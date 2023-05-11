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Выплатив своему руководству многомиллионные бонусы, Microsoft решила целый год не поднимать зарплаты сотрудникам

Microsoft решила не индексировать заработную плату своих сотрудников до конца 2023 г. Примечательно, что этому событию предшествовало повышение зарплат топ-менеджменту корпорации. Представители компании объясняют свое решение необходимостью «повысить доходность» для инвестиций в ИИ.

Без повышения

Американская корпорация Microsoft решила «заморозить» заработную плату своих сотрудников до конца 2023 г. Это означает, что индексации зарплаты до конца года персоналу корпорации можно не ждать.

Такое решение топ-менеджмент корпорации принял для того, чтобы справиться с «макроэкономическими проблемами», пишет Bloomberg.

Во внутренней служебной записке главный исполнительный директор Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella) отметил, что «заморозка» уровня зарплат сотрудников продиктована необходимостью получить «достаточную доходность» для инвестиций. Вложения необходимы для миграции основной платформы корпорации в сторону искусственного интеллекта.

Такое не радужное положение дел касается только сотрудников, работающих полный рабочий день. Microsoft рассмотрит вариант поднять ставку тем, кому выплаты производятся по часам, отметил Наделла.

Правила не для всех

Примечательно, что за несколько месяцев до решения не повышать зарплату всем сотрудникам, стало известно о том, что руководители высшего звена Microsoft получили солидную прибавку к годовой зарплате.

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Фото: © wolterke / Фотобанк Фотодженика
Microsoft не будет индексировать зарплату сотрудникам весь 2023 год

Например, сам Сатья Наделла получил 10% прибавки к зарплате. По результатам 2022 г. Наделла получил $2,5 млн оклада и $54,95 млн бонусов. При этом средняя годовая зарплата работника корпорации составляет $190 тыс., оценили эксперты MarketWatch. Таким образом, теперь зарплата Сатьи Наделлы теперь в 289 раз выше средней зарплаты работника Microsoft. Для сравнения, в 2021 г. она была выше в 282 раза, а в 2018 г. – в 154 раза.

Массовые увольнения

Решения о том, чтобы «заморозить» зарплаты было принято после сообщений о массовом увольнении в корпорации. Так, в январе 2023 г. CNews писал о том, что руководство Microsoft распорядилось лишить работы 11 тыс. своих сотрудников. Это около 5% всего штата корпорации.

Стоит отметить, что Microsoft еще в конце весны 2022 г. заявила о приостановке найма новых сотрудников, а в июле 2022 г. появилась информация о грядущих сокращениях. Представители корпорации никак не прокомментировали грядущее событие. Но стоит отметить, что в 2022 г. акции Microsoft упали почти на 30%, сообщал Financial Times.

Не только Microsoft прощается с уймой сотрудников. В ноябре 2022 г. стало известно о том, что Amazon планирует сократить 10 тыс. человек. Компания планировала избавиться от 18 тыс. рабочих или 6% штата.

Также миллиардер Илон Маск (Elon Musk) в ноябре 2022 г. начал выгонять на улицу тысячи людей в компании Twitter, которой завладел в конце октября 2022 г. Сообщалось и о планах Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg) сократить рекордное количество сотрудников за всю историю существования корпорации. Он планировал оставить без работы 11 тыс. человек или около 13% штата.

Кристина Холупова

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