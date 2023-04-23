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Выручка создателя «Моего офиса» выросла в четыре раза всего за год. Гигантские убытки в прошлом

Создатель отечественного офисного пакета «Мой офис» зафиксировал трехкратный рост выручки в 2022 г., попутно получив чистую прибыль свыше 386 млн руб. Годом ранее эти показатели были недостижимы – 2021 г. компания завершила с чистым убытком в пределах 1,37 млрд руб. Фееричный рост финансовых показателей может быть связан с уходом из России иностранных конкурентов, включая Microsoft с ее пакетом Office и облаком 365.

Грандиозный успех

Российская компания «Новые облачные технологии» (НОТ), разработчик ПО «Мой офис», сообщила CNews о стремительном росте финансовых показателей по итогам 2022 г. За отчетный период ее выручка подскочила втрое по сравнению с 2021 г. и превысила 3,3 млрд руб. По данным «Контур.фокуса», рост был еще более существенным – в 2021 г. выручка НОТ составила 841,8 млн руб.

Платформа «Мой офис» включает комплект настольных, мобильных и веб-приложений для работы с документами на компьютерах, планшетах и смартфонах.

2022 г. компания завершила с хорошими показателями и по части чистой прибыли. Она составила почти 386,5 млн руб., тогда как по итогам 2021 г. НОТ зафиксировала чистый убыток на уровне 1,37 млрд руб. В ковидный 2020 г. чистый убыток и вовсе достиг 1,465 млрд руб. (статистика «Контур.фокуса»).

В дополнение к выдающемуся финансовому рывку НОТ показала и прирост числа клиентов. На конец 2022 г. продуктами компании пользовались более 8000 коммерческих и государственных организаций. На вопрос CNews о числе клиентов по итогам 2021 г. представители НОТ ответили, что на тот момент их было в пределах 2600.

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Фото: «Мой офис»
2022 год для создателей «Моего офиса» оказался очень успешным

В компании сообщили редакции, что наблюдают повышенный интерес к продуктам серии «Мой офис» среди обычных пользователей. По словам представителей разработчика, «Мой офис документы» для мобильных устройств и «Мой офис стандартный. Домашняя версия» для настольных ПК и ноутбуков были установлены частными пользователями в общей сложности более 20 млн раз. «Почти половину от общего объема скачиваний – 11 млн – пользователи обеспечили в 2022 г.», – сообщили CNews в НОТ.

Посильная помощь США

О причинах столь резкого роста выручки НОТ и ее перехода от почти полуторамиллиардного чистого убытка к сотням миллионов чистой прибыли на момент публикации материала известно не было. Нельзя исключать, что на это мог повлиять массовый уход из России иностранных компаний – разработчиков программного обеспечения.

В ряды тех, кто покинул Россию, в числе первых записалась корпорация Microsoft – разработчик всемирно известного и самого популярного пакета офисных программ Microsoft Office. В ее ассортименте также есть и облачный офисный сервис Microsoft 365. Интернет-гигант Google тоже предлагает пользователям воспользоваться преимуществами своего облачного офиса, и он тоже поспешил сократить свое присутствие на российском рынке.

Очень светлые перспективы

Разработчики «Мой офис» сообщили CNews, что за последнее время заказчики стали активнее тестировать российское офисное ПО. По их словам, с начала 2022 г. компания запустила свыше 300 пилотных проектов – годом ранее их было почти в шесть раз меньше.

С другой стороны, повышенный интерес российских компаний и госструктур к российскому ПО, который они демонстрировали на протяжении всего 2022 г., мог не очень сильно отразиться на финансовых результатах НОТ за этот год. В компании сообщили CNews, что тестовые проекты, стартовавшие в 2022 г., «будут конвертироваться в коммерческие заказы начиная только с 2023 г.». «Процесс перехода (на отечественное ПО – прим. CNews) занимает в среднем, полтора года», – рассказали CNews разработчики.

Исследование новых территорий

На деятельности НОТ в 2023 г. может положительно сказаться и выход компании «Новые облачные технологии» на новый для нее рынок. В середине апреля 2023 г. она представила цифровое рабочее пространство Squadus – по своей сути, корпоративный мессенджер, способный заменить российским клиентам американские Microsoft Teams и Slack. Их создатели ясно дали понять, что не хотят видеть россиян в числе своих пользователей – Microsoft с марта 2022 г. по-всякому издевается над жителями России, а Slack в марте 2023 г. начал удалять бесплатные профили российских пользователей.

Новых клиентов способно привлечь и масштабное обновление «Мой офис» до версии 2.3, вышедшее в начале 2023 г. Как сообщал CNews, оно содержит свыше 1200 изменений, главное среди которых – полностью новый редактор презентаций (аналог Microsoft PowerPoint), разработанный с нуля силами специалистов НОТ. Он пришел на смену утилите «Мой офис презентация», в которой, помимо собственных наработок НОТ, были и открытые технологии. В новом редакторе они больше не используются.

Немного о разработчике

Компания «Новые облачные технологии», по данным «Контур.фокуса», была основана в марте 2014 г. Пост ее генерального директора с сентября 2022 г. занимает Павел Калякин. Основной вид деятельности компании – «разработка компьютерного программного обеспечения» (код ОКВЭД – 62.01).

Уставный капитал компании на начальном этапе составлял 1 млн руб., но в октябре 2018 г. был увеличен вдвое. На момент выхода материала крупнейшим акционером НОТ являлась ИБ-компания «Лаборатория Касперского» – разработчик всемирно известных антивирусных решений. Она вошла в капитал НОТ с приобретения 29,5-процентной ее доли в начале мая 2019 г. К концу июля 2020 г. она удерживала 47% в ней. 18 февраля 2022 г. доля «Лаборатории» выросла до 61%, а к 15 марта 2023 г. в ее портфеле было уже 63,8% акций НОТ.

В список клиентов НОТ из числа крупнейших российских компаний и госструктур входят «Росатом», РЖД, «Почта России», «Аэрофлот», Росгвардия и др. Софт компании также используется во многих российских учебных заведениях.

Георгий Дорофеев

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