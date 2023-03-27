Уехавшие ИТ-шники останутся без работы. Российские компании больше не хотят их нанимать

Российских ИТ-шников, уехавших зарубеж, не готовы нанимать компании из России. По началу, присутствие сотрудника в стране озвучивается как пожелание, позже это превращается в обязательное условие. Количество вакансий, в которых удаленка для ИТ-специалистов ограничена регионами России, в марте 2023 г. выросло на 115%.

Удаленка на территории России

Как выяснил CNews, отечественные компании отказываются от найма ИТ-специалистов, уехавших из России. Все большее число российских организаций ограничивает круг поиска пределами страны. Эксперты считают, что ситуация будет только ухудшаться.

Среди организаций, которые явно указывают в вакансиях «удаленная работа в пределах России» присутствуют «Ланит», «Софтлайн», 3Logic Group, Okko, «Рексофт», «Ростелеком», «Сбертройка», «Эр-телеком», «Мегафон», группа «Т1», «Инностейдж» и многие другие. Информацию об этом можно обнаружить на ресурсе по поиску персонала и вакансий HeadHunter. Такие ограничения встречаются в вакансиях разработчиков, специалистов техподдержки, архитекторов, системных аналитиков и других.

Представители HeadHunter подготовили для CNews статистику по вакансиям ИТ-специалистов, в которых упоминается ограничение удаленной работы «пределами России». Так, в марте 2022 г. количество таких вакансий составило 263, но уже через год в марте 2023 г. их число выросло на 115% до 565 вакансий.

Фото: freepik.com Российские компании не готовы нанимать ИТ-шников, уехавших за границу

«Принимать на себя дополнительные риски и нанимать сейчас новых ИТ-шников из-за рубежа практически никто не готов, рассказала CNews исполнительный директор GeekSource (входит в кадровое агентство Ancor) Елена Иванчихина. GeekSource специализируемся на подборе ИТ-специалистов в области разработки, Big Data и искусственного интеллекта.

По ее словам, присутствие сотрудника в России «иногда озвучивается как пожелание, которое позже превращается в must have». Иногда это сразу является обязательным условием найма, подчеркивает эксперт.

С чем это связано

Как правило, среди организаций, ограничивающих поиск ИТ-специалистов пределами России, присутствуют компании с госучастием, операторы персональных данных, а также организации, которые занимаются обслуживанием критической информационной инфраструктуры. Но помимо этих компаний, к ним присоединяются интеграторы, дистрибьюторы, разработчики ПО, и другие.

«С сентября 2022 года мы увидели зарождающийся тренд на найм работников, находящихся именно в России, который сейчас получил значительное развитие», - отметила Елена Иванчихина.

В первую очередь ограничивать удаленку пределами России стали компании из госсектора, операторы персональных данных и организации, работающие с представителями госсектора, рассказала CNews HR-директор Goods Forecast Елизавета Русских.

Она пояснила, что компании стали прибегать к ограничениям удаленной работы из-за рубежа по причине ужесточения закона о персональных данных, согласно которому они обязаны уведомлять Роскомнадзор о их трансграничной передаче.

По словам Иванчихиной, ограничивать удаленку пределами России вполне обосновано со стороны организации в сфере кибербезопасности, телекома и других из-за специфики их работы. «В других случаях – это менее обоснованное с точки зрения технологий требования», - подмечает эксперт.

Исполнительный директор GeekSource отмечает, что работодатели озабочены возможным законодательным запретом найма ИТ-шников, находящихся за рубежом. Напомним, в феврале 2023 г. Госдума подготовила проект постановления Правительства, запрещающий российским ИТ-специалистам работать удаленно из другой страны.

«Некоторые компании действуют из опасения санкций со стороны государства», — рассказала CNews HR-директор цифровой платформы для организации командировок и управления расходами «Ракета» Ксения Коскова. Также причиной может быть опасность двойного налогообложения, которая возникает, если сотрудник находится за рубежом более 180 дней в году. Кроме того, не стоит исключать такую опасность, как возможная утечка технологий за рубеж, отметила она.

Куда деваться

Российские айтишники, находящиеся за рубежом, могут трудоустроиться в компании без госучастия, стратапы, финансируемые независимыми от госкапитала лицами, коммерческие организации, не являющиеся операторами персональных данных, обнадеживает Русских. Однако, по ее словам, тенденция идет на ужесточение мер наказания за нарушения в области персональных данных, и многомиллионные и громкие штрафы — и это лишь начало общего тренда, который в скором времени будет касаться все большего и большего числа компаний.

Россияне могут рассчитывать устроиться в небольшие компании, продукты которых не ориентированы на отечественный рынок, рассказала CNewsHR-директор CodeInside Станислава Карнахина. Эксперт считает, что ситуация не только сохранится, но и усилится. С ней согласна и руководитель направления ИТ в рекрутинговом агентстве GlobalCareer Наталья Марченко. По ее словам, количество кейсов, связанных с трудоустройством россиян, проживающих за пределами России, в отечественные компании на удаленке будет снижаться.

Гендиректор CorpSoft24 Константин Рензяев напоминает, что коммерческие холдинги все-таки пытаются проявить гибкость и сохранить персонал, создавая филиалы или обособленные подразделения за пределами страны. Куда также все еще могут устроиться релоцировавшиеся ИТ-шники.

Позиция ИТ-компаний

В «Мегафоне» ответили, что всегда ограничивали удаленный формат работы пределами нашей страны. «Все сотрудники нашей компании работают только на территории России», — отметили там.

По словам заместителя гендиректора «Т1» по персоналу Яны Кудрявцевой-Девиной, в их компании на сегодня отсутствует возможность работать из-за рубежа. «Удаленный доступ к информационным ресурсам компании из других стран связан с рисками информационной безопасности, а геополитическая ситуация увеличивает риски компрометации ИТ-инфраструктуры и как следствие прямых финансовых потерь и репутационных рисков», — пояснила она.

В Innostage нет прямого запрета на работу из-за рубежа, рассказала CNews HR-директор Innostage Лилия Габдрахманова. «Однако мы предпочитаем брать на работу сотрудников, проживающих на территории России, — продолжила она. — Это связано с тем, что наша компания предлагает услуги в области киберзащиты и данная мера позволяет нам обеспечивать более высокий уровень безопасности для наших заказчиков».

«Сотрудников за рубежом мы не ищем, так как "Ростелеком" работает с государственными информационнами системами, объектами критической информационной инфраструктуры и персональными данными граждан России, которые согласно законодательству нельзя передавать на территории других стран», — рассказал CNews представитель компании.

В компании Artezio (входит в группу «Ланит») существуют отдельные проекты, по которым они привлекают специалистов за рубежом (Польша, Германия, США и другие), пояснили представители группы.

Представители «Софтлайн», 3Logicgroup, Okko, «Рексофт», «Сбертройка» на момент публикации материала не смогли ответить на вопрос о поиске ИТ-специалистов на какие-либо позиции с удаленным форматом работы за рубежом. Представители «Эр-телеком» отказались от комментариев.