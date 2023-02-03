Российские разработчики процессоров купаются в деньгах. Выручка взлетела в разы, запасы распроданы

Российские дизайн-центры микроэлектроники в 2022 г. вдвое увеличили свою выручку. Причиной тому стал повышенный спрос на российские компоненты на фоне ограничения доступа к иностранным. Разработчики распродали складские запасы, но с их пополнением могут возникнуть трудности – многие чипы выпускались за границей ввиду отсутствия в России нужных технологий, но теперь конвейер стоит из-за санкций.

Грандиозный успех

В России зафиксирован сверхбыстрый рост выручки отечественных дизайн-центров микроэлектроники, занятых разработкой, в том числе, процессоров. Как пишет «Коммерсант», всего за год она увеличилась в среднем вдвое.

Такую оценку рынка изданию дал исполнительный директор Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) Иван Покровский. Приближенные к дизайн-центрам источники подтверждают эту статистку. При этом о конкретных значениях выручки источники не говорят.

Таким образом, эти компании оказались в числе тех, кого всем известные события 2022 г. если и затронули, то в меньшей степени. В то же время нельзя с уверенностью утверждать, что так будет продолжаться и дальше, с учетом того, что именно послужило причиной стремительного роста выручки, и того, что санкции, направленные против российской ИТ-отрасли пока не отменены.

Кто «виноват»

Рост выручки отечественных дизайн-центров – это прямое следствие западных и частично восточных антироссийских санкций. Из-за них, в частности, из-за ограничений на поставку в Россию иностранных комплектующих, в 2022 г. возник ажиотажный спрос на отечественную электронику и микроэлектронику.

По словам источников издания, интерес со стороны клиентов был ко многим видам электроники. Российские процессоры в этом плане исключением не стали.

Спрос на продукцию дизайн-центров был удовлетворен, что и вылилось в солидный рост их выручки по итогам 2022 г. Но важно учитывать, откуда именно брались компоненты, отгружаемые заказчикам.

Источники микросхем

Иван Покровский сообщил «Коммерсанту», что дизайн-центры в стремлении выполнить все заказы поставляли клиентам микроэлектронику из ранее накопленных складских запасов. По его словам, они их распродали.

Эту информацию подтвердили CNews и представители российской компании «Байкал электроникс» – одного из крупнейших разработчиков отечественных процессоров. Она развивает линейку CPU «Байкал», современные модели которых базируются на ARM-архитектуре.

«Мы нарастили выручку год к году за счет продажи наших складских запасов», – сообщили CNews представители «Байкал электроникс».Объемы отгруженных партий они не раскрыли, как и итоговые размеры годовой выручки. «В любом случае эти цифры в несколько раз меньше наших прогнозных показателей», – добавили в компании.

История может не повториться

К моменту выхода материала не было известно, как сильно оскудели запасы микросхем на складах дизайн-центров. Однако с их восполнением в некоторых случаях могут возникать значительные трудности.

В России существует и, хотя и очень медленно, но все же развивается отечественное производство микросхем. Однако на февраль 2023 г. говорить о возможности выпуска чипов по более-менее современным нормам не приходилось.

В число крупнейших российских контрактных вендоров микросхем входит завод «Микрон», называющий себя «чипмейкером №1 в России». Он может обеспечить (и обеспечивает) массовый выпуск чипов базового назначения. Например, его микросхемы являются основой карт оплаты проезда на общественном транспорте.

Однако «Микрону» недостает современного оборудования. Максимум, что он может предложить клиентам – это техпроцессы 90 и 65 нм, актуальность которых пришлась на начало XXI века.

В России еще в мае 2022 г. началось строительство фабрики, способной выпускать 28-нанометровые чипы. Но, во-первых, на ее возведение, как и на наладку оборудования, уйдет некоторое время, во-вторых, этому топологии 28 нм на момент выхода материала было больше 10 лет.

Все это осложняет перенос производства российских процессоров на российские же заводы. Например, «Байкалы» и «Эльбрусы» на протяжении многих лет выпускала тайваньская компания TSMC, но в конце февраля 2022 г. конвейер был остановлен по требованию властей США на неопределенный срок. Спустя почти год производство так и не было возобновлено.

В это ситуации, считают опрошенные изданием эксперты, российским разработчикам следует перейти на проектирование чипов под более старые техпроцессы, чтобы с их выпуском могли справиться отечественные фабрики. «Это позволит не растерять команды инженеров», – заявил изданию гендиректор прозводителя серверов и СХД «Норси-транс» Сергей Овчинников. По его мнению, даже чипы, произведенные по морально устаревшим технологиям, найдут своего покупателя.

С Сергеем Овчинниковым соглашается замгендиректора группы «Т1» по технологическому развитию Антон Якимов. Он сообщил «Коммерсанту», что часть заказов на чипы с древней топологией сможет обеспечить государство.