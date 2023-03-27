Китай заманивает иностранных ИТ-шников трехкратным увеличением зарплаты и длительными отпусками

Китай переманивает сотрудников ИТ-компаний, предлагая им больше денег и более выгодные условия работы. Больше всего КНР заинтересована в разработчиках процессоров и потому присматривается к работникам UMC и TSMC – крупных тайваньских контрактных вендоров микросхем. Компании из других стран, в особенности США и Южной Кореи, Китай тоже не обходит вниманием.

Самый действенный метод

Китайские ИТ-компании нашли простой и невероятно эффективный способ заманивать к себе иностранных специалистов. Как пишет аналитик Дэн Нистедт (Dan Nystedt) в своем блоге в Twitter (заблокированная в России американская соцсеть), они предлагают им в три раза более высокие зарплаты. По сути, они делают им предложения, от которых если и возможно, то очень трудно отказаться, тем более что в некоторых случаях таким специалистам даже не придется уезжать далеко от дома.

В частности, Китай очень заинтересован в иностранных специалистах в сфере производства микросхем и потому оказывает много «знаков внимания» работникам тайваньских компаний UMC и TSMC. Последняя — это мировой лидер рынка контрактного производства чипов, на которого в 2022 г. приходилось более половины всех заказов.

TSMC выпускает самые разные микросхемы, в списке ее клиентов Apple, AMD, Qualcomm, MediaTek — крупнейшие разработчики мобильных, серверных и настольных процессоров. Ее сотрудники отныне могут зарабатывать намного больше, и для этого нужно лишь написать заявление на увольнение и перейти на работу в китайскую ИТ-компанию, утверждает Дэн Нистедт.

Фото: 4065 / FreePik В торговой войне Китая с США все средства хороши. В том числе и «кража» ценных кадров

Откуда у Нистедта такие сведения, он не уточняет. Себя он позиционирует как бывшего журналиста и нынешнего финансового аналитика, проживающего в Тайбэе (столица Тайваня) и публикующего посты, в основном, о тайваньской индустрии полупроводников. По информации Financial Times, Нистедт занимает должность вице-президента в азиатской частной инвесткомпании TriOrient Investments.

Деньги — не главное

Зарплата — далеко не единственное, что интересует любого опытного специалиста, находящегося в поиске новой работы или получающего недвусмысленные предложения от компаний-конкурентов. Им также важны дополнительные «бонусы», которые может предоставить им новый работодатель, например, медицинская страховка.

Китай все предусмотрел и здесь, утверждает Дэн Нистедт. По его словам, качество дополнительных опций у него всегда лучше, чем у компании, которую он хочет оставить без ценных кадров — это и более качественная медстраховка, и более продолжительные отпуски по уходу за детьми, и расширенные льготы при получении образования, и многое другое.

Не забывают китайские компании и премировать своих сотрудников, наиболее ценным из них предлагая долю в компании. Впрочем, как показал опыт «Яндекса», в условиях современной геополитики премии в виде опционов иногда все же лучше заменять обычной прибавкой к зарплате.

Строго по плану

Как давно и насколько успешно ИТ-компании Китая реализуют новую стратегию по поиску ценных кадров, Дэн Нистедт не уточняет. Но подобный «хэд хантинг» идеально укладывается в план по спасению китайской индустрии информационных технологий от санкций Запада и полного разрушения, который в конце февраля 2023 г. озвучили ученые из Академии наук КНР.

Этот план состоит всего из трех пунктов, и привлечение в индустрию грамотных специалистов стоит в нем под первым номером. Авторы концепции уверены, что талантливых специалистов нужно искать всюду и не жалеть на них денег.

Судя по всему, Китай понял всю важность достойных кадров задолго до публикации плана Академией наук КНР. Еще как минимум в начале 2022 г. он перекупал работников у южнокорейских ИТ-компаний, завлекая их именно суммами с большим количеством нулей в графе «заработная плата» трудового договора. Как сообщал CNews, процесс этот стал настолько массовым, что Южная Корея даже вознамерилась создать реестр инженеров, чтобы отслеживать их перемещения и препятствовать их переходу на работу в китайские компании.

В январе 2022 г. американский производитель чипов памяти Micron поспешил закрыть центр разработки памяти DRAM в Шанхае (КНР). Мотивировал он это тем, что китайские компании постоянно переманивали ее сотрудников, которые регулярно уносили с собой секретную информацию.

Почему именно TSMC

Дэн Нистедт не уточнил, почему привел в пример именно TSMC и UMC. Между тем, на первую стараются равняться все мировые производители полупроводников, хотя получается пока только у Samsung. И она, и TSMC успешно освоили 4-нанометровый техпроцесс, и теперь TSMC вплотную подошла к 3 нм.

Специалисты, вооруженные познаниями в столь тонких нормах литографии, были бы чрезвычайно полезны SMIC – китайскому контрактному производителю полупроводников. В эпоху западных санкций, которые запрещают, например, TSMC выпускать китайские процессоры, SMIC очень нужна Китаю. Летом 2022 г. она скопировала 7-нанометровые нормы производства у TSMC, но пока не освоила их, зато осенью 2022 г. полностью перешла на 14 нм. Специалисты TSMC могли бы ускорить внедрение в SMIC новых, более современных технологий превращения кремния в процессоры.