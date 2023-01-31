Электромобильный стартап экс-замминистра связи России уволил половину работников и назначил нового гендиректора

Стартап Arrival по производству электромобилей, сокращает штат на 50%. Без работы остались 800 человек. Компанию основал бывший замминистра связи Денис Свердлов, в свое время руководивший оператором Yota. В ноябре 2022 г. он оставил пост СЕО Arrival. Спустя два месяца его заменил другой выходец из Yota – Игорь Торгов.

Меньше людей – меньше трат

Компания Arrival, основанная в 2015 г. в Великобритании бывшим замминистра связи России Денисом Свердловым, решила уволить половину своего штата, пишет The Verge. Без работы остались 800 человек.

Основная цель – сокращение операционных расходов, поскольку в настоящее время компания переживает не лучшие времена. Увольнение 50% персонала наряду с другими антикризисными мерами позволит ей экономить до $30 млн ежеквартально. Это особенно актуально в нынешнее время, поскольку у Arrival осталось не так уж много наличных средств – в пределах $205 млн.

Arrival – это разработчик электромобилей. За восемь лет своего существования компания показала несколько моделей, включая фургон Van и пассажирский электробус Bus, а также заручилась поддержкой крупных инвесторов, в том числе автогигантов Hyundai и Kia. Помимо этого, у нее есть контракты на поставку тысяч автомобилей американской логистической компании UPS, плюс ее автобусом не так давно очень интересовалось правительство Москвы, вплоть до возможной постройки в столичном регионе завода по производству Bus.

Автобус Arrival Bus имел все шансы появиться на московских дорогах

Но на деле Arrival не смогла приступить к сколько-нибудь массовому выпуску своих транспортных средств.

Новый гендиректор из России

За два месяца до принятия решения о радикальном сокращении штата руководство Arrival приступило к перестановкам в топ-менеджменте. Как сообщал CNews, Денис Свердлов, на протяжении всей истории Arrival занимавший пост ее гендиректора, передал его Питеру Кунео (Peter Cuneo). Он известен в первую очередь как бывший глава всемирно известной развлекательной компании Marvel Entertainment. Кунео руководил ею до августа 2009 г. и покинул свой пост после закрытия сделки по переходу Marvel под контроль Disney.

Фургон Van - первая разработка Arrival

В марте 2021 г. Кунео занял пост председателя совета директоров Arrival. Между ним и Свердловым произошла рокировка – Кунео назначен СЕО Arrival, а основатель компании стал председателем ее совета директоров.

Одновременно с этим из Arrival ушел и ее президент Arrival Авинаш Ругобур (Avinash Rugoobur). Но на этом перестановки не завершились.

В настоящее время Кунео больше не числится СЕО стартапа Свердлова. Как пишет The Verge, его должность отошла россиянину Игорю Торгову.

Игорь Торгов – это известный российский топ-менеджер. Ранее он занимал пост главы телеком-оператора «Скартел», известного под брендом Yota.

Официального объяснения, почему руководителем Arrival назначен именно Торгов, на момент выхода материала не было. Но следует отметить, что сам Денис Свердлов, основатель Arrival, тоже был связан со «Скартелом». Он был гендиректором оператора с 2007 по 2012 гг.

По проторенной дорожке

У Arrival уже есть опыт массового увольнения сотрудников. На начало 2022 г. в компании Свердлова работало в общей сложности около 2600 человек. Как сообщал CNews, летом 2022 г. бывший замминистра объявил о планах уволить 30% из них.

Такие фургоны Свердлов собирался поставлять UPS

Это крайне негативно повлияло на моральный дух работников, особенно тех, кто работал в британском офисе компании. Именно там прошли массовые сокращения.

В то же время персонал российского офиса Arrival, который почти полностью состоял из программистов, остался почти в полном составе. Однако самого российского офиса стартапа больше не существует – Свердлов еще в мае 2022 г. перевез его сотрудников в Грузию.

Финансы утекают сквозь пальцы

Компания Свердлова в последние несколько лет стремительно росла. Помимо многочисленных инвестиций и крупных контрактов, в активе Arrival есть невероятно успешный выход на биржу Nasdaq весной 2021 г. Однако менее чем за два года ее акции обесценились почти до нуля. Если после IPO они стоили в пределах $22, то на 31 января 2023 г. она не превышала $0,4, хотя еще в ноябре 2022 г. они оценивались в $0,7.

Осенью 2022 г. Arrival выпустила отчет за III квартал 2022 г., в котором сообщила об убытке в размере $310,3 млн. Всего за год он вырос в 10 раз.

Также компания озвучила прогноз, в котором сообщила, что выйдет на прибыль не раньше 2024 г.

В настоящее время у Arrival нет денег, чтобы рассчитываться с кредиторами. Еще в июне 2022 г. Денис Свердлов был вынужден продать 4% акций своего стартапа, чтобы вернуть заем банку Citibank.

Также у компании начались проблемы с крупными инвесторами. Они обвиняют топ-менеджмент Arrival в мошенничестве и обмане и утверждают, что располагают доказательствами своей правоты. Подробнее обо всех трудностях, с которыми Arrival столкнулась за последние полтора года, читайте в материале CNews.

Из российской ИТ-сферы в британский автобизнес

Денис Свердлов связан с автомобилестроением с момента основания Arrival в 2015 г. Его карьера началась задолго до этого – в конце XX века после получения диплома Санкт-Петербургского государственного инженерно-экономического университета по специальности «Бухгалтерский учет и аудит».

После выпуска Свердлов был принят на работу на завод «Метиз», где в 1995 г. он получил должность системного администратора. В 1997 г. Денис перешел на пост консультанта по внедрению ERP-систем компании МКД (Санкт-Петербург).

В 2000 г. будущий создатель Arrival основал свою компанию по внедрению ERP-систем IT Vison. Через три года состоялось слияние IT Vision и «Корус консалтинг», в результате которого Свердлов стал управляющим партнером объединенной компании.

В 2007 г. Свердлов ушел в Yota. Он руководил оператором связи до июля 2012 г., когда началась его политическая карьера.

Из «Скартела» Свердлов ушел во власть, по решению Дмитрия Медведева (на тот момент премьер-министра России) получив должность замминистра связи. В августе 2013 г. Свердлов стал советником министра связи. С этого поста он ушел в конце 2013 г., а в октябре он начал работать председателем совета директоров компании «Росэлектроника», входящей в госкорпорацию «Ростех». В 2015 г. он основал Arrival, но уже в Великобритании.