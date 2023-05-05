Россияне создали ПО, которое «выявляет удаленщиков, уехавших за рубеж»

В России создано ПО, способное выявлять среди работников тех, кто уехал за границу и работает удаленно. Закон этого пока не запрещает, но власти планируют это исправить. Крупный бизнес уже начал принуждать таких работников к увольнению или возвращению в Россию

Скрыться не получится

Российская компания «Стахановец» сообщила CNews о запуске новейшего программного комплекса, способного отслеживать местоположение сотрудников в течение рабочего дня. Как рассказали редакции представители компании, утилита, в числе прочего, умеет «выявлять удаленщиков, уехавших за рубеж», как заявляется в официальном сообщении компании.

Также к функциям приложения относится умение определять, отлучался ли сотрудник со своего рабочего места. А для определения, из какой страны работает тот или иной удаленный специалист, система, по словам разработчиков, «режиме реального времени он опрашивает геолокационные сервисы».

В компании заявили CNews, что новейший комплекс ведет проверку по внутреннему и внешнему IP-адресам – это означает, что использование работниками сервисов подмены IP никак не повлияет на сбор корректной информации. Для более точного определения нынешнего места дислокации сотрудника детище «Стахановца» задействует данные GPS, ближайших беспроводных точек доступа, вышек сотовой связи.

Операционный директор компании «Стахановец» Александр Канатов сообщил CNews, что для отслеживания местоположения сотрудника данные с его личных гаджетов система не проверяет. По его словам, она используется «только на корпоративных устройствах: лэптопах, ПК или мобильных устройствах».

Эволюция DLP

Согласно приведенному разработчиками описанию их новый программный комплекс – это DLP-система (Data Leak Prevention), программный продукт для защиты компаний от утечек информации. В компании сообщили CNews, что, в отличие от обычной DLP-системы, новая разработка имеет более широкий список возможностей.

Фото: FreePik Об отбытии сотрудника за границу работодатель узнает сразу, даже если работник не планировал извещать его об этом

«Система позволяет мониторить активность пользователя в реальном времени и принимать оперативные меры по ограничению доступа, например, к рабочему компьютеру, – заявили CNews представители компании «Стахановец». – Также ПО, в отличие от большинства DLP-решений, отслеживает геолокацию сотрудника».

Из России и для россиян

Новая разработка компании «Стахановец» создавалась без привлечения иностранных специалистов, заявили CNews авторы проекта. На момент выхода материала она была внесена в курируемый российским Минцифры реестр отечественного ПО, что, технически, открывает ей доступ к госзакупкам по 44-ФЗ (закупки госорганов).

Как сообщили CNews в компании, новый программный комплекс имеет две модели поставки – в частности, заказчики могут получить его в формате on-premise, то есть в виде коробочного решения для установки и запуска непосредственно на своих мощностях, не завися от внешних факторов – работы интернета, доступности облака и пр. Второй вариант – это модель Software-as-a-Service, то есть облачный сервис.

На вопрос CNews, о заказчиках нового сервиса и их количестве представители «Стахановца» не ответили. «Наши клиенты - крупные компании, у которых удаленный доступ к информационным ресурсам из других стран связан с рисками информационной безопасности. Из-за напряженной геополитической ситуации опасность компрометации ИТ-инфраструктуры растет, что может грозить финансовыми и репутационными потерями, – заявили они. – В силу специфики нашего ПО, заказчики просят не разглашать информацию о приобретении решения. Среди наших клиентов enterprise-сегмент (страховые компании, организации из банковской и спортивной сферы, промышленные, нефтегазохимические предприятия и многие другие), субъекты МСП (малого и среднего предпринимательства – прим. CNews), а также небольшие компании, ИП (индивидуальные предприниматели – прим. CNews)».

Закон не запрещает

На момент выхода материала в России не было запрещено работать на отечественную компанию, проживая при этом за границей. Впрочем, в обозримом будущем ситуация может измениться – власти еще в феврале 2023 г. подготовили законопроект, лишающий ИТ-специалистов возможности работать из-за рубежа. Документ пока не принят, но если он станет законом, то ИТ-шники окажутся перед непростым выбором – им придется или бросить работу и остаться жить в другой стране, или вернуться в Россию.

Российские компании, не дожидаясь, пока законопроект вступит в силу, взяли инициативу в свои руки. Пример всем подал холдинг VK – CNews писал, что он еще в начале марта 2023 г. запретил своим работникам трудиться в полноформатном режиме из-за границы. Удаленная работа без каких-либо ограничений в компании по-прежнему доступна, но только для специалистов, проживающих в пределах российских границ.

Таким образом, в России пока нет закона, согласно которому компании могли бы применять софт для отслеживания местоположения их работников без ответных мер с их стороны. Ими, в теории, может оказаться иск в суд за незаконное преследование.

На вопрос CNews, для чего в целом нужна такая разработка при отсутствии законодательной базы для ее использования, представители компании «Стахановец» заявили: «Обязанность сообщить работодателю новые паспортные данные или адрес места проживания, удаленного рабочего места, как правило, закреплена в трудовом договоре. Работодатель может привлечь работника к дисциплинарной ответственности за несообщение новых паспортных данных или изменения адреса».

Ссылаясь на исследование сервиса по поиску работы SuperJob, разработчики подчеркнули, что «каждый пятый работодатель считает, что сотрудник обязан сообщать его местонахождение». «Однако, проверить достоверность информации специалиста без специализированного ПО практически невозможно, – добавили они. – Основные аргументы компаний заключаются в том, что за рубежом невозможно организовать безопасные условия и охрану труда работника».

Авторы программного комплекса заявили также, что федеральные законы и иные нормативно-правовые акты, содержащие нормы трудового права, «действуют только на территории России». «За пределами России в силу вступают иные нормативы, меняется ставка НДФЛ. Компании не хотят потерять контроль над работниками, опасаются штрафов от налоговой и боятся предоставлять удаленный доступ к критической инфраструктуре», – подытожили они.

Нужно больше налогов

Упомянутый представителями компании «Стахановец» НДФЛ в обозримом будущем тоже может стать для властей еще одним рычагом давления на российских удаленщиков, живущих за рубежом. В начале 2023 г. российский Минфин предложил поднять для них этот налог с 13% (с 6% для самозанятых) до 30%. Позже Правительство России подготовило соответствующий законопроект.

Возможно, документ внесут повторно после правок

В конце апреля 2023 г. выяснилось, что поправки к действующему налоговому законодательству не будут распространяться на удаленщиков, работающих по трудовому договору. Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на представителей Минфина, изменения коснутся исключительно фрилансеров, работающих по гражданско-правовому договору. Такие договора оформляют, например, самозанятые.

Законопроект о повышении НДФЛ для уехавших из России удаленщиков был внесен на рассмотрение в Госдуму 24 апреля 2023 г. Спустя двое суток он был отозван.