AMD предрекают проблемы. Intel во вред себе может завалить рынок процессорами по бросовым ценам

Intel переходит в атаку

Intel предпринимает агрессивные меры, направленные на замедление роста доли на рынке десктопных процессоров своего главного конкурента – компании AMD, пишет Tom’s Hardware со ссылкой на аналитику Bernstein Research.

Компания Intel выбрала стратегию, которая позволяет ей в достижении поставленных целей задействовать свои самые сильные стороны: наличие собственных производственных мощностей, которые обеспечивают огромные тиражи продукции, а также возможность продавать ее по конкурентным ценам. Реализуя эту стратегию, Intel имеет возможность превосходить своего конкурента в продажах и пресекать попытки дальнейшего проникновения AMD в крайне выгодный для чипмейкеров премиальный сегмент рынка портативных компьютеров.

«В последние месяцы мы стали более настороженно относиться к потенциальной динамике на рынке ПК, учитывая его перспективы, а также усугубляемые недавним полудеструктивным поведением Intel, который использует как ценовую политику, так и производственные мощности в качестве стратегического оружия, продолжая превосходить конкурентов по поставкам даже в условиях серьезных проблем в отрасли, – приводит издание слова аналитика Bernstein Research Стейси Расгон (Stacy Rasgon).

Учитывая выбранную Intel стратегию, Bernstein Research прогнозирует падение акций AMD в цене с $95 до $80.



Подразделение CCG нужно спасать

По итогам III квартала 2023 г. около 53% от совокупной выручки Intel приходилось на подразделение клиентских вычислений (Client Computing Group; CCG). Именно оно отвечает за разработку и производство процессоров для настольных персональных компьютеров и ноутбуков. Поэтому для компании вполне логично принять все необходимые меры по защите столь ценного для нее бизнеса.

Intel пытается противостоять AMD в сегменте процессоров для ПК

Intel сделал правильный шаг в этом направлении, выпустив два достойных поколения CPU подряд – семейства Alder Lake и Raptor Lake, модельный ряд которых включает устройства на любой вкус и кошелек.

Тем не менее компании становится все сложнее поддерживать доходность подразделения CCG на приемлемом уровне.

Во-первых, AMD ориентируется в первую очередь на сегмент дорогостоящих и производительных решений. Это, с одной стороны, не дает компании наращивать свою рыночную долю более высокими темпами, а с другой – лишает Intel части выручки от продаж собственных топовых процессоров, отмечает Tom’s Hardware.

Во-вторых, Intel потерял одного из своих важнейших клиентов – Apple. Компания из Купертино – значимый игрок на рынке ПК, и его утрата наверняка была болезненной для чипмейкера.

По данным исследовательской компании IDC, в IV квартале 2022 г. Apple продемонстрировала наибольшую устойчивость к экономическим невзгодам в сравнении со своими конкурентами по рынку ПК. У «яблочных» падение квартальных продаж в натуральном выражении составило 2,1%, тогда как снижение объема отгруженной остальными вендорами техники из топ-5 оказалось двузначным (в процентах). Кроме того, Apple стала одной из двух компаний (вторая – Asus), которой в отчетном периоде удалось увеличить свою долю на рынке и довести ее до 9,8%.

Компания Тима Кука (Tim Cook) еще летом 2020 г. объявила о намерении отказаться от использования процессоров Intel в своих компьютерах Mac, а в ноябре того же года представила первые в своей истории компьютеры на собственных процессорах M1 (архитектура ARM): лаптопы MacBook Air и MacBook Pro 13, а также компактный неттоп Mac mini.

Наконец, нельзя не принять во внимание и тот факт, что рынок ПК переживает, мягко говоря, не самые лучшие для себя времена. Согласно подсчетам аналитиков IDC, по итогам 2022 г. продажи ПК во всем мире сократились на 16,5%. Эксперты прогнозируют возврат к росту лишь в конце 2023 г.

Как Intel сдерживает AMD

На фоне резкого снижения спроса на ПК и комплектующие для них, конкуренция за клиента между производителями процессоров также обостряется. Как отмечает Tom’s Hardware, в этой ситуации Intel делает все возможное, чтобы не позволить AMD максимально реализовать собственный потенциал и полностью распродать запасы готовой продукции.

Для этого Intel якобы «давит объемом» – компания может самостоятельно произвести необходимое количество чипов в то время, как AMD собственных фабрик не имеет и вынуждена прибегать к помощи контрактных производителей вроде тайваньской TSMC.

Кроме того, Intel может себе позволить установить цены, куда более привлекательные для покупателей, нежели AMD. В финансовом плане дела у производителя CPU Core идут не лучшим образом, поэтому, вероятно, его руководство решило, что и демпинговая кампания их усугубит незначительно.

«Естественно, этот подход навредит и Intel, но, так как его экономика уже находится в свободном падении, возможно, ему уже все равно», – считает Расгон.

Наконец, если верить источнику, Intel может похвастаться прочными деловыми связями с ведущими вендорами ПК, которые с радостью отдадут предпочтение продукции компании при разработке новых продуктов.

Плохие новости для AMD

По мнению журналистов Tom’s Hardware, выбранная Intel агрессивная стратегия может быть направлена не только против AMD, но и Apple, поскольку с первой компания и так конкурирует достаточно успешно, во всяком случае в сегменте процессоров для ПК.

Тем не менее, по всей видимости, на AMD давление со стороны Intel пока оказывает более сильное негативное влияние, чем на Apple. Несмотря на то, что компания Лизы Су (Lisa Su) в последние годы достаточно комфортно себя чувствует в сегменте продукции для дата-центров, успехи в завоевании рынка процессоров для настольных ПК у AMD пока остаются весьма скромными.