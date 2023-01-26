В России гигантский рост числа ИТ-вакансий. Компаниям внезапно оказались нужны десятки тысяч специалистов

По всей России в январе 2023 г. открыто несколько десятков тысяч ИТ-вакансий – на 63% больше, чем год назад. Один только «Яндекс» ищет более 1000 специалистов. Одни компании просто расширяют штат, другие уволили уехавших из России ИТ-шников и ищут на их место тех, кто находится на территории страны.

Работа есть, осталось найти исполнителей

В России зафиксирован стремительный рост числа открытых вакансий в сфере информационных технологий. Как пишет «Коммерсант», в январе 2023 г. их оказалось на 63%, чем годом ранее, несмотря на все происходящее в стране и мире. В предыдущие несколько месяцев наблюдался аналогичный процесс, в то время как иностранные ИТ-компании одна за одной анонсировали увольнение десятков тысяч имеющихся сотрудников и прекращение найма новых.

По информации издания, за неполный январь 2023 г. открытых ИТ-вакансий в России было около 59 тыс. Конечно, это далеко не рекордный показатель, но тенденции к росту их количества, вне всякого сомнения, прослеживаются.

Переход от уменьшения числа вакансий в российской ИТ-сфере к росту произошел в ноябре 2022 г. Сразу после ввода антироссийских санкций и вплоть до конца ноября 2022 г. в стране было в среднем 88 тыс. открытых вакансий. В ноябре 2022 г. этот показатель достиг 90 тыс.

Российские компании очень ждут новых ИТ-шников

Опрошенные изданием эксперты не сомневаются, что результаты января 2023 г., даже с учетом новогодних каникул, окажутся еще более высокими. Также они фиксируют рост откликов на предложения о работе в ИТ-сфере. За неполный месяц 2023 г. их накопилось 3,6 млн – на 64% больше, чем годом ранее.

Рост числа свободных мест в ИТ-отделах отмечают и крупные игроки российского ИТ-рынка. Так, представители «Яндекса» сообщили CNews, что в настоящее время число открытых в компании вакансий переваливает за 1000. «По итогам прошлого года (2022 г. – прим. CNews) штат компании вырос на 16%, если сравнивать с концом 2021 г., из них 5 п.п. – это рост с конца сентября по декабрь», – заявили CNews в «Яндексе».

Чуда не произошло

По словам собеседников издания, у нынешнего роста открытых ИТ-вакансий в России есть три вероятные причины. Первая – это осенняя волна релокации сотен тысяч россиян, не желающих менять жизнь гражданскую на жизнь в казармах и окопах.

Среди них, безусловно, были и ИТ-специалисты, в том числе и те, кто перед переездом написал заявление на увольнение, «прорубив» тем самым окно в кадровом расписании.

Но подобное происходит не во всех российских компаниях. «По состоянию на начало 2023 г. мы не наблюдаем нестандартного оттока сотрудников из компании и не ожидаем его в будущем», – сообщили CNews представители «Яндекса».

Над многими удаленными специалистами, работающими на российские компании из-за границы, нависла угроза увольнения

Вторая причина – это определенность с ИТ-проектами в стране на 2023 г., начавшаяся в ноябре 2023 г., а третья – стремление властей по максимуму усложнить россиянам удаленную работу из-за рубежа. Это привело к волне сокращения таких ИТ-специалистов – кто-то уволился сам, кто-то был сокращен по решению руководства. Как итог – новые открытые вакансии, улучшающие общую статистику.

Для кого найдется работа

Информационные технологии в России – весьма обширная и постоянно разрастающаяся сфера деятельности, вбирающая в себя множество профессий. Но не все из них в настоящее время востребованы настолько, что соискатель мог бы выбирать из десятков предложений.

Сейчас отрасли в первую очередь требуются программисты, инженеры и веб-инженеры, а также разработчики видеоигр и системные администраторы. По словам собеседников издания, ИТ-специалисты могут претендовать на зарплату в среднем от 60 до 150 тыс. руб.

На деле зарплата напрямую зависит от города, в котором открыта вакансия, и может исчисляться не десятками, а сотнями тысяч рублей. На нее могут претендовать, к примеру, веб-разработчики, пишущие на PHP. Например, летом 2022 г. потолок зарплат этих специалистов находился на отметке 500 тыс. руб.

Компании на защите удаленщиков

Не все российские компании готовы моментально избавиться от ИТ-сотрудников, по тем или иным причинам уехавших за границу за последние несколько месяцев. Многие из них, вероятно, не желают расставаться с ценными и проверенными в работе кадрами и набирать вместо них новый состав.

Как пишет «Коммерсант», в этом плане их не пугает даже нарастающее давление со стороны властей, чуть ли не ежедневно придумывающих новые способы усложнить жизнь удаленщикам. В качестве одного из вариантов сохранения неизменным кадрового ИТ-состава российские компании начали открывать за рубежом дочерние юрлица и переводить уехавших за рубеж работников в их штат.

Разительные отличия

На протяжении почти всего 2022 г., начиная с 24 февраля, российская ИТ-сфера переживала одно потрясение за другим. На ее кадровом составе всем известные события отразились в первую очередь, и далеко не только двух волнах релокации ИТ-специалистов – первая пришлась на март и апрель 2022 г., когда страну покинули десятки тысяч ИТ-шников (многие из них потом вернулись), а вторая состоялась в сентябре 2022 г.

Эти волны тесно соседствовали с другими моментами. Например, еще в первых числах апреля 2022 г. CNews писал, что в российской ИТ-отрасли число открытых вакансий всего за месяц сократилось на 25%. При этом, несмотря на первую массовую волну релокации ИТ-шников, число активных резюме за тот же период подскочило на 15%, а конкуренция среди ИТ-сотрудников выросла с двух кандидатов на место до трех.

К сентябрю 2022 г. ситуация усугубилась. К тому моменту спрос на ИТ-шников в России упал на четверть, в то время как число активных резюме по этому направлению увеличилось на 55%.

Мировая ИТ-отрасль тоже столкнулась с массой трудностей. Их апогеем стало невероятно большое количество сокращений в крупных ИТ-компаниях. О них, помимо прочих, заявили Amazon, Microsoft и Twitter. На улицу были выставлены десятки тысяч человек.