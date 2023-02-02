Кредиторы скандально рухнувшей криптобиржи выстроились в громадную очередь. В их числе Netflix и Apple

Список кредиторов FTX, поданный в суд, насчитывает 116 страниц. Компании давали в долг крупнейшие конкуренты, университеты, медиакомпании, авиалинии и даже благотворительные фонды.

116 страниц, часть вымарана

Криптобиржа FTX задолжала миллиарды долларов, и среди ее кредиторов — Netflix, Apple, Binance, Coinbase, в также университеты, авиакомпании и благотворительные фонды. Как пишет издание Cryptonews.com, список, поданный в суд по делу о банкротстве FTX, занимает 116 страниц.

При этом огромное количество записей из него вымараны: председательствующий на процессе судья Джон Дорси (John Dorsey), разрешил временно скрыть имена кредиторов — частных лиц, но распорядился, чтобы все корпоративные структуры были перечислены в открытую.

Среди организаций-кредиторов, помимо уже перечисленных, в списке фигурируют медиакомпании Wall Street Journal, Fortune, Fox Broadcasting и CoinDesk, авиакомпании American, Spirit и Southwest и множество других.

В качестве кредитора обозначен также благотворительный фонд Charitable Giving бразильской супермодели Гизель Бюндхен (Gisele Bundchen), которая вместе со своим бывшим мужем, спортсменом Томом Брэди (Tom Brady) участвовала в рекламной кампании FTX.

В списке не указано, сколько FTX должна каждому из кредиторов. Однако в прежних судебных документах говорилось, что только 50 топовым кредиторам компания должна $3,1 млрд.

Основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид (Sam Bankman-Fried) был экстрадирован с Багамских островов и обвинен властями США в мошенничестве. Свою вину он признавать отказался, в отличие от нескольких сподвижников, решивших заключить сделку с правосудием.

Круги продолжают расходиться

FTX была одной из крупнейших криптобирж в мире до осени 2022 г., когда вскрылась информация о сомнительных практиках руководителей и самой биржи, и аффилированного с ней трейдера Alameda.

FTX и 130 аффилированных с ней компаний объявили о банкротстве 11 ноября 2022 г., хотя еще неделей ранее Бэнкман-Фрид уверял инвесторов, что с его компанией все в порядке. Многомиллиардная капитализация FTX растворилась в небытии в течение нескольких дней, как и личное состояние Бэнкмана-Фрида, оценивавшееся в $16 млрд.

Американские власти считают, что Бэнкман-Фрид скрыл около $8 млрд на анонимном счету в FTX. По-видимому, это следователи будут доказывать в суде.



И в Европе, и в США финансовые регуляторы настаивают на ужесточении законодательства в отношении криптовалютных активов. После краха FTX эти голоса зазвучали намного громче прежнего.

«Учитывая, что бывшие соратники Бэнкмана-Фрида уже, судя по всему, дали показания и против себя, и против него, его собственные позиции выглядят неважно, — говорит Алексей Водясов, технический директор компании SEQ. — Крах FTX очень негативно сказался на рынке криптовалют и на его общественном восприятии и привел к банкротству еще нескольких крупных предприятий. Кто-то должен будет за это ответить, и Бэнкман-Фрид выглядит наиболее подходящей фигурой.