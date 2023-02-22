Сбежавший из России SAP обязал ЦУМ заплатить 125 миллионов за ПО, которое магазин не смог установить

Свернувшей свой бизнес в нашей стране немецкой компании SAP удалось убедить российских судей в том, что ЦУМ задолжал ему десятки миллионов за ПО и его техподдержку. Примечательно, что это ПО элитный магазин так и не сумел использовать по назначению, потому что сэкономил на вендорских услугах по внедрению.

Взыскание с ЦУМа

Как выяснил CNews, знаменитому московскому Центральному универсальному магазину (ЦУМ) придется заплатить российскому представительству немецкой компании SAP 125 млн руб. Такое решение вынес Арбитражный суд Москвы, в который с иском к ООО «Меркури мода» (ключевое юрлицо ЦУМа) 24 июня 2022 г. обратилось ООО «САП СНГ».

Из указанной суммы 125,3 млн руб. приходятся на задолженность по договору, а 120 тыс. являются суммой начисленной неустойки.

Напомним, основной бизнес SAP в нашей стране свернут уже почти год. Решение приостановить свою работу на территории России на неопределенный срок компания приняла в начале марта 2022 г. в связи со специальной военной операцией России на Украине.

Как следует из судебных документов, договор между немецким вендором и ЦУМом о предоставлении прав использования ПО SAP, а также оказание услуг по его техподдержке был подписан 28 декабря 2021 г. В частности, в состав ПО входили компоненты систем обеспечения розничной торговли и управления финансами.

Фото: соцсеть SAP SAP взыскал с ЦУМа 125 млн руб. за свое ПО и его техподдержку

Цена предоставленного ПО с учетом НДС составила 118,8 млн руб. Что же касается согласованной стоимости техподдержки, то с учетом НДС она была установлена на уровне 6,5 млн руб. в квартал (за три месяца).

В своем иске вендор требовал оплаты техподдержки за два квартала. Однако служители Фемиды присудили оплату только за один. В этом вопросе они ориентировались на постановление Правительства от 28 марта 2022 г. № 497 «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами».

Редакция CNews направила запрос в ЦУМ относительно того, согласна ли компания с решением суда и не собирается ли его обжаловать, и ожидает ответа. На сайте российского представительства SAP сервис обратной связи с компанией отключен.

Дорогостоящее ПО не используется

Из судебного заключения можно сделать вывод, что с присужденными к выплате деньгами ЦУМу придется распрощаться, не получив от софта никакой пользы, причем по собственной вине.

«Соглашение не предусматривало осуществление истцом внедрения ПО после его приобретения, поскольку ответчик намеревался осуществить внедрение своими силами или с привлечением внешних специалистов, — говорится в решении Арбитражного суда Москвы. — Между тем, из позиции ответчика следует, что им до сих пор не предприняты попытки по внедрению ПО на свои аппаратные средства, а лишь предпринята “попытка запуска ПО”. При этом ПО требует привлечения специалистов и проведения отдельного процесса внедрения, о чем был уведомлен ответчик и выразил желание осуществить внедрение без привлечения истца».

Представители ЦУМа во время разбирательства указали на проблемы со скачиваем дистрибутивов и лицензионных ключей, а также проблемы функционирования отдельных компонентов ПО. Однако, как отмечают служители Фемиды, «до настоящего времени ответчиком не было инициировано ни одно обращение в поддержку SAP о возникновении вышеуказанных технических проблем (не был открыт ни один соответствующий инцидент поддержки) через предусмотренную соглашением инфраструктуру поддержки, доступ к которой был предоставлен лицензиату с даты заключения соглашения».

Таким образом, ПО было предоставлено ЦУМу, он не заявлял о его дефектах, проблемах со скачиванием, не предпринимал попытки к их разрешению (путем открытия соответствующего инцидента поддержки), и при этом на протяжении длительного периода не оплачивал ПО, резюмируют судьи.

Масштабы бизнеса ЦУМа

ЦУМ позиционирует себя в качестве «первого и главного department store страны», предлагающего продукцию высшего качества.

«Покупатели ЦУМа могут сделать выбор из более чем 1500 брендов одежды, обуви, парфюмерии, косметики, аксессуаров, представленных на площади 60 тыс. кв. м., — пишет организация на своем сайте. — В магазине представлены такие марки как Dolce & Gabbana, Valentino, Saint Laurent, Alexander McQueen, Tom Ford, Lanvin, Belstaff, Chloe, Balenciaga, Givenchy, Bottega Veneta, Roberto Cavalli, Celine, Michael Kors, Loro Piana, Jimmy Choo, Emilio Pucci, Marni и др.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Меркури мода» было зарегистрировано в подмосковном Одинцово 19 марта 2014 г. Единственным учредителем сейчас заявлена «Элайс корпорейт ЛТД» (Белиз). Гендиректором выступает Юрий Катлицкий.

По данным «Контур.фокуса», по итогам 2021 г. выручка ООО «Меркури мода» составила 92,8 млрд руб. с приростом этого показателя на 54% по сравнению с предыдущим годом. Чистая прибыль достигла 13,9 млрд руб.

Юрий Катлицкий ранее выступал акционером ОАО «Торговый дом ЦУМ». По данным «Контур.фокуса» на декабрь 2016 г., в тот момент единственным акционером организации был «Юропиан кэпитал инвестмент фанд инк.».

По итогам 2021 г. выручка ОАО «Торговый дом ЦУМ» составила 32,8 млрд руб. с приростом в 49% и чистой прибылью на уровне 6,5 млрд руб.

Как SAP уходила из России

SAP покидает российский рынок с несвойственной немцам медлительностью. Процесс начался еще в первых числах марта 2022 г., и как минимум на конец 2022 г. не завершился. По плану компании, все должно закончиться не позднее 31 декабря 2022 г.

На момент остановки новых продаж в начале весны 2022 г. в России у нее насчитывалось около 1500 клиентов.

Отвернувшись от нашей страны, SAP не посчитала нужным отозвать из российских судов иски к своим местным клиентам и партнерам. Например, в конце июля 2022 г. она через суд заставила своего партнера «АСАП софт» выплатить ей 73,2 млн руб. Сумма включает основной долг в размере 66,5 млн руб. и неустойку в 6,7 млн руб.

В сентябре 2022 г. стало известно о подготовке SAP к грандиозной распродаже своей техники, используемой в России. Это в первую очередь серверы, коммутаторы, системы хранения данных и пр. По имеющимся данным, каталог «железа» насчитывает 3500 позиций. В числе потенциальных покупателей на сентябрь 2022 г. значился «Ростелеком».

Параллельно со всем этим российский офис SAP за весь 2022 г. пережил несколько волн сокращений штата. На начало 2022 г. в «САП СНГ» и «САП лабс» трудилось в сумме около 1300 человек, сообщает источник издания. По его словам, около 400 из них релоцировались в другие страны, в том числе на фоне событий, развернувшихся в России после 21 сентября 2022 г.

Как писал в декабре 2022 г. Tadviser, российский офис SAP может в течение длительного времени работать в «спящем режиме» даже после того, как компания окончательно уйдет из страны. В чем это будет выражено, неизвестно, но основная причина «спячки» — необходимость закрыть несколько вопросов юридического плана.