Huawei создала национальный китайский инструментарий проектирования чипов вопреки санкциям США

Huawei, заручившись поддержкой китайских ИТ-компаний, создала инструменты проектирования микросхем — специализированное ПО для разработки различных чипов, на которое не распространяются международные запреты. Раньше для разработки своих микросхем она пользовалась наработками американских и европейских компаний, но теперь доступа к ним у нее нет из-за санкций США. Свое импортонезависимое решение Huawei предоставит и другим китайским производителям процессоров.

Китай обыграл США

Компания Huawei завершила разработку своей системы автоматизированного проектирования (САПР) микросхем, на которую никак не могут повлиять американские санкции. Об этом пишет CNBC со ссылкой на председателя правления Huawei Эрика Сюя (Eric Xu). По его словам отныне на руках у китайского техногиганта есть все необходимое для автоматизированного проектирования чипов (Electronic Design Automation, EDA) с топологией 14 нм и ниже. Судя по всему, речь шла о программном обеспечении, которое позволит инженерам Huawei создавать чипы на экранах своих ПК и затем направлять получившиеся материалы контрактному производителю.

Сама Huawei выпускать микросхемы пока не может — в ее распоряжении нет своих фабрик. Разработкой чипов годами занималась ее дочерняя компания HiSilicon, а выпуском — тайваньский вендор TSMC. С мая 2020 г. TSMC по требованию США не подпускает Huawei к своим современным нормам производства — ей доступны только техпроцессы не новее 28 нм. Также у нее нет доступа к западным системам EDA – ни к американским, ни к европейским.

Китайская коллаборация

Эрик Сюй заявил, что над САПР Huawei работала не одна — ей помогали другие китайские компании. По всей видимости, он намеренно указывает страну регистрации этих фирм, чтобы у Запада не возникало лишних вопросов о потенциальном использовании в этих инструментах зарубежных технологий.

Фото: Huawei Huawei делает гигантские шаги по направлению к возобновлению производства процессоров собственной разработки

Названия компаний, оказавших посильную помощь Huawei, Эрик Сюй предпочел не раскрывать. Возможно, это сделано с целью уберечь их от потенциального пристального внимания США, которое обычно приводит к появлению фирмы в «черном списке» американских властей. Известно лишь, что пользоваться результатами коллективной работы Huawei будет не одна — она поделится ими с другими компаниями, разрабатывающими свои микросхемы и процессоры.

КНР сильно отстает

14 нм — относительно современный техпроцесс, но только для Intel, которая вплоть до 2021 г. массово использовала его для производства своих процессоров. Тем временем, контрактные производители микросхем довольно давно освоили и 10, и 7 нм, а крупнейшие игроки этого рынка перешли на еще более тонкие техпроцессы. Например у Samsung и TSMC есть возможность выпускать 5- и 4-нанометровые микросхемы, которой они активно пользуются, попутно вплотную подбираясь к 3 нм. Появление первых таких чипов может состояться во второй половине 2023 г. — компания Apple заранее забронировала новые производственные линии, так что первым устройством на базе 3-нанометрового CPU могут оказаться новые iPhone, iPad или MacBook.

Возможная связь со SMIC

Почему Huawei ограничилась именно 14 нм, на момент выхода материала оставалось загадкой. Не исключено, что это как-то связано с техническими возможностями компании SMIC – китайского конкурента TSMC, который совершенно не обязан подчиняться властям США в вопросах выбора клиентов.

Другими словами, SMIC может выполнять заказы Huawei, но в его распоряжении есть пока лишь максимум 14-нанометровое производство — этот техпроцесс, притом освобожденный от иностранных технологий, компания освоила в сентябре 2022 г.

Дело не только в производстве

Huawei – это один из основных для США рычагов давления на китайское правительство в рамках непрекращающейся торговой войны. Штаты постепенно уничтожают компанию, запрещая ей, в том числе, выпускать Android-смартфоны с сервисами Google (их отсутствие делает мобильники на Android почти бесполезными) и заставляя продавать крупные дочерние предприятия.

Но это не весь список неприятностей, которые США чинят Huawei. Именно Новый свет является лидером на рынке создания инструментов проектирования микросхем — американские компании Cadence Design Systems и Synopsys добились в этом гигантских успехов. Huawei их услугами пользоваться не может ввиду санкций. В тройку лидеров в этом сегменте входит немецкая Mentor Graphics, подконтрольная Siemens, но США добрались и до нее, строго-настрого запретив ей работать с Huawei, пишет Reuters.

По информации издания, в Китае есть свои разработчики приложений для проектирования микросхем, но их способность конкурировать с западными компаниями весьма сомнительна.