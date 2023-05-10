Создателю российских суперкомпьютеров дали два года общего режима

Суд приговорил основателя суперкомпьютерной компании «Т-платформы» Всеволода Опанасенко к тюремному сроку. Однако бизнесмен за решеткой сидеть не будет, так как отбыл назначенный судом срок в СИЗО и под домашним арестом. Но проблемы на этом не закончились. «Т-платформы» должна государству несколько миллиардов рублей. Помимо этого, сам Опанасенко должен был выплатить в качестве штрафа более миллиарда.

Приговор суда

Мещанский суд Москвы приговорил основателя суперкомпьютерной компании «Т-платформы» Всеволода Опанасенко к двум годам и четырем месяцам колонии общего режима. Об этом сообщил TAdviser со ссылкой на пресс-службу суда.

Всеволод Опанасенко проходил по уголовному делу о мошенничестве, связанному с поставкой техники в Министерство внутренних дел. Он обвинялся в нарушении ч. 4 ст. 159 УК мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере. Максимальное наказание по нему — лишение свободы на срок до 10 лет. Суд вынес приговор 10 мая 2023 г.

Однако сидеть за решеткой основатель «Т-платформ» не будет, уточнили представители суда, так как наказание считается уже отбытым. В этот срок было зачтено время, проведенное им в СИЗО и под домашним арестом, пока шло следствие и судебный процесс. Прежде, чем Опанасенко оказался под домашним арестом, он почти год провел в СИЗО. Из камеры его выпустили в середине марта 2020 г.

К такому же тюремному сроку (два годы и четыре месяца) суд приговорил и другого фигуранта дела - бывшего начальника управления связи ИТ-департамента, связи и защиты информации МВД Александра Александрова. По данным следствия, Александров знал о том, что «Т-платформы» поставляют оборудование, которое не соответствует техническим характеристикам закупки.

Суд назначил штраф Александрову и Опанасенко в размере 357 тыс. руб.

Суд также приговорил экс руководителя одной из кафедр Воронежского университета МВД Оксану Бокову к штрафу в размере 200 тыс. руб. По данным следствия, Александров был номинально устроен преподавателем в Воронежский институт МВД, за что получал заработную плату, но обязанности свои он не исполнял. В фиктивном трудоустройстве ему как раз помогла Бокова, считает суд.

Суть дела

Всеволода Опанасенко еще в конце марта 2019 г. задержали в Москве и отправили под стражу по делу, связанному с проблемной поставкой компьютеров в МВД за 357,1 млн руб. на российских процессорах «Байкал». Опанасенко грозило лишение свободы на срок до 10 лет. На фоне этой и многих других сопутствующих проблем «Т-платформы» к концу 2019 г. по сути прекратили реальную деятельность. Компания была основана в 2002 г.

Помимо этого, компания «Т-платформы» должна выплатить государству 3,26 млрд руб. Такое решение вынес Арбитражный суд Москвы, в который с иском к компании 5 октября 2021 г. обратился Минпромторг. В рамках этой суммы 2,76 млрд руб. с организации взыскано за нереализованные проекты по субсидиям, которые министерство выдало «Т-платформам» в конце 2016 г. по итогам конкурса. Еще 500 млн руб. компании придется заплатить в виде штрафа. Субсидии были получены, когда главным акционером и руководителем компании был Опанасенко.

В конце марта 2022 года Министерство финансов США объявило о введении санкций против российского технологического сектора. В частности, ограничения были наложены на «T-Платформы».

Работа в «Ростехе» и череда банкротств

Как стало известно CNews, в марте 2022 г. находящийся под следствием Всеволод Опанасенко начал работать на высокой позиции в одной из структур госкорпорации «Ростех».

В июне 2022 г. CNews писал о том, что основателю «Т-платформ» придется выплатить ВЭБу 1,65 млрд руб. В августе 2022 г. Всеволод Опанасенко принял решение обанкротить сам себя.

В октябре 2022 г. основанная Опанасенко «Т-платформы» была признана банкротом.