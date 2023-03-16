Русским здесь не место. Американцы вышвыривают «Яндекс», Ozon и HeadHunter с биржи Nasdaq

Nasdaq намерена через несколько дней провести принудительный делистинг акций «Яндекс», Qiwi, Ozon и HeadHunter. У компаний есть меньше двух недель на обжалование. «Яндекс» и Ozon намерены воспользоваться этой возможностью. Параллельно с Nasdaq принудительный делистниг российских компаний запланировала и Нью-Йоркская фондовая биржа — она хочет выгнать «Циан».

Россияне, на выход

Американская биржа Nasdaq решила выгнать сразу несколько российских ИТ-компаний путем принудительного их делистинга. В «расстрельный» список попали «Яндекс», Ozon, HeadHunter, а также Qiwi, притом времени на даже на попытку уладить ситуацию им никто не предоставил.

У компаний есть всего несколько дней — 24 марта 2023 г. Nasdaq исключит из листинга их американские депозитарные акции (ADS). Есть лишь один способ это предотвратить — успеть обжаловать решение биржи. Хватит ли им на это времени, пока неизвестно, но, судя по всему, сдаваться и соглашаться с решением американцев некоторые из них не собираются.

Неделя на обжалование — это стандартная практика для Nasdaq, которая прописана в ее же правилах. У любой компании, которую хотят принудительно выгнать с биржи, есть семь дней на обжалование, и в этом плане для российских ИТ-гигантов Nasdaq исключение делать не стала, несмотря на нынешнюю геополитику, ставшую следствием событий февраля 2022 г.

Идти до конца

Первым, кто отреагировал на решение Nasdaq, стал интернет-гигант «Яндекс». Он заявил о намерении побороться за возможность избежать принудительного делистинга путем подачи в Nasdaq апелляции. В «Яндекс» предупреждение биржи поступило 15 марта 2023 г.

Фото: Nasdaq Nasdaq явно не делает видеть в листинге российские компании

В компании утверждают, что потенциальный делистинг с Nasdaq никак не отразится на ее инвесторах, поскольку акции «Яндекса» по-прежнему будут торговаться на Московской бирже. «Возможный делистинг не повлияет на операционную деятельность Яндекса. Все сервисы будут работать как раньше, а расчёты с партнёрами продолжат выполняться в срок и в полном объёме. Все ранее анонсированные программы поддержки партнёров останутся в силе», — говорится в заявлении «Яндекса».

Если «Яндекс» или другая российская компания, получившая предупреждение Nasdaq о принудительном делистинге, успеют подать апелляцию в указанный срок, то биржа будет вынуждена приостановить этот процесс. Действующие правила биржи подразумевают, что рассмотрение жалобы должно быть произведено в течение 45 дней с момента ее поступления.

На вопрос CNews о вероятности успешного обжалования представители «Яндекса» отвечать отказались. Также они не сообщили, ожидала ли компания такого шага со стороны Nasdaq.

Вторая попытка

«Яндекс» во второй раз за последний год сталкивается с попыткой Nasdaq подпортить ей бизнес — первая состоялась в конце февраля 2022 г., когда американская биржа приостановила торговлю акциями компании на фоне санкций. На тот момент это очень больно ударило по ней — компания оказалась на грани технического дефолта, которого в итоге все же удалось избежать. Тогда же Nasdaq «прошлась» по Ozon и МТС.

За минувший год «Яндекс» значительно снизил зависимость от Nasdaq, что было верным решением по отношению не только к инвесторам, но и к сотрудникам. До всем известных событий, развернувшихся у западной границы России, мотивационная программа для сотрудников «Яндекса» была привязана к акциям и опционам, однако теперь эти связи разорваны — компания мотивирует сотрудников работать лучше и эффективнее гораздо более надежными и стабильными с точки зрения рядовых работников механизмами. Как сообщал CNews, в сентябре 2022 г. опционы «Яндекс» заменил повышенными окладами и премиями.

Ozon не останется безучастным

Онлайн-площадка Ozon тоже не планирует спускать все на тормозах и покорно ждать, пока истекут отведенные на подачу апелляции семь дней, и тем самым развязать бирже руки. Как сообщили CNews ее представители, компания в настоящее время изучает процесс обжалования. Уведомление Nasdaq она, как и «Яндекс», получила 15 марта 2023 г.

«С момента листинга на бирже Nasdaq и по настоящий момент компания всегда в полной мере выполняла все требования биржи по раскрытию информации и отчетности, соблюдала все требования листинга, в том числе и после приостановки торгов 28 февраля 2022 г. На Ozon не распространяются какие-либо санкции со стороны США или ЕС», — сообщили CNews представители компании.

В Ozon подчеркнули, что любой исход не отразится на операционной деятельности площадки и не повредит ее финансовой устойчивости. «Мы продолжаем развивать наш бизнес: демонстрировать высокие темпы роста, наращивать число продавцов и ассортимент, развивать инфраструктуру логистики, наши продукты и новые вертикали, доставлять заказы нашим покупателям», — заявили CNews в компании.

Одной биржи всегда мало

Примеру Nasdaq без промедления последовала другая американская биржа — Нью-Йоркская фондовая (NYSE). По информации портала Business Wire, она ополчилась против российской компании «Циан», решив тоже исключить ее из своего листинга.

Надо отметить, что NYSE и раньше повторяла за Nasdaq. В конце февраля 2022 г. она приостановила торговлю акциями «Циана» на неопределенный срок и теперь, спустя год, биржа намерена выгнать эту компанию. Редакция CNews направила запрос в «Циан» и ожидает ответа.