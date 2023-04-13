Победителей премии Data Fusion Awards объявят 13 апреля

Организационный комитет Data Fusion Awards объявит победителей в четырех номинациях 13 апреля. Награждение кросс-отраслевой премией в области больших данных пройдет в рамках конференции Data Fusion 2023.

Результаты премии Data Fusion Awards

CNews совместно с ВТБ, спонсором проекта, и Фондом «Сколково» подведут итоги общероссийской кросс-отраслевой премии в области больших данных Data Fusion Awards 2023 в рамках первого дня конференции Data Fusion. Она стартует 13 апреля.

В шорт-лист по итогам конкурсного отбора вышли 37 проектов в области разработки и внедрения технологий машинного обучения, анализа данных и искусственного интеллекта, развития решений open source в этой сфере.

Экспертная комиссия и члены жюри премии определили восемь победителей в четырех номинациях: Data Fusion в бизнесе («Прорыв года», «Монетизация данных»), Data Fusion в госсекторе, Data Fusion в образовании («Образовательная инициатива года», «Обучение работе с данными бизнес-пользователей»), Технологии Data Fusion («Трендсеттер», «Аналитика как сервис», «Вклад в развитие open source»).

Помимо основных номинаций награды будут вручены в специальных номинациях: «Data Fusion Stars» от Фонда «Сколково» и Гран-при ВТБ.

Наблюдать за награждением победителей и работой конференции можно будет онлайн. Для участия, которое бесплатно для всех, нужна предварительная регистрация. После окончания мероприятия зрители смогут получить доступ ко всем презентациям спикеров. Трансляция откроется на сайте в день конференции.

Победители будут объявлены во время онлайн-трансляции в режиме реального времени.

В состав жюри премии вошли 15 человек — признанные эксперты в области работы с данными, а также представители государства и крупного бизнеса. Среди них заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Григорий Борисенко, руководитель Центра прикладного ИИ «Сколтеха» Евгений Бурнаев, научный руководитель программы «Бизнес-аналитика и системы больших данных» ВШЭ Юрий Зеленков, старший вице-президент по инновациям фонда «Сколково» Кирилл Каем, главный редактор CNews Александра Кирьянова, заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик, управляющий директор Axenix Лариса Малькова, старший вице-президент по информационным технологиям «Ростелекома» Кирилл Меньшов, директор по аналитике больших данных Tele2 Антон Мерзляков, руководитель отдела продвинутой аналитики «Альфа-банка» Роман Мизюрин, директор Open Data Science Алексей Натекин, академический директор ВШГУ РАНХИГС Екатерина Потапова, директор Физтех-школы прикладной математики и информатики МФТИ Андрей Райгородский, директор по работе с данными Х5 Тигран Саркисов, президент Ассоциации больших данных Анна Серебряникова,.

Лауреаты премии DFA 2023 получат дипломы и памятные стелы.

Конференция Data Fusion 2023

13–14 апреля состоится международная конференция Data Fusion, на которой представители крупнейших компаний, ученые и эксперты в data science обсудят, как сегодня бизнес работает с большими данными. Мероприятие пройдет на площадке Международной конференции по машинному обучению, анализу данных и технологиям искусственного интеллекта Data Fusion 2023 в технопарке «Сколково». Мероприятие традиционно проводится с акцентом на практических аспектах использования больших данных и машинного обучения.

Data Fusion, или подход, основанный на идее объединения данных, слияния или переноса алгоритмов из одной области машинного обучения в другую, а также синергии процессов в машинном обучении, стал естественным шагом в развитии data science. Data Fusion открывает новые возможности для бизнеса и госуправления и укрепления технологического суверенитета страны.

Первый день, 13 апреля, ориентирован на аудиторию CDO, руководителей бизнес-подразделений, бизнес-заказчиков DS-продуктов и сервисов, представителей государства и науки.

Второй адресован data science специалистам и исследователям. Темы докладов и сессий второго дня распределены по трем стримам. «ML+», «ML Classic» и «ML Environment».

Полная программа конференции доступна на сайте.