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Поставки чипов в Россию полностью восстановились вопреки западным санкциям

Поставки микрочипов и другой полупроводниковой продукции из-за рубежа в Россию по-прежнему осуществляются, несмотря на введенные западными странами санкции. Американское издание The Wall Street Journal считает, что импорт чипов в нашу страну вернулся к уровню 2021 г., и в этом отечественному бизнесу помогли новые цепочки поставок, выстроенные с участием Китая и некоторых других стран-посредниц, таких как Турция.

Санкции не помеха

России удалось довести среднемесячные объемы импорта интегральных микросхем и электронных компонентов до уровня 2021 г. после значительного спада в первой половине 2022 г., вызванного санкциями западных стран. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal, проанализировавшее статистические данные ООН, таможенной службы КНР и американской НКО C4ADS.

Согласно выводам издания, поставки в Россию осуществляются через третьи страны и непосредственно из Китая, причем на долю последнего приходится более 50% от их суммарного объема. Из полученных источником данных таможенных органов КНР следует, что в Россию из этой страны в 2022 г. было поставлено чипов на сумму $179 млн. Годом ранее этот показатель составил $74 млн.

Данные таможни КНР также свидетельствуют о том, что по итогам 2022 г. местным компаниям удалось почти вдвое увеличить объем экспорта в Турцию отдельных видов полупроводниковых изделий, в частности, диодов и транзисторов. В целом же экспорт подобной продукции из КНР вырос лишь на 36%.

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Фото: © sto-noname@yandex.ru / фотобанк «Фотодженика»
России удалось вернуть импорт полупроводников на уровень 2021 г.

Согласно статистике ООН, экспорт полупроводников из Турции в Россию увеличился с $79 тыс. в 2021 г. до $3,2 млн в 2022 г., то есть более чем в 40 раз. Турция, воздержавшаяся от санкций против России, как отмечает WSJ, стала одним из крупнейших экспортеров всевозможной высокотехнологичной продукции в нашу страну. По данным ООН совокупный объем турецкого экспорта электрооборудования и электроники в Россию удвоился в деньгах по итогам 2022 г. и достиг показателя в $559 млн, констатирует издание со ссылкой на данные ООН.

США против российской электроники

В конце февраля 2022 г. США ввели ограничения на экспорт в Россию высокотехнологичной продукции, востребованной в оборонной, аэрокосмической и др. стратегических отраслях промышленности, в том числе изделий на базе микроэлектроники и телекоммуникационного оборудования. Экспортеров обязали получать лицензию Бюро промышленности и торговли (входит в Министерство торговли США).

Власти США также объявили, что алогичный порядок будет применяться в случае поставок в третьи страны с целью реэкспорта в Россию. Строгий экспортный контроль был введен и в отношении продукции, производимой в других странах на основе американских технологий (к примеру, ПО и электронных компонентов).

Тогда же Минторг США анонсировал введение аналогичных мер со стороны стран Европейского Союза, Великобритании, Японии, Канады, Австралии и Новой Зеландии.

Одной из первых среди частных компаний к антироссийским санкциям присоединилась тайваньская TSMC, крупнейший контрактный производитель микроэлектроники. Ее мощности, в частности, использовали отечественные производители процессоров «Эльбрус» и «Байкал».

В середине сентября 2022 г. США ввели санкции против крупнейших российских производителей вычислительной техники и дизайн-центров. В санкционный список Specially Designated Nationals List (SDN) попали «Аквариус», структуры Yadro, «Байкал электроникс», МЦСТ, НПЦ «Элвис» и др.

В ноябре 2022 г. США ввели санкции в отношении российского разработчика чипов «Миландр», а также ряда физических лиц и бизнес-структур, в том числе зарубежных, якобы имеющих отношение к компании и помогавших ей обходить экспортные ограничения США.

В начале февраля 2023 г. представители Минфина США посетили Турцию и несколько стран Ближнего Востока, в том числе Оман и ОАЭ, с целью повлиять на их руководство и поспособствовать разрыву налаженных российскими предпринимателями цепочек поставок. 20 февраля 2023 г. министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу (Mevlüt Çavuşoğlu) заявил о том, что его страна не экспортирует электронику, которая могла бы быть задействована российским оборонно-промышленным комплексом.

Дмитрий Степанов

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