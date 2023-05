В России запретили Skype. Но не всем

Роскомнадзор запретил банкам и организациям, оказывающим госуслуги, использовать Skype в своей работе. Раньше запрет распространялся на менее популярную версию сервиса, Skype for Business, но теперь она исключена из «черного списка» иностранных мессенджеров. В перечне девять позиций – упомянуты и Telegram, и Microsoft Teams, и китайский WeChat, но нигде не указан Slack.

Больше никакого Skype

Мессенджер Skype, принадлежащий корпорации Microsoft, попал в список запрещенных к использованию российским организациям. Сам список существует в качестве дополнения к закону о запрете использования иностранных мессенджеров для предоставления госуслуг и «выполнения государственного или муниципального задания». Помимо этого, ими нельзя пользоваться банкам и некредитным финорганизациям.

Последние не могут использовать зарубежные мессенджеры, в том числе, для передачи персональных данных клиентов или при отправке платежных документов. Список мессенджеров составляет Роскомнадзор, и он обновился 2 мая 2023 г. Первым на это обратил внимание портал «Экспертный центр электронного государства».

На деле Skype присутствовал в этом перечне с самого начала, вернее, вместо него там была корпоративная версия Skype for Business. Это отдельный форк всем известного мессенджера, ориентированный на бизнес-пользователей и существующий с 2015 г. и собранный на базе Lync – другого корпоративного мессенджера Microsoft, который она не обновляла с 2012 г.

Skype for Business – это тоже мертвый сервис. Microsoft решила отказаться от него еще в сентябре 2017 г., чтобы не мешать развитию более известного сейчас мессенджера Teams. Однако привести план в исполнение она смогла лишь в августе 2021 г. – к тому времени Teams окончательно окреп и «набрал массу», став одним из самых популярных средств корпоративного общения в мире.

Возможная причина

На момент публикации материала не было известно, почему классический Skype внезапно пришел на смену Skype for Business в списке запрещенных российским организациям иностранных мессенджеров. Вполне вероятно, это связано с небольшой популярностью Skype for Business в сравнении с обычным Skype, который, по данным портала Earthweb, на начало 2023 г. насчитывал 300 млн ежемесячно активных пользователей. Статистика по Skype for Business на момент выхода материала была недоступна.

При этом никаких других изменений в перечне, первая версия которого датирована 1 марта 2023 г., не произошло – в новой редакции по-прежнему девять позиций, и это, не считая Skype: Discord, Microsoft Teams, Snapchat, Telegram, Threema, Viber, WhatsApp, WeChat.

Стоит обратить внимание на несколько важных моментов, где первый – это отсутствие мессенджера Slack, главного конкурента Microsoft Teams и Skype for Business.

Второй момент – восемь из девяти перечисленных сервисов принадлежат компаниям из стран, в той или иной степени открыто поддержавших антироссийские санкции. Skype, Discord, Microsoft Teams, Snapchat и WhatsApp – американские, Viber – японский, Threema – швейцарский, Telegram – британский. Оставшийся WeChat – детище китайской компании Tencent, а Китай никаких комплексных ограничений, если не учитывать действия отдельных компаний в лице Huawei, Lenovo и ряда других, не вводил.

Закон, оставшийся незамеченным

Документ, запрещающий российским организациям пользоваться Skype, Telegram и еще семью (пока семью) иностранными мессенджерами – это федеральный закон № 584-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"». Документ получил подпись Президента России Владимира Путина в конце декабря 2022 г. и вступил в силу 1 марта 2023 г. В этот же день была опубликована первая ревизия списка мессенджеров за авторством Роскомнадзора.

По каким именно критериям проходил отбор сервисов для занесении их в список, неизвестно – Slack, напомним, в нем пока отсутствует, хотя по своим возможностям он мало чем отличается от Microsoft Teams. Но в тексте закона указано, что именно подразумевается под термином «иностранный мессенджер»: – это, согласно авторам документа, «принадлежащие иностранным лицам информационные системы и программы для ЭВМ, которые предназначены и (или) используются для обмена сообщениями исключительно между их пользователями, при котором отправитель определяет получателей сообщений и не предусматривается размещение интернет-пользователями общедоступной информации в интернете».

Нарушать нельзя

В тексте закона не описаны последствия за его нарушения. Как сообщал CNews власти начали работать над штрафами сразу после вступления документа в силу.

Избежать наказания можно лишь одним способом – переключиться на российские их альтернативы. В России есть мессенджеры различных классов – как пользовательские (ICQ, VK Messenger и пр.), так и корпоративные. К последним можно отнести сервис eXpress и облако «Яндекс 360 для бизнеса» – комплекс сервисов, в который входят видеоконференцсвязь, мессенджер, приложения для работы с документами и др. С весны 2023 г., как сообщал CNews, у сервиса больше нет бесплатного тарифа.