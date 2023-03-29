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Российский разработчик «железа» вдвое увеличивает штат. Будут наняты 2000 ИТ-специалистов

Отечественный разработчик и производитель вычислительной техники Yadro нарастит штат в два раза. К 2024 г. компания рассчитывает нанять 2 тыс. ИТ-специалистов разных направлений.

Yadro наращивает штат

Российский разработчик и производитель вычислительной техники под брендом Yadro (ООО «КНС групп») намерен в два раза увеличить штат. К 2024 г. компания наймет 2 тыс. ИТ-специалистов. Об этом, выступая перед партнерами, рассказал директор по продажам компании Yadro Александр Бакулин.

Как рассказал CNews Бакулин, сейчас в штате Yadro более 2 тыс. сотрудников, свыше 80% которых — инженеры различных профилей. Таким образом, к 2024 г. штат компании может достигнуть 4 тыс. человек.

Сейчас в компании открыто более 1 тыс. вакансий по всем ключевым направлениям программной и аппаратной разработки, а также производства «железа». По словам Бакулина, решение кадрового вопроса для компании «является одним из приоритетов».

Зарубежный филиал

Вместе с наращиванием штата Yadro открывает новый центр разработок в Минске. Разработчик начал искать ИТ-специалистов по всей Белоруссии. Об этом CNews стало известно в середине марта 2023 г.

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Фото: Yadro
Yadro в два раза нарастит штат к 2024 году

«В Минске разработчики будут работать над всеми продуктами Yadro, в том числе будет расширена команда полупроводникового направления», — отметили в компании.

У себя на сайте Yadro отмечает, что в штате компании имеются люди с большим опытом работы в таких известных зарубежных компаниях как IBM, Microsoft, Intel, EMC, Hitachi Data Systems, Dell и других.

Не первая волна хантинга

В сентябре 2021 г. CNews писал о планах Yadro увеличить штат в полтора раза. Тогда в компании работало около 800 человек, а количество открытых вакансий достигло 400.

Наращивание штата было связано с разработкой новых продуктов и общим расширением бизнеса. Тогда компания искала специалистов по направлениям разработки аппаратных средств, разработки полупроводниковых продуктов, разработки ПО, технической экспертизы и поддержки, исследований, доставки и обслуживания, цепочки поставок, планирования, производства, продаж, маркетинга, развития бизнеса, общего управления. Большая часть вакансий как и теперь приходилось на инженеров.

Чем занимается Yadro

Yadro занимается разработкой и производством серверов и систем хранения данных (СХД), а также телекоммуникационного и сетевого оборудования. В том числе компания разрабатывает микропроцессоры и микроконтроллеры.

«КНС групп» со своей торговой маркой Yadro была основана в 2014 г. В 2017 г. она объявила о коммерческой доступности первых поколений собственных продуктов — сервера Vesnin и системы хранения данных Tatlin, на данный момент эксплуатирующихся в инфраструктуре ряда крупных российских компаний.

В контур компаний входит Syntacore, который занимается разработкой и поставкой решений на базе микропроцессорной архитектуры RISC-V. Летом 2021 г. CNews стало известно, что «КНС групп» собирается выпустить линейку процессоров собственной архитектуры, в которую будет вложено около 6 млрд руб. средств компании. При разработке собственной процессорной архитектуры она собиралась использовать именно RISC-V.

В ноябре 2021 г. CNews писал про начало строительства компанией завода по производству вычислительной техники, телеком-оборудования и пользовательских устройств. Располагается он в подмосковной Дубне.

По данным базы «Контур.фокус», выручка ООО «КНС групп» по результатам 2021 г. составила 27,3 млрд руб., что на 23% выше, чем по итогам 2020 г. При этом чистая прибыль компании достигла 1,7 млрд руб.

Кристина Холупова

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