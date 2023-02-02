Дерзкий порномагнат отбирает домен у Pornhub. Владельцы пытаются отбиться, но пока тщетно

Pornhub может лишиться своего известного всем доменного имени. Его хочет присвоить себе Амрит Кумар из Индии, создатель порносайта Goodporn. Владельцы Pornhub пытались обвинить его в нарушении авторских прав, но он сумел вывернуть иск в свою пользу и теперь требует у оппонентов не только домен Pornhub, но и миллионы долларов компенсации.

Был домен – и нет домена

Porhnub, один из самых популярных сайтов для взрослых, может лишиться своего домена, пишет TorrentFreak. Причина – в судебном иске, который Porhnub подал против конкурирующего ресурса, и который ответчик вывернул в свою пользу.

Porhnub конфликтует с порталом Goodporn на фоне массового нарушения авторских прав. По версии юристов Porhnub, на Goodporn в большом количестве размещены видеоролики, ранее опубликованные на Porhnub, без какого-либо на то разрешения. Это стало поводом для иска, от которого владельцу Goodporn почти удалось отбиться. Он обвинил компанию MG Premium, владеющую Pornhub и входящую в состав настоящего порномедиахолдинга MindGeek, в нарушении соглашения о сотрудничестве и потребовал в качестве одной из мер наказания передать ему все права на домен pornhub.com.

Взаимные претензии владельцев порносайтов основаны на том, что на Pornhub размещены не только пользовательские ролики, но и порнофильмы, снятые известными студиями, тесно связанными с MindGeek. Их контент доступен на Pornhub бесплатно и монетизируется за счет рекламы. Единственная проблема этой отлаженной схемы заработка – пиратские сайты, к коим MindGeek причисляет и Goodporn.

У MindGeek есть опыт борьбы с такого рода сайтами. Например, сравнительно недавно порногигант уничтожил в суде портал DaftSex, вследствие чего тот был вынужден закрыться. Помимо закрытия сайта истец затребовал компенсацию в размере нескольких миллионов долларов. Суд также постановил, что MindGeek вправе забрать себе все домены DaftSex. Этот сайт на момент закрытия посещали миллионы человек. Теперь по такой же схеме MindGeek может лишиться своего популярного домена.

Начало истории

Первоначальный иск MindGeek к Goodporn был подан в 2021 г. в федеральный суд Калифорнии (США). Это было заявление о массовом нарушении авторских прав

«GoodPorn является пиратским веб-сайтом, на котором без разрешения или лицензии отображается защищенный авторским правом развлекательный контент для взрослых», – говорится в жалобе.

По словам представителей MindGeek, на первых этапах копания пыталась решить конфликт с GoodPorn путем отправки владельцу ресурса уведомлений о нарушении закона «Об авторском праве в цифровую эпоху» DMCA и требований об удалении нелицензионного контента. Однако эти меры ни к чему не привели – GoodPorn так ничего и не удалил.

«Ответчики даже не пытаются выполнять свои обязательства по DMCA. Вместо этого jyb систематически отказываются соблюдать надлежащие и соответствующие требованиям DMCA уведомления об удалении», — пишет MindGeek в своей жалобе.

Разворот на 180 градусов

Ответчиком по иску выступил лично владелец Goodporn, гражданин Индии Амрит Кумар (Amrit Kumar). Он отказался от адвокатов и решил защищать себя и свой проект самостоятельно.

Первым делом Кумар подал ответ на иск, в котором отверг все предъявленные MindGeek обвинения. Затем он подготовил встречный иск, заявив, что MindGeek нарушила подписанное и утвержденное еще в 2019 г. некое двустороннее соглашение о передаче ему прав на контент MindGeek.

Кумар приложил копию соглашения в качестве доказательства. На документе стоят подписи самого Кумара и Ферасса Антуна (Ferass Antoon), бывшего гендиректора MindGeek. Он покинул свой пост несколько месяцев назад, пишет TorrentFreak со ссылкой на открытые источники в Сети.

Представители MindGeek в суде заявили, что Кумар пытается сжульничать. «Ответчик Кумар подал иск о праве собственности на работу истца и нарушении прав истца. Во-первых, он претендует на право собственности на все работы истца по контракту, который, по имеющейся информации и убеждениям, является мошенническим», – говорится в заявлении адвокатов MindGeek.

Требования Кумара

В своем иске владелец Goodporn обвинил MindGeek и его «дочку» MG Premium в недобросовестной деловой практике и нарушении условий контракта. Первая претензия частично связана с уведомлениями DMCA, отправленными MG Premium интернет-гиганту Google с просьбой удалить URL-адреса Goodporn из выдачи его поисковика. По словам Кумара, эти уведомления были незаконными.

В иске о нарушении контракта утверждается, что MG Premium является стороной, нарушающей авторские права, поскольку компания передала свои права Goodporn.

«Встречный истец заключил двустороннее соглашение с встречным ответчиком, MG Premium Ltd, согласно которому все содержимое встречного ответчика, включая видео, галереи и истории, было передано встречному истцу. Встречный ответчик в настоящее время нарушает авторские права встречных истцов, продолжая использовать эти работы без разрешения», – говорится в жалобе Кумара.

Владелец домена Pornhub засекречен

Кумар добавляет, что соглашение является законным, и намекает на наличие финансовых документов, подтверждающих это.

«Двустороннее соглашение является реальным и законным. Действительность контракта можно подтвердить, проверив финансовые отчеты Фераса Антуна или его партнеров, таких как Бернд Бергмайр (Bernd Bergmair), которому принадлежит контрольный пакет акций Mind Geek, и Дэвид Тассилло (David Tassillo), главный операционный директор компании».

На карту поставлено все

Суду в конце концов придется разобраться в этой странной ситуации. Требования Кумара предполагают, что на карту поставлено многое, включая будущее порталаPornhub.

В рамках встречного иска Goodporn требует возмещения убытков в размере $10 млн за нарушение контракта, как это предусмотрено в соглашении. Кроме того, владелец Goodporn хочет заявить о себе как о законном правообладателе, вследствие чего MG Premium должна прекратить все действия, нарушающие его авторские права.

Во встречном иске Кумара также содержится требование о том, чтобы Google восстановил все URL-адреса Goodporn, которые были удалены на основании уведомлений MG Premium DMCA. Вместе с этим гражданин требует, чтобы суд запретил компаниям, выпускающим кредитные карты, работать с порносайтами, предположительно нарушающими его авторские права. В списке есть brazzers.com и mofos.com.

Что касается домена pornhub.com, то Кумар нацелился и на него. В числе требований – передача ему прав на это доменное имя. На момент публикации материала не было известно, какова вероятность такого исхода дела, и как в дальнейшем сложится судьба популярного во всем мире ресурса, если Кумар все же завладеет его доменом.

Но шанс на то, что вожделенный домен Кумару не достанется, пока сохраняется. Как пишет TorrentFreak, компания MG Premium, с которой он судится, не является владельцем pornhub.com. Информация о том, кому именно принадлежит домен, зарегистрированный еще в 2000 г., как убедилась редакция CNews, в открытом доступе не представлена.