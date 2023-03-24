В российских ИТ почти закончились вакансии. Те, кто раньше хотел получать 150 тыс. руб., теперь согласны на 60-70

В России резко упали зарплаты ИТ-специалистов, пока только начинающих. Это связано с нехваткой рабочих мест — вакансий существенно меньше, чем соискателей. Работодатели стали гораздо более тщательно тестировать кандидатов — они теперь воротят нос от выпускников онлайн-школ.

Работы нет

В России стремительно сокращается количество открытых вакансий в сфере информационных технологий, сообщило радио «Коммерсант». Всего за год их стало меньше на 19%, тогда как количество желающих работать в ИТ не только не сократилось, но и показало значительный прирост.

Об этом можно судить по количеству соискателей, разместивших свои резюме с пометкой о желании работать именно в ИТ-отрасли. Таких резюме за год стало больше на 38%, и тенденции к замедлению роста их числа нет.

Такой дисбаланс спроса и предложения на рынке труда привел к вполне ожидаемым последствиям — работодатели, зафиксировав прибавку в количестве кандидатов на открытую вакансию, стали предъявлять к ним больше требований. В частности, они стали намного более внимательно присматриваться к их навыкам — наличествующим и отсутствующим, а также к источнику полученных знаний. Если соискатель пришел на собеседование с одним лишь сертификатом о прохождении онлайн-курса, то его шансы получить работу высокими не будут. Как сообщал CNews, в России немало компаний, которые вообще не желают трудоустраивать выпускников онлайн-школ.

Высокая зарплата у «джуниора» стала мечтой

Президент InfoWatch Наталья Касперская сообщила «Коммерсанту», что поиск нового работника больше не занимает до полугода, как раньше — отныне нужный кандидат находится вдвое, а в некоторых случаях и вовсе втрое быстрее. Что не менее важно, соискатели почти перестали требовать высокую зарплату — некоторые более чем в два раза уменьшили свои ожидания в этом плане.

Для примера, еще недавно многие начинающие специалисты, «джуниоры», хотели получать 150 тыс. руб. Теперь же они готовы обменять свои время и имеющиеся знания на 60-70 тыс. руб.

У «миддлов» и «сеньоров» подобных изменений по отношению к желаемой зарплате нет — многие из них при смене работы просят даже больше, нередко обращаясь за повышением и к нынешнему работодателю. Об этом свидетельствует 15-процентный рост зарплат в целом по отрасли год к году.

В чем опасность работы на иностранную компанию

Директор компании VisionLabs Дмитрий Марков рассказал «Коммерсанту», что многие российские ИТ-специалисты, несмотря на все события 2022 г., продолжают работать на иностранную компанию, живя в России. В связи с этим нельзя точно предположить, как изменится их зарплата в дальнейшем в связи с постоянными скачками курсов валют.

Не исключено, что многие такие работники в обозримом будущем окажутся на бирже труда, когда их работодатель уйдет из России или перестанет регулярно решать ставший настоящей проблемой вопрос перевода денег из-за рубежа в Россию. Многие российские банки отключены от системы SWIFT, плюс России больше года не работают признанные во всем мире американские платежные системы Visa и MasterCard.

И чем больше российских ИТ-специалистов, работающих на иностранную компанию, находясь при этом в России, будут увольняться, тем, возможно, сильнее будет увеличиваться дисбаланс между количеством резюме и открытых ИТ-вакансий. По словам сооснователя сервиса «Битрикс-24» Сергея Рыжикова, многие специалисты международных компаний на поверку оказывались «заевшимися, разбалованными и не умеющими зачастую, например, продавать продукт напрямую». При этом о низкой квалификации таких работников речи в данном случае нет, сказал он «Коммерсанту».

Деньги есть, но не везде

Рассчитывать на высокую зарплату, работая в современной российской ИТ-отрасли, пока еще можно. Источники радио указывают, что программисты по-прежнему получают очень солидные по российским меркам зарплаты — тем, кто пишет на С++ или на Python, платят до 500 тыс. руб. в месяц.

С++ и Python – это одни их самых популярных языков программирования не только в России, но и во всем мире. Знающие их программисты действительно могут рассчитывать на зарплату в сотни тысяч рублей, но здесь все будет зависеть от уровня знаний конкретного специалиста. Кроме того, нужно учитывать специфику российских реалий — самые высокие зарплаты программистам платят лишь в Москве.

Следует отметить также, что на С++ и Python в стремлении хорошо зарабатывать концентрироваться не стоит. В России также в большой цене специалисты в PHP.