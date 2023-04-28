Intel получила крупнейший убыток в своей истории

В I квартале 2023 г. Intel получила чистый убыток в размере $2,8 млрд. Это наихудший ее показатель за всю историю компании – на втором месте стоит IV квартал 2017 г., когда чистый убыток был на уровне $687 млн. Два года назад дирекция запустила программу возвращения Intel к жизни, но, как показала практика, свои плоды она пока не приносит.

Intel погружается на дно

Компания Intel опубликовала финансовый отчет за I квартал 2023 г., в котором сообщила о самом крупном убытке в своей истории. Некогда величайший производитель х86-совместимых на протяжении нескольких лет испытывает колоссальное давление со стороны своего конкурента, компании AMD, и справиться с ним пока не в состоянии.

За отчетный период выручка компании составила $11,7 млрд. Это на $200 млн больше прогнозов самой Intel, но на 36% меньше, чем в первой четверти 2022 г. Компания получила чистый убыток в размере $2,8 млрд. Это крупнейший обвал финансовых показателей за всю историю компании, которая началась еще в середине XX века. Но, несмотря это, Intel выплатила дивиденды в размере $1,5 млрд.

Еще более плачевным положение Intel становится на фоне того, что всего год назад никакого чистого убытка в финансовом отчете компании не было. Вместо него в соответствующей графе красовалась чистая прибыль, размер которой составлял тогда $8,2 млрд.

Фото: Bru-nO / Pixabay Процессоры Intel продаются далеко не так хорошо, как ей того хотелось бы

Тем не менее, Intel все же удалось завершить квартал в плюсе для себя по некоторым параметрам. Например, убытки, в пересчете на одну акцию составившие $0,04 против прогнозировавшихся $0,15, могут хоть немного порадовать инвесторов.

Откат на пять лет назад

Если рассматривать новый отчет Intel в сравнении с результатами ее деятельности за последние несколько лет, то худшим периодом для нее был, разве что, IV квартал 2017 г. В тот период вовсю продавались новейшие по тем временам процессоры AMD Ryzen первого поколения на революционной для компании архитектуре Zen. С момента их появления доля AMD на глобальном рынке х86-процессоров растет из года в год, а доля Intel падает.

IV квартал 2017 г. Intel завершила с чистым убытком в размере $687 млн. Если судить по этому критерию, то нынешнее положение Intel в четыре раза хуже, чем пять лет назад.

Ко всему перечисленному стоит добавить, что в I квартале 2023 г. валовая прибыль Intel снизилась опустилась на 14,7 процентных пунктов год к году, опустившись до отметки в 38,4%. Капитальные затраты Intel в минувшем квартале составили $7 млрд, хотя в конце 2022 г. компания заявляла о внедрении программы сокращения расходов.

Отчет по подразделениям

Согласно отчету, каждое из ныне действующих подразделений Intel по итогам квартала показало «отрицательный рост». Выручка с продаж процессоров для ПК и ноутбуков упада упала на 38% год к году до $5,8 млрд, а операционная прибыль сократилась с $2,7 до $0,5 млрд. Intel утверждает, что операционная прибыль рухнула на фоне роста себестоимости процессоров – Intel выпускает их меньше из-за снижения спроса, оттого себестоимость каждого чипа растет.

AMD проблемы Intel лишь на руку

В направлении серверных CPU выручка просела на 39% до $3,7 млрд, а операционная прибыль просела – на 137%. В итоге здесь зафиксирован убыток на уровне $500 млн.

В группе сетевых решений и периферийных вычислений (NEX) выручка скатилась на 30% до $1,5 млрд. Падение операционной прибыли составило 172%, что привело к $300-миллионному убытку.

Менее крупные бизнесы Intel тоже далеко не на коне. В частности, Intel выпускает чипы не только для себя, но и для сторонних компаний, например, для MediaTek, но это направление принесло ей всего $118 млн выручки, на 24% меньше, чем годом ранее. Операционный убыток вырос с $23 до $140 млн.

Немного лучше ситуация оказалась в отделе Mobileye по производству компонентов и ПО для автомобильных автопилотов. Согласно официальным данным Intel, здесь, благодаря повышенному спросу на чипы EyeQ, выручка за год увеличилась на16%, составив $458 млн. Но операционная прибыль упала на 17% до $123 млн – Intel объяснила это ростом инвестиций в развитие данного направления.

С надеждой на светлое будущее

Согласно прогнозам Intel, во II квартале 2023 г., который завершится 30 июня, она получит выручку в размерах $11,5-12,5 млрд. Это меньше прошлогодних показателей примерно на 22%. Также компания считает, что норма ее прибыли продемонстрирует падение на 7,3 процентных пункта в сравнении с предыдущим кварталом и составит 37,5%, В то же время Intel полагает, что убытки на одну акцию не вырастут и останутся на уровне $0,04.

Несмотря на провальную первую четверть 2023 г., Intel считает, что во второй половине 2023 г. ее дела пойдут лучше, и что она сможет поднять норму прибыли до 40%. Компания продолжит сокращать расходы – к концу 2023 г. они должна сократиться на $3 млрд.

В Intel никто не верил

Публикация финотчета об оглушительном обвале финансовых показателей Intel в итоге не привела ни к обесцениванию ее акций, ни к разорению ее инвесторов. Как ни странно, бумаги Intel, наоборот, влетели в цене приблизительно на 5%.

По всей вероятности, это объясняется тем, что представленные в отчете цифры оказались лучше ожиданий большинства аналитиков. Они предполагали, что обрушение империи Intel будет еще более стремительным из-за данных, которые она приводила в своих отчетах за II, III и IV кварталы 2022 г.

Выручка Intel падает, а акции, напротив, растут в цене

Судя по всему, кредита доверия у Intel больше нет. Как она намерена выходить из сложившейся ситуации, неизвестно – ее нынешний гендиректор Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger), проработавший в компании несколько десятилетий и в начале 2021 г. инициировавший «программу по поднятию Intel с колен», с поставленной перед ним задачей пока не справляется.

Одновременно с этим AMD усиливает давление на Intel с переходом на новую архитектуру Zen 4 и 5-нанометровый техпроцесс. Intel же продолжает выжимать все соки из морально устаревшей 10-нанометровой топологии, которую она с большим трудом освоила почти четыре года назад – в августе 2019 г.

«На самом деле показатели Intel не такие уж и плохие. Аналитики Уолл-стрит ожидали худшего, прогнозируя убыток в $0,15 на акцию, – сообщил CNews CTO платформы корпоративных коммуникаций и мобильности eXpress Максим Клименко. – Сейчас Intel находится в середине крупнейшей за ее историю трансформации и тратит на это огромные деньги».

«При этом спрос на ее продукцию падает, – добавил Максим Клименко. – Судя по отчету IDC, в I квартале 2023 г. глобальные поставки персональных компьютеров упали примерно на 30%, а выручка крупнейшего подразделения Client Computing, основного генератора денег для Intel, упала на 38%. Продажи подразделений в сферах центров обработки данных и ИИ, а также сетевых и периферийных бизнесов Intel, тоже пострадали – они показали падение на 39% и 30%, соответcтвенно. При этом, сокращая расходы по всем фронтам, Intel показывает неплохую валовую прибыль в размере 37,5%».

«Если сравнивать с AMD, то, по моему мнению, "красные" делают более производительные и энергоэффективные чипы по сравнению с "синими", – отметил Максим Клименко. – Это касается как серверных, так и десктопных решений, не говоря уже про графические процессоры. Intel потратила очень много времени и денег на разработку своих решений Arc, но они задержались и пропустили криптобум».