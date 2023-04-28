Уничтожив «железо», чтобы не досталось россиянам, Cisco закончила 2022 г. с убытком в 5,5 миллиарда

Российские «дочки» Cisco, уходя из России, уничтожили материальные активы на общую сумму свыше 2 млрд руб. Чистый убыток компаний американского вендора по итогам 2022 г. составил более 5 млрд руб.

Многомиллиардные убытки

Как выяснил CNews, американская компания Cisco в связи со сворачиванием своего бизнеса в нашей стране понесла многомиллиардные убытки. Об этом свидетельствуют данные Федеральной налоговой службы, собранные по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ) в отношении основных российских «дочек» вендора.

В частности, юрлицо ООО «Сиско солюшенз» по итогам 2022 г. снизило выручку на 84% — до 5,15 млрд руб. Годом ранее этот показатель был на уровне 33,92 млрд руб.

Чистый убыток этой организации в отчетный период составил 3,67 млрд руб. По итогам 2021 г. компания сработала в прибыль на уровне 1,16 млрд руб.

Другое юрлицо компании, ООО «Сиско системс» столкнулось в 2022 г. с падением выручки на 76%. Она оказалась на уровне 441,2 млн руб., в то время как годом ранее достигла 1,85 млрд руб.

Фото: Cisco Cisco завершила 2022 г. в России с огромными убытками

Чистый убыток этой организации составил 1,8 млрд руб. Примечательно, что по итогам 2021 г. данное юрлицо также оказалось бесприбыльным. Его чистый убыток оказался на уровне 102,4 млн руб. В более ранние годы прибыльность организации также была в среднем нулевой, что позволяет сделать вывод о том, что для Cisco в России это юрлицо имело вспомогательное значение, а главным, по всей видимости, было вышеупомянутое ООО «Сиско солюшенз».

Так или иначе совокупный чистый убыток двух этих организаций составил 5,47 млрд руб., в то время как годом ранее Cisco на них заработала более миллиарда.

Напомним, Cisco занимается производством оборудования для компьютерных сетей и сетей связи. Компания ушла из России в марте 2022 г. на фоне начавшейся спецоперации на Украине.

Уничтожение оборудования

В начале апреля 2023 г. CNews писал о том, что при уходе из нашей страны Cisco физически уничтожила оборудование на огромную сумму. Совокупные данные в пояснительных записках к финотчетам позволяют составить более полную картину.

Упоминавшееся в прошлом материале «Сиско системс» уничтожила активы на 1,06 млрд руб., в связи с чем «был начислен резерв под снижение стоимости в полной сумме стоимости запасов — 1,86 млрд руб.».

Главная «дочка» Cisco в России уничтожила товары на 1,25 млрд руб., в связи с чем «был начислен резерв под снижение стоимости в полной сумме стоимости запасов — 1,12 млрд руб.».

Таким образом, общая сумма уничтоженных активоа составила 2,31 млрд руб. Под пресс пошли «все запасы, ИТ-оборудование, демо-образцы и основные средства».

Судя по отчетам, решение об утилизации гигантских объемов техники не было сиюминутным. Cisco приняла его еще в августе 2022 г., спустя два месяца с момента заявления об окончательном уходе из России. Физическое уничтожение запасов было осуществлено в январе 2023 г.

Подробности ухода

Уход крупных международных компаний с рынка какой-нибудь из стран присутствия — это всегда не только избавление от материальных ценностей путем их списания, уничтожения или продажи, но и увольнение сотрудников. Ciscoв этом плане исключением не стала.

В частности, «Сиско системс» в июле и августе 2022 г. расторгла большую часть трудовых договоров с персоналом по соглашению сторон. Это означает, что лишившиеся работы специалисты получили выходные пособия, на которые было потрачено несколько десятков миллионов рублей. К концу 2021 г. в коллективе «Сиско системс» числилось 60 человек, а годом позже оставалось лишь пять. Расходы компании на выплаты компенсаций и отчисления во внебюджетные фонды, связанные с сокращением штата, достигли 190,6 млн руб.

«Сиско солюшенз» при расставании со своими сотрудниками повела себя аналогичным образом.