В Китае за два года погибли 10 тысяч компаний – разработчиков чипов

Сокращение количества китайских дизайн-центров

В период с 2021 по 2022 гг. в КНР было закрыто и ликвидировано около 10 тыс. компаний, занимавшихся разработкой интегральных микросхем. Об этом сообщило издание Digitimes со ссылкой на данные, опубликованные газетой «Жэньминь жибао» и Центральным телевидением Китая в феврале 2023 г.

Представители полупроводниковой отрасли, которые благодаря программе «Сделано в Китае 2025» начали появляться как грибы после дождя, не сумели выдержать жесткой конкуренции друг с другом и глобальными игроками.

Среди экспертов по рынку полупроводников не утихают споры о причинах столь мощного снижения числа китайских дизайн-центров в последние годы. Среди выделенных ими факторов – усиление экспортных ограничений со стороны США в 2020-2022 г. и продолжающийся спад в полупроводниковой отрасли. Как отмечает Tom’s Hardware, каждый из них в определенной степени способствовал тому, что несколько тысяч местных чипмейкеров из КНР было вынуждено свернуть свою деятельность.

Количество против качества

Реализация национальной программы «Сделано в Китае 2025» предусматривала целый ряд мер поддержки китайского бизнеса, таких как пониженные налоговые ставки для высокотехнологичного компаний, стимулирование местных игроков к приобретению зарубежных представителей отрасли, финансовая поддержка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР; R&D) со стороны крупных производителей электроники и прямое финансирование подобных инициатив из государственного бюджета и др.

Соответствующие меры принесли внушительный результат, во всяком случае, в количественном выражении. По данным инвестиционной компании China Renaissance Securities, число дизайн-центров в КНР увеличилось с 736 в 2015 г. до 1780 в 2017 г. В период 2020-2021 гг. в Китае было зарегистрировано почти 70 тыс. новых компаний, занятых в разработке чипов.

По сообщению Digitimes, эскалация торговой войны против Китая в бытность президентом США Дональда Трампа (Donald Trump), подтолкнула власти КНР к вливанию денег в компании национального технологического сектора. Тогда и возникло множество новых игроков на местном рынке разработки интегральных микросхем, полагавшихся на субсидии от государства. В дополнение к субсидиям приток спекулятивного капитала привел к созданию огромного числа мало отличающихся друг от друга компаний, специализирующихся на разработке массовых микросхем (Commodity IC), которые Digitimes характеризует не иначе как «фальшивые технологические компании» (“Fake tech companies”) – очень скоро прекратившие свое существование.

Под массовыми (серийными) микросхемами источник подразумевает сравнительно «простые» чипы, как правило, используемые в специализированных устройствах и производимые большими партиями.

По данным компании Ding Xing Quantum, которая инвестирует в китайские дизайн-центры, в 2016 г., оценка стартапа по разработке чипов могла варьироваться в диапазоне от $28 млн до $43 млн. В 2019 г. этот показатель составлял уже $145-190 млн – такие компании имели признаки финансового пузыря, имеющего свойство лопаться.

Кадры решают все

Полупроводниковая промышленность хорошо известна своей капиталоемкостью, однако квалицированные кадры в отрасли имеют не меньшую ценность по сравнению с финансовыми ресурсами. Деньги в этой сфере не являются панацеей. Без талантливых инженеров, вложений в НИОКР и умелого взаимодействия с контрактными производителями чипов, грамотных управленцев шансы на успех невелики.

При том, что хороших инженеров в Китае сейчас предостаточно, с менеджерами ситуация принципиально иная – в отрасли наблюдается дефицит квалифицированных специалистов этого профиля.

Глобальные проблемы в отрасли опаснее санкций

Есть и другой фактор, который поспособствовал сокращению числа китайских полупроводниковых компаний, представленных на рынке. Низкая активность на потребительском рынке КНР привела к структурному дисбалансу спроса и предложения в III квартала 2021 г., а затем мировая полупроводниковая промышленность столкнулась с коррекцией запасов во второй половине 2022 г. В результате спрос на микросхемы в целом упал, а китайские разработчики, выпускавшие массовые микросхемы, разорились, поскольку не смогли предложить клиентам ничего уникального в сравнении с зарубежными конкурентами.

Санкции в отношении полупроводниковой промышленности КНР явно отразились на ее развитии, о чем свидетельствуют проблемы, возникшие у крупных китайских игроков, таких как Alibaba, Biren, HiSillicon и YMTC. Однако сложности, с которыми столкнулась отрасль в глобальном масштабе, а также неспособность китайских чипмейкеров выдерживать конкуренцию – более весомая причина, по которой около 10 тыс. дизайн-центров КНР потерпели крах, отмечает Digitimes.

В марте 2023 г. CNews писал о том, что в рамках новой стратегии развития национальной полупроводниковой индустрии Китай предоставит горстке самых успешных отечественных производителей чипов и оборудования для их выпуска упрощенный доступ к субсидиям, причем почти в неограниченном объеме. Другими словами, КНР теперь планирует в первую очередь опираться на проверенных временем игроков, а не на сомнительные стартапы.