Криптобиржа законно не вернет миллиарды долларов вкладчикам: Читайте мелкий шрифт

Суд, разбирающий дело о банкротстве сервиса Celsius Network, постановил, что все средства, депонированные клиентами, являются его собственностью. Как оказалось, это условие было заложено в пользовательском соглашении, которое никто из клиентов не читал, но все приняли.

Было ваше, стало наше

Более полумиллиона людей, которые имели неосторожность вложить свои средства в криптосервис Celsius Network, вероятно, никогда уже не смогут вернуть деньги. Причиной этому стало решение суда по банкротству Celsius Network, согласно которому все вложенные финансовые активы рассматриваются как собственность именно Celsius, а не вкладчиков.

Причина этому не в судебном произволе, а в пользовательском соглашении Celsius, которое мало кто читал. В пространных и многословных контрактах между сервисом и его клиентами, как установил суд, прописано, что все внесенные на сервис криптоактивы становятся собственностью Celsius.

В начале января 2023 г. генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиша Джеймс (Letitia James) выдвинула судебный иск против сооснователя Celsius Network Алекса Машинского (Alex Mashinsky). В иске утверждается, что Машинский обманывал инвесторов, представляя сервис как безопасную альтернативу банкам, обещая заодно неправдоподобно высокие процентные ставки (20%), в то время как в действительности он терял миллионы долларов на рискованных вложениях. Среди прочего, он инвестировал в криптобиржу FTX, крах которой вызвал продолжающуюся турбулентность на рынке криптовалют.

От действий Машинского пострадали сотни тысяч людей, утверждается в иске.

Celsius был первой крупной криптоплатформой, объявившей о банкротстве в 2022 г. Впоследствии стало известно, что как минимум $4,2 млрд оказались заморожены на счетах клиентов Celsius, и, как следует из нынешнего решения суда, пользователи фактически подарили владельцам платформы свои деньги, чего они явно не собирались делать.

Последней надеждой для них оказывается иск со стороны генпрокурора Джеймс, в котором содержатся требования возмещения ущерба, правда без указания требуемого объема. Иск также требует запретить Машинскому вести бизнес-деятельность в штате Нью-Йорк.

Представители Celsius заявили прессе, что Машинский больше не является руководителем компании.

Былого не вернуть и денег тоже

Решение суда, обозначившее все криптоактивы на платформе как собственность Celsius, теперь позволит ей продать свои стейблкоин-активы на сумму $18 млн, чтобы остаться платежеспособной.

Эксперты в области права также указывают, что благодаря этому решению все, кто вкладывал деньги в Celsius, превратились в кредиторов без обеспечения, и их шансы вернуть свои вложения стремятся к нулю.

Решение суда также может оказать весьма плачевное влияние на другие подобные процессы, учитывая, что в США действует прецедентное право: другие криптоплатформы вполне могут воспользоваться этим вердиктом и переписать свои пользовательские соглашения так, чтобы избежать материальной ответственности перед кредиторами в случае краха.

«Ключевая проблема — недостаток регулирования на рынке, — говорит Алексей Водясов, технический директор компании SEQ. — Ни одна финансовая организация из традиционного сектора в принципе не может заявить клиентам “было ваше, стало наше”, принципы регулирования банковского сектора такого не допускают. А вот с криптосервисами оказалось достаточно хитро написанного пользовательского соглашения, чтобы на законных основаниях изъять у сотен тысяч людей миллиарды. Возможно, истцы еще подадут апелляцию, но с формальной точки зрения судья вынес вполне обоснованный вердикт».