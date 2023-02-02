Российских операторов связи будут штрафовать за плохой интернет

В России вступили в силу поправки к законодательству, позволяющие штрафовать операторов связи за плохое качество интернета. Штрафы могут достигать 50 тыс. руб. за каждый отдельный случай

Наказание за вынужденный цифровой детокс

Действующие в России операторы связи оказались под угрозой многочисленных штрафов за некачественный – медленный или нестабильный – интернет. Об этом пишет «Парламентская газета».

Пополнять госбюджет за предоставление некачественных услуг связи населению операторы связи отныне будут на законных основаниях. С 1 февраля 2023 г. в России действуют поправки к КоАП, нацеленные на реализацию положений закона об обеспечении устойчивого, безопасного и целостного функционирования интернета в России. Поправки к КоАП в части штрафов были приняты в 2020 г. в рамках пакета законов о суверенном Рунете. Их вступление в силу было отложено на три года. Закон о суверенном Рунете, как сообщал CNews, вступил в силу 1 ноября 2019 г.

Ответственными лицами, согласно новым поправкам, являются как операторы связи, так и владельцы сетей. В случае наступления административной ответственности им нужно будет заплатить штраф в размере до 50 тыс. руб. за каждый выявленный случай.

Наказание для должностных лиц по новым поправкам составит от 5 до 10 тыс. руб. Частные предприниматели будут обязаны выплатить от 10 до 20 тыс. руб. Юридическим лицам досталось наиболее суровое наказание – штраф в размере от 30 до 50 тыс. руб.

Никаких поблажек в дачных массивах

Россияне могут жаловаться на плохое качество интернета не только в черте города или другого населенного пункта, но и за его пределами. Например, они вправе донести на провайдера за то, что в их дачном поселке плохо работает, к примеру, мобильный интернет.

Об этом прямым текстом заявил журналистам депутат Госдумы от «Единой России» Никита Чаплин. По его словам, «для владельцев садовых участков это только в плюс», поскольку нередко бывает так, что россияне «платят за интернет на даче, который даже не позволяет им использовать мессенджеры» «Операторы должны нести полную ответственность», – добавил депутат.

Почему Чаплин в качестве примера привел именно дачные поселки, доподлинно неизвестно. Следует отметить лишь, что он в настоящее время занимает пост председателя союза дачников Подмосковья

Критерии ответственности

По словам депутата Чаплина, ответственность за плохой интернет наступит, в частности, при неисправности технологического оборудования. Нести ее будет или сам оператор связи, или собственник, или иной владелец технологической сети, «который не смог обеспечить устойчивую работу связи».

Как именно будет происходить процедура установления виновного в плохом интернете, пока не установлено. Также неясно, что в данном случае зависит от абонента, и куда ему обращаться с жалобой.

«Здесь важно понимать для нас, как для клиентов связи, что в новых правилах речь идет не об устойчивости интернета, а о требованиях к инфраструктуре операторов», – сказал Чаплин.

Депутат упомянул Роскомнадзор в качестве ведомства, регулирующего этот вопрос. «Роскомнадзор как регулятор будет в порядке своих проверок определять, соблюдаются ли нормы закона», – заявил Чаплин.

Операторы не согласны

К моменту выхода материала большая часть крупных операторов мобильной связи или провайдеров проводного интернета не отреагировали на вступление в силу новых поправок в КоАП. Редакция CNews направила запросы в «Ростелеком», «ЭР-телеком» (провайдер «Дом.ру»), «Билайн», МТС, «Мегафон» и ожидает ответа.

Как сообщили CNews в Tele2, в новых поправках к законодательству речь «не про качество интернета, а про требования к инфраструктуре операторов». «Tele2 строго следует требованиям российского законодательства, и исполнение данного регулирования не исключение, – заявили CNews в Tele2. – Оно предполагает обеспечение бесперебойного энергоснабжения и использование средств связи, соответствующих требованиям информационной безопасности. Требования запрещают гарантийную техподдержку и модернизацию средств связи иностранными компаниями, несанкционированное удаленное обновление или управление ими с территории иностранного государства, несанкционированную передачу информации об инфраструктуре. Резюмируя, речь идет не об устойчивости мобильного интернета с точки зрения клиентского опыта, а о требованиях к инфраструктуре операторов в контексте в первую очередь информационной безопасности».

По словам представителей Tele2, «поддержание качества технического сервиса не имеет прямого отношения к регулированию». «Однако мы можем заверить пользователей, что у нас есть достаточные запасы оборудования для сохранения и улучшения качества услуг, – добавили они. – Мы не наблюдаем деградации качества технического сервиса – напротив, в течение всего 2022 года его показатели растут».