у основателя компании Александра Ханина. Согласно «Контур.фокусу», выручка компании по итогам 2021 г. достигла 842,1 млн руб. при чистом убытке 114,2 млн руб.

Зачем VisionLabs компания в Индии

Как пояснили изданию представители VisionLabs, приобретение индийской компании откроет разработчику доступ к госконтрактам в стране. Правительство Индии требует от претендентов опыт работы в их исполнении.

«Дочка» МТС вышла на рынок Индии

Об этом говорит и глава ассоциации разработчиков ПО «Руссофт» Валентин Макаров. По его словам, преимущество на стороне тех, кто уже имел опыт участия в конкурсах и «успешные контакты» с чиновниками, которые отвечают за их проведение. Макаров также подчеркнул, что в Индии все госконтракты распределяются на конкурсной основе.

Выручка VisionLabs в Индии в 2023 г. может достигнуть около $1 млн (68 млн руб.), рассказал ресурсу гендиректор компании Дмитрий Марков.

По словам собеседника «Коммерсанта», к претендентам на участие в госзаказе периодически предъявляют требование о наличии десятилетнего опыта работы в Индии.

Выход на индийский рынок

По оценке Центра стратегических разработок, Индия выступает одним из самых крупных рынков для экспорта российских ИТ-решений. Затраты страны на ИТ в 2022 г. выросли на 1,9% по сравнению с 2021 г. и достигли $109,6 млрд, отмечают эксперты Gartner. Самый заметный рост наблюдается в сегменте программного обеспечения. Он составил 12,3% в 2022 г. и достиг $12,6 млрд.

Помимо VisionLabs, на индийский рынок уже вышли производитель беспилотников «Геоскан», «Квантовые коммуникации», разработчик систем спутникового мониторинга «Скаут», ассоциация технологических компаний ИТЭРА и др. По словам источника издания, с 2022 г. многие российские компании стали выходить на индийский рынок в режиме «инкогнито» для того, чтобы избежать санкций.

Это подтверждает и партнер адвокатского бюро А-ПРО Екатерина Макеева. По ее словам, рост интереса российского бизнеса к индийскому рынку хорошо заметен. Страна привлекает внимание как место для дислокации или ведения бизнеса со стороны российских мигрантов, в особенности в ИТ-сфере.

Эксперты, опрошенные «Коммерсантом», отметили рост спроса на консультации и юридические услуги, связанные с ведением бизнеса в Индии. Они отметили, что чаще всего бизнес рассматривает создание совместных предприятий с местными игроками.

Управляющий партнер ЭБР Александр Журавлев рассказал изданию, что выход на индийский рынок имеет немало барьеров (сложности с привлечением экспатов и в копоративном управлении) и очень забюрократизирован. А по словам главы юридического департамента «Юстиком» Вероники Литвиненко, в Индии процветает «высокий уровень коррупции», что влияет на ужесточение требований к участникам тендеров.