Merlion отсудил у «Связного» 5 миллиардов за технику Apple и Xiaomi

Merlion отсудил 5 млрд у сети «Связной». Причиной стала задолженность за поставки оборудования Apple, Xiaomi и Digma.

Merlion выиграл иск против «Связного»

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск дистрибьютора Merlion (юридическое лицо – ООО «Мерлион») к сети «Связной» (юридическое лицо – ООО «Сеть «Связной»). Истец требовал выплатить задолженность и неустойку на общую сумму 5,64 млрд руб.

Речь идет о четырех договорах поставки оборудования, заключенных между в сторонами в 2021 г. Договора предусматривали поставку «Связному» оборудования Apple, Xiaomi и Digma (бренд группы Merlion) с отсрочкой оплаты на 90-120 дней. Для товаров, реализуемых только через интернет-магазин «Связной», оплата должна была производиться в течение 30 дней с момента поставки.

Merlion утверждает, что «Связной» не оплатил отгруженный товар, не отрицая при этом факта задолженности. Размер задолженности составляет 4,4 млрд руб. «Связной» возражал против удовлетворения заявленных требований. Компания указывала об отсутствии доказательств поставки Merlion товара в озвученных объемах, но суд с этим доводом не согласился.

Как Apple стали участником разбирательств «Связного» и Merlion

Также «Связной» обвинял Merlion в невыполнении обязательств по замене или компенсации бракованного оборудования. Это было связано, в том числе, и с тем, что с весны 2022 г. Apple прекратила официальные поставки своей техники в Россию.

Digma Merlion отсудил у сети «Связной» 5 млрд задолженности за поставки гаджетов Apple, Xiaomi

Суд привлек к делу в качестве третьего лица ООО «Эпл Рус» - «дочку» корпорации Apple. При этом суд отверг и этот довод «Связного», посчитав, что Apple продолжает гарантийное обслуживание своей техники в России, а Merlion компенсировал «Связному» все партии бракованного оборудования. «Связной» указывал, что Merlion не компенсировал ему две партии бракованного оборудования на суммы 218 млн руб. и 118 млн руб., однако суд посчитал, что это оборудование не было возвращено Merlion.

Также «Связной» предлагал проект мирового соглашения, в котором признавалась сумма задолженности в размере 4,4 млрд руб. Кроме того, «Связной» заявил встречное требование об изменении условий соглашения с Merlion. Оно было принято судом к рассмотрению, но решения по нему еще не выносилось.

По основному иску суд удовлетворил требование о взыскании задолженности в размере 4,4 млрд руб. Однако в части размера неустойки суд не согласился с истцом: Merlion требовал выплаты неустойки в размере 1 млрд руб. Но суд указал, что в соответствии с решением Правительства, в период с 1 апреля до 1 октября 2022 г. был введен мораторий на взимание неустоек.

Соответственно, суд посчитал, что размер неустойки на 19 января 2023 г. составляет 600 млн руб. Вместе с суммой долга в 4,4 млрд руб. сумма удовлетворенных исковых требований поставляет 5 млрд руб. Кроме того, за каждый день, начиная с 19 января 2023 г., со «Связного» будет списывать неустойку в размере 0,2% от суммы основного долга.

Представители «Связного» и Merlion от комментариев отказались.

Суды «Связного»

С лета 2022 г. «Связной» получил ряд исков от своих партнеров о взыскании задолженности. Альфа-банк требовал взыскания со «Связного» 6 млрд руб., Совкомбанк – 2,5 млрд руб. Иск Альфа-банка был отозван, с Совкомбанком было заключено мировое соглашение.

По условиям мирового соглашения «Связной» признал задолженность в размере 2,5 млрд руб. и обязался погасить ее в период до конца 2025 г. Впоследствии Совкомбанк хотел вступить в процесс по иску Merlion против «Связного», предупреждая, что в случае банкротства «Связного» банк вместе с Merlion будут конкурирующими конкурсными кредиторами. Однако суд отказал банку во вступлении в процесс, так как процесс банкротства «Связного» не запущен.

Разбирательства «Связного» с «Вымпелкомом»

«Вымпелком» (торговая марка «Билайн») требовал взыскания задолженности в размере 838 млн руб. У оператора был договор со «Связным» на продажу своих контрактов, предусматривающий выплату агентского вознаграждения за проданные контракты. При этом «Вымпелком» выплатил «Связному» аванс в размере 1 млрд руб.

Согласно договору, в случае, если «Связной» выполняет план продаж менее, чем на 80%, то «Вымпелком» имеет право потребовать вернуть аванс за вычетом выплаченного агентского вознаграждения за прежние периоды. «Вымпелком» воспользовался этой возможностью, но «Связной», признавая задолженность по возврате аванса, ее не выплатил.

В суде «Связной» пытался заявить встречные исковые требования к «Вымпелкому», но суд отказал компании в их рассмотрении, посчитав, что она злоупотребляет правом. Иск «Вымпелкомка» о взыскании 838 млн руб. был удовлетворен.

Кому принадлежит «Связной»

Группа «Связной» была образована в 2018 г. путем слияния сетей «Связной» и «Евросеть». До той поры «Евросеть» на паритетных началах принадлежала «Вымпелкому» и «Мегафону», «Связной» принадлежал группе предпринимателя Олега Малиса. Перед сделкой «Вымпелком» и «Мегафон» поделили салоны «Евросети», после чего «Мегафон» внес полученную им часть в объединенную компанию «Связной».

В новой компании Solvers получил 75% минус одну акцию, «Мегафон» - 25% плюс одну акцию В конце 2022 г. «Мегафон» вышел из числа акционеров «Связного». Газета «Ведомости» писала, что доля «Мегафона» могла отойти Олегу Малису.