МТС нашла новый способ заработка на абонентах. Вводится побор за пополнение баланса. Как избежать лишних трат

МТС вводит комиссию за пополнение мобильного счета. Ее размер составит до 1%. Есть лишь несколько условий, при которых комиссии не будет, например, при пополнении в салонах оператора. Если пользоваться банковскими приложениями, то 1% от суммы пополнения банку отдать все же придется.

Новые поборы для россиян

Оператор связи МТС вводит комиссию за каждое пополнение баланса. Кладя деньги на счет, абоненты МТС будут отдавать часть суммы оператору.

Комиссия вводится с 1 февраля 2023 г. Оператор начал предупреждать о ней своих абонентов посредством SMS-рассылки за несколько дней до этой даты. Корреспондент CNews получил такое сообщение 25 января 2023 г.

Размер комиссии составит не более 1% от внесенной на счет суммы. Другими словами, с каждых 100 руб., переведенных абонентом на свой баланс, МТС будет забирать максимум 1 руб.

Бесплатное пополнение баланса МТС любыми способами - в прошлом

Однако на сайте оператора в разделе, посвященном новой комиссии, нет информации о невозможности повышения нынешнего лимита. Редакция CNews обратилась к представителям МТС за уточнениями и ожидает ответа. Также редакция направила запрос в Федеральную антимонопольную службу России (ФАС).

Экономия на расходах

В качестве причины, по которой МТС решили взимать с абонентов комиссию за пополнение своего баланса, оператор указал нежелание оплачивать некие дополнительные расходы, которые ложатся на него при каждом таком переводе. Какие именно расходы МТС хочет покрыть за счет абонентов, оператор уточнять не стал. Информация об этом к моменту выхода публикации отсутствовала и на сайте МТС в разделе, посвященной новым комиссиям, и в SMS-уведомлении.

Все неоднозначно

Один из наиболее популярных способов оплаты услуг мобильной связи в России – через фирменные приложения банков, а в случае с iPhone и некоторыми банками – через веб-версии этих приложений. На сайте МТС нет информации о том, берется ли комиссия при таком способе платежа. Там лишь указано, что ее не будет, если настроить автоплатеж в любом банке.

В условия нужно вчитываться внимательно

Редакция CNews выяснила, что если не пользоваться автоплатежом и вносить деньги на счет через банковское приложение вручную, то комиссия взиматься будет. Узнать это удалось в текстовом чате в приложении «Мой МТС». Дозвониться до операторов по номеру 0890 не получилось – более чем за 60 минут, что длился вызов, ни один из них так и не снял трубку.

Как не платить

Лазеек, позволяющих абонентам МТС избежать комиссии за пополнение счета, оператор оставил совсем не много. Например, до 1% суммы пополнения придется отдать ему при оплате банковскими картами в приложении «Мой МТС» или на официальном сайте оператора. Оплата через систему быстрых платежей – тоже не панацея.

Комиссия не распространяется на клиентов «МТС банка» и на посетителей салонов связи оператора. Но, как сообщал CNews, российские операторы, в том числе и МТС, весьма активно сокращают свою розничную сеть, в частности с целью снижения расходов.

Также можно настроить автоплатеж в приложении МТС или любого банка. Но это может усложнить контроль расходов по карте.

Пополнить счет МТС без комиссии через приложение банка можно. Но потребуется настроить автоплатеж

Вариант с внесением на счет крупной суммы не сработает. Итоговый размер комиссии все равно окажется приблизительно таким же, как при внесении этой же суммы, но по частям.

Рост цен никто не отменял

Комиссия оператора за пополнение баланса мобильного телефона – это новое или, по меньшей мере, очень нечастое явление в истории современной России. Как минимум за последние 15 лет ничего подобного не происходило – комиссию могли взимать лишь сами сервисы оплаты, особенно если речь идет о всем известных терминалах, но никак не операторы.

При оплате через терминалы теперь будет двойная комиссия - владельцу терминала и МТС

В то же время рост цен на мобильную связь – явление регулярное. Удорожание сотовой связи заметно ускорилось после ввода антироссийских санкций, хотя власти еще в марте 2022 г. пообещали защитить россиян от него.

Один из первых скачков цен за связь за последний год был зафиксирован в апреле 2022 г., несмотря на то, что операторам предложили послабления по «закону Яровой». Также весной 2022 г. операторы начали уничтожать тарифы с безлимитным мобильным интернетом, тем самым вынуждая любителей выкачивать информацию сотнями гигабайт оплачивать дополнительные пакеты трафика, не входящие в лимитированный тариф.

2023 г. в этом плане едва ли окажется лучше. Операторы еще в декабре 2022 г. заявили о подготовке к новому росту цен на свои услуги.

Комментарий ФАС

Редакция CNews обратилась в Федеральную антимонопольную службу России (ФАС) с вопросом о законности действий МТС по введению комиссии за пополнение баланса. Представители ведомства сообщили CNews, что в ФАС поступило несколько жалоб абонентов оператора связи на эти изменения. «Служба рассмотрит их в установленном порядке и в случае выявления нарушений антимонопольного законодательства примет меры реагирования», – добавили они.