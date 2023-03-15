CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Телеком Интернет Цифровизация ИТ в банках ИТ в госсекторе Импортонезависимость Конференции
| Фото: © Rawpixel / Фотобанк Фотодженика |

Конференция CNews «Импортозамещение 2023» состоится 4 апреля

CNews приглашает принять участие в конференции «Импортозамещение 2023», которая состоится 4 апреля.

CNews приглашает принять участие в конференции «Импортозамещение 2023», которая состоится 4 апреля.

На данный момент подтвердили выступление с докладом:

Сергей Путятинский, заместитель председателя правления, МКБ;
Борис Макевнин, директор ИТ, «Т Плюс»;
Полина Шкурпела, начальник отдела развития производственной платформы, ОАК;
Руслан Каримов, директор по продукту, «Восточная горнорудная компания»;
Игорь Иванов, директор по технологиям, ГК «Агат»;
Артур Нек, управляющий партнер Kaiten;
Кирилл Колесников, заместитель генерального директора по информационным технологиям и цифровой трансформации, «Синара-Транспортные машины»;
Алексей Бондаренко, руководитель отдела цифровых инноваций, ОХК «Уралхим»;
Денис Гузовский, член правления СК «Росгосстрах»;
Максим Смирнов, заместитель генерального директора, IVA Technologies;
Павел Андрианов, директор по информационным технологиям, Национальный расчётный депозитарий;
Наталья Погорелова-Триппель, начальник департамента развития ИТ процессов и портальных решений, банк «Зенит»;
Сергей Кирюшин, директор департамента информационного обеспечения МИД России, спецпредставитель Министра по вопросам цифровой трансформации;
представитель компании «Консист»;
представитель компании «ИТ Глобал»;
представитель компании «Терн»;
представитель компании «Т1 Консалтинг».

Вопросы к обсуждению:

Тенденции российского импортозамещения

  • Российская разработка получила шанс для качественного рывка.
  • Собственная разработка лидеров отраслей может составить конкуренцию продуктам ИТ-компаний.
  • Проекты внедрения ускорились 一 на пилоты уходит 2一4 месяца.
  • Остановка проектов внедрения с участием зарубежных вендоров.
  • В классификаторе российского ПО появятся новые классы ПО.
  • В классификаторе появится раздел отраслевого прикладного ПО «для решения специфических задач в отдельных отраслях».
  • Почему никто не вспоминает про 5G.

Что мешает импортозамещению

  • Дефицит кадров среди разработчиков, аналитиков, методологов.
  • Отсутствие нишевых отечественных решений, например в области интегрированных сетей передачи данных.
  • Недостаток инструментов для безопасной разработки.
  • Необходимость быстро и одновременно заменить зарубежные решения, которые компании развивали 5–10 лет.
  • Отсутствие отраслевых стандартов в области разработки.

Практика импортозамещения

  • Как провести переприоритизацию портфеля ИТ-проектов в условиях срочного импортозамещения.
  • Новая стратегия в подходе к обеспечению кибербезопасности 一 ключевые изменения.
  • ИБ как сервис 一 облачные провайдеры предлагают набор взаимоувязанных сервисов безопасности.
  • Переход на российские решения Open Source.
  • Российские корпорации развивают собственные центры ИТ-компетенций, чтобы вырастить специалистов.
  • Как замена зарубежных решений на российские меняет эффективность бизнеса.

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–500–00–36 меню 9, доб. 403, e-mail: ntelicheva@cnews.ru, Теличева Наталья.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Крупный дистрибьютор требует миллиард у сбежавшей из России HPE

В Минцифры создан Департамент по большим данным и искусственному интеллекту

Apple бьет рекорд по увольнениям топ-менеджеров. Руководители бегут от стресса и сокращения зарплат. Замены им нет

Microsoft разогнала экспертов по этике ИИ, которые мешали повторить триумф ChatGPT

РФПИ вышел из капитала InfoWatch Натальи Касперской

МТС продает свой заграничный актив «Газпрому» или 1Xbet

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

17 лучших Telegram-ботов для путешественников: выбор ZOOM

Обзор IRBIS SmartDesk IMFPC105: мини-ПК для офисов и учебных заведений

Лучшие клавиатуры с RGB-подсветкой: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Метеорит возрастом 4,6 миллиарда лет подтвердил теорию происхождения воды на Земле

Тираннозавр Рекс гораздо больше, чем предполагали ученые

Искусственный интеллект, обученный на русских классиках, стал драматургом
Показать еще