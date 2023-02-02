Известный интегратор продал Сбербанку доллары и оказался в долгах на 150 миллионов и в шаге от банкротства

Сбербанк отсудил у интегратора «Дисилоджик» более 150 млн руб. после покупки у компании нескольких миллионов долларов. Банк обратился в суд после того, как ИТ-компания не вернула ему разницу в стоимости купленной валюты после резкого роста курса доллара. Теперь банк намерен обратиться в суд для признания интегратора банкротом.

Как интегратор банку доллары продавал

Как выяснил CNews, Сбербанк отсудил 152,3 млн руб. у крупного системного интегратора «Дисилоджик». Причиной обращения в суд стало то, что ИТ-компания не вернула банку разницу в стоимости проданных $3,5 млн долларов после резкого изменения курса валюты (курсовая разница). Информацию об этом можно обнаружить в картотеке арбитражных дел.

Интегратор подписал с банком договор о продаже валюты в определенный день в будущем по заранее согласованной цене (соглашение о срочных сделках). По условиям сделки, в случае, если установленный Центральным Банком (ЦБ) на дату расчета курс превысит 77 руб. за доллар, то «Дисилоджик» обязуется перечислить банку разницу между курсами.

К расчетному дню курс доллара подскочил в полтора раза до 120,37 руб. за доллар. Поэтому банк потребовал от «Дисилоджик» вернуть курсовую разницу. Но интегратор деньги банку не вернул.

Суд полностью встал на сторону Сбербанка и присудил вернуть банку 152,3 млн руб. Ответчик не согласился с решением суда и подал апелляционную жалобу, которая была оставлена без удовлетворения. Теперь Сбербанк намерен обратиться в суд для признания «Дисилоджик» банкротом. Сообщение об этом 30 января 2023 г. было опубликовано на Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юрлиц (Федресурс).



Вернуть любой ценой

История началась в январе 2022 г., когда Сбербанк и «Дисилоджик» заключили расчетный валютный форвард по продаже банку долларов США. Стороны договорились, что 11 марта 2022 г. интегратор продаст Сбербанку $3,5 млн по цене 77 руб. за $1.

Особенность расчетных валютных форвардов заключается в том, что зачастую оплата между сторонами происходит по курсу валюты на день расчета. К назначенному дню расчета между Сбербанком и «Дисилоджик» (11 марта 2022 г.) курс доллара взлетел и составил 120,37 руб. за $1 по курсу ЦБ.

Из-за взлетевшего курса стоимость $3,5 млн составила 421,34 млн руб. При курсе 77 руб. за доллар она составила бы 269,51 млн руб. По условиям сделки, «Дисилоджик» должен был возместить Сбербанку разницу между этими двумя суммами в размере 151,8 млн руб., однако деньги банку не перевел, говорится в решении суда.



К 15 июня 2022 г. задолженность ответчиком полностью не была погашена и составила 152,3 млн руб. (151,8 млн руб. вместе с начисленными за просрочку процентами). А 20 июня Сбербанк обратился в Арбитражный суд города Москвы.

В отзыве на исковое заявление «Дисилоджик» указала, что задолженность возникла, в том числе, в связи со специальной военной операцией (СВО) как чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством и нарушением истцом обязательств по поддержанию работоспособности терминала, через который заключались сделки — SberCIB Terminal. Суд эти как и другие доводы отклонил. Так как СВО не является обстоятельством непреодолимой силы, согласно условиям контракта. «Кроме этого, указанное обстоятельство никаким образом не влияет на возможность исполнения ответчиком обязательств по сделкам, которые заключались в перечислении в пользу банка платежа в рублях», — говорится в решении суда.

Сбербанк же проводит аудит системы SberCIB Terminal и никаких инцидентов в период пользования «Дисилоджик» зафиксировано не было, система работала в штатном режиме. Ответчик неоднократно успешно подключался к системе и не обращался в службу техподдержки, следует из решения.

Суд также отмечает, что в данном случае «банк действовал добросовестно, в соответствии с условиями сделок, действий с намерением причинить вред либо иное злоупотребление правом допущено не было».

В сентябре 2022 г. суд полностью удовлетворил требования Сбербанка. В ноябре 2022 г. «Дисилоджик» подал апелляционную жалобу. Апелляционная инстанция 29 декабря постановила оставить решение суда без изменения.

Как рассказали CNews представители ответчика, задолженность компании перед банком возникла «исключительно на основании решения арбитражного суда».

Признать должника банкротом

«Дисилоджик» узнал о намерении Сбербанка обанкротить компанию от корреспондента CNews. «Мы на регулярной основе осуществляем коммуникацию с работниками банка, в том числе в формате очных встреч, но о подобном намерении нас не уведомили», — рассказали CNews представители интегратора.

На момент публикации материала представители Сбербанка не ответили на запрос о причинах обращения в суд для признания интегратора банкротом.

Стоит отметить, что намерение Сбербанка признать «Дисилоджик» банкротом и описанное выше судебное разбирательство могут быть и не связаны. Однако это единственный иск Сбербанка к интегратору, информация о котором содержится в картотеке арбитражных судов.

Выручка и деятельность «Дисилоджик»

«Дисилоджик» занимается переводом российских предприятий на отечественные решения, в частности, замещением импортных телеком-оборудования, ИБ-решений, персональных рабочих мест, а также «железа», ПО и ОС.

Согласно базе «Контур.фокус», ООО «Дисилоджик» зарегистрирована 17 апреля 2012 г. в Москве. Ее гендиректором выступает Евгений Шелестюк, а единственным учредителем заявлен Дмитрий Андреев. Выручка компании по итогам 2021 г. составила 2,8 млрд руб., что на 26% выше, чем по итогам 2020 г. Чистая прибыль при этом составила 103,9 млн руб. В базе также содержится информация о 157 заключенных госконтрактах на общую сумму 1,6 млрд руб.

«Дисилоджик» входит в CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 2021. Среди клиентов компании Совкомбанк, X5 Group, «М.Видео эльдорадо», «Норникель», «Магнит» и т.д. Партнерами интегратора выступают «Мой офис», Positive Technologies, Yadro, «Аквариус» и пр.