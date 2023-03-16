Разработчики Linux начали гонения на россиян. «Байкал Электроникс» запретили работать над ядром ОС

Сообщество разработчиков Linux отказалось принимать правки в код ядра системы от российской компании «Байкал Электроникс», сославшись на то, что это «некомфортно». Эксперты называет данный случай первый проявлением политического волюнтаризма в мире СПО.

Linux отказался принимать правки в код ядра от «Байкал Электроникс»

Американская некоммерческая организация Linux Kernel Organization, занимающая разработкой ядра операционной системы Linux, отказалась принимать правки в код своего продукта от российского разработчика процессоров «Байкал Электроникс». Первым об этом сообщил телеграм-канал «Ватфор | Автострадный think tank».

Позже телеграм-канал «Логи внутренних диалогов» предоставил ссылки на переписку между сотрудником «Байкал Электроникс» Сергеем Семиным и одним из участников Linux Kernel Organization Якубом Кицински (Jakub Kicinski), опубликованную на сайте данной организации – Kernel.org.

Семин указывал в переписке, что чем больше он пытался добавить поддержку «Байкал Электроникс» в ядро Linux, тем больше он находил ошибок, и предложил правки для них. Однако Кицински ему ответил, что его организации «некомфортно» (don’t feel comfortable) принимать правки от людей из «Байкал Электроникс», и попросил перестать принимать участие в разработке ядра Linux до дальнейших уведомлений.

Фото: Изображение barek2marcin с сайта Pixabay Разработчики Linux отказались принимать правки в код ядра от «Байкал Электроникс», потому что им это «некомфортно»

Судя по данным из социальной сети Linkedin, Якуб Кицински работает в корпорации Meta (признана в России экстремистской, владеет социальными сетями Facebook и Instagram и мессенджером WhatsApp).

Собеседник CNews в сфере свободного программного обеспечения (СПО) полагает, что Кицински отвечает в сообществе Linux за добавление изменений в код, связанных с поддержкой процессорной архитектуры AArch64 (Arm64, на ее базе работает «Байкал Электроникс»).

Linux относится к программному обеспечению с открытым кодом (Open Source Software, СПО). Код ядра Linux и его базовых компонентов открыт и свободно распространяется на основе лицензии GPL. Смысл данной лицензии в том, что любой желающий может использовать и модифицировать код при условии, что сделанные им изменения также будут общедоступны. Вокруг продуктов СПО образуются сообщества, которые принимают решения о такие, какие изменения в продукты следует вносить.

Мнения экспертов

Представители группы компаний «Астра», в которую входит «Байкал Электроникс», к моменту публикации не ответили на запрос CNews по данному вопросу. Телеграм-канал «Ватфор» полагает, что произошедший инцидент – «первый случай политического волюнтаризма в мире СПО», последствия которого могут иметь «совершенно тектонические последствия», если в дело не вмешается основатель Linux Линус Торвальдс (Linus Torvalds).

Советник гендиректора BaseAlt Алексей Новодворский напоминает, что в 2018 г. разработчики Linux приняли кодекс поведения – Code of Conduct (CoC). Он должен был решить проблемы, связанные с дискриминацией, и улучшить эмоциональную обстановку среди разработчиков.

«Теоретически такой может противоречить CoC, - говорит Новодворский. - Данный документ запрещает любые формы политической дискриминации. Другое дело, что понятие «политической дискриминации» в полной мере не разъясняется».

Как через СПО пытались продвинуть вредоносный код против россиян

Весной 2022 г., вскоре после начала специальной военной операции (СВО) России на Украине, в мире СПО уже произошел политически окрашенный инцидент, направленный против России. Американский разработчик Брэндон Миллер (Brandon Nozaki Miller) выпустил обновление пакета node-ipc, содержащим вредоносную компоненту.

Эта компонента перезаписывал все файлы на компьютерах пользователей из России и Белоруссии. Пакет использовался в таких СПО-продуктах, как платформа для разработки пользовательских интерфейсов на базе JavaScript Vue.js и утилита Unity Hub для управления платформой 3D-анимации Unity. Указанный инцидент получил название Peacenotwar, после него наработки Миллера стали считать потенциально опасными и более не используются в сообществе СПО.