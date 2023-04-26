Сбежав из России, Oracle потеряла больше миллиарда

Российское юрлицо ушедшей из нашей страны американской компании Oracle по итогам 2022 г. отчиталось о чистом убытке в размере 1,1 млрд руб. Увольняя сотрудников, которые годом раньше в среднем ежемесячно получали по 428 тыс. руб., компания потратила на компенсации за прекращение трудовых договоров 260 млн руб.

Убыток под занавес

Как выяснил CNews, российское представительство американской компании Oracle в последний год своего присутствия на территории нашей страны понесла крупные финансовые потери. Об этом свидетельствуют данные Федеральной налоговой службы, собранные по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ).

Так, выручка главного российского юрлица компании, зарегистрированного в Москве АО «Оракл компьютерное оборудование» по итогам 2022 г. снизилась на 95% до 349,8 млн руб. Годом ранее она была на уровне 7,81 млрд руб.

Чистый убыток организации в отчетный период составил 1,09 млрд руб., в то время как по итогам 2021 г. компания показала чистую прибыль на уровне 236 млн руб.

Что касается еще одного юрлица Oracle, зарегистрированного в Санкт-Петербурге, ООО «Оракл девелопмент СПБ», то его выручка по итогам 2022 г. упала на 82% до 36,5 млн руб. Чистый убыток при этом составил 223,9 млн руб.

Таким образом, совокупный чистый убыток компании в нашей стране можно оценить в 1,32 млрд руб.

Фото: соцсеть Oracle Российский Oracle под занавес оказался в убытке

Oracle известна как разработчик ПО и поставщик серверного оборудования. Компания специализируется на выпуске систем управления базами данных (СУБД), связующего ПО и бизнес-приложений. Продукцию корпорации используют или использовали многие крупные российские компании, включая те, в числе акционеров которых есть российское государство. Среди них — Центробанк, Сбербанк, «Ростелеком», Федеральная налоговая служба и пр.

Напомним, в марте 2022 г. после начала Специальной военной операции (СВО) России на Украине, Oracle, как и многие зарубежные ИТ-компании, приостановил работу в России. В июле корпорация приняла решение полностью уйти с российского рынка и уволила всех сотрудников своего представительства.

В начале февраля 2023 г. CNews выяснил, что российское представительство мирового ИТ гиганта в юрисдикции нашей страны было признано банкротом. Такое решение вынес Арбитражный суд Москвы. С иском к вендору 26 декабря 2022 г. обратился «Крок».

Примечательные подробности

В пояснении к финансовому отчету АО «Оракл компьютерное оборудование» отмечает, что с начала марта 2022 г. компания столкнулась с экспортными и импортными ограничениями, а также проблемами с хранением продукции, что «объективно лишило компанию возможности» продолжать продавать продукты и предоставлять услуги на российском рынке.

«Из-за изменений в операционной среде дальнейшее поддержание и обслуживание запасов запасных частей на месте было невозможно, — добавляет организация. — Oracle Corporation приняла решение избавиться от запасов запасных частей после решения корпорации Oracle и последующего объявления о приостановке и последующем прекращении бизнеса Oracle в России. Стоимость товарно-материальных запасов была зачтена против резерва, а оставшиеся затраты были учтены как прочие убытки».

По заверению компании, в связи с расторжением договоров из-за сворачивания деятельности она создала некий резерв в размере 1,11 млрд руб., отраженный на ее балансе по состоянию на 31 декабря 2022 г.

При этом, по данным отчетности, общий размер компенсации за прекращение трудовых договоров в организации составил 262,7 млн руб. По данным «Контур.фокуса», оперирующего данными ФНС, в 2021 г. средняя месячная зарплата 72 работников составила 428 тыс. руб.

Компания расторгла действующий договор аренды своего офиса в декабре 2022 г. Компенсация за досрочное расторжение договора аренды оказалась на уровне 36,7 млн руб.

«Все материально-производственные запасы и большая часть основных средств общества были утилизированы в течение 2022 г.», — пишет компания в финале своих пояснений.