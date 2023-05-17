Schneider Electric оставила наследникам своего бизнеса в России убытков на 7 миллиардов

Наследие Schneider Electric

Как выяснил CNews, российский провопреемник французской энергомашиностроительной компании Schneider Electric — Systeme Electric — получил по итогам 2022 г. чистый убыток в размере 7,11 млрд руб. Это следует из финансовой отчетности организации, собранной по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ).

Выручка АО «Шнейдер электрик», а ныне АО «Систэм электрик», за рассматриваемый год сократилась на 36% — с 43,65 млрд руб. до 27,63 млрд руб. В 2021 г. организация добилась чистой прибыли на уровне 3,2 млрд руб.

В пояснении к последнему отчету компании говорится, что чистый убыток был получен «из-за реструктуризации задолженностей контрагентов, связанных с выходом из группы (новация выданного займа и задолженности АО “ГК «Электрощит» ТМ Самара” и прощение долга ООО “Шнейдер электрик системс”)».

На момент публикации данного материала представители Systeme Electric не смогли ответить на вопросы CNews относительно того, какие негативные последствия в связи с этим убытком могут быть у компании, как она планируете им противодействовать, и имеются ли у нее уже прогнозы относительно финансовых показателей по итогам 2023 г.

Уход из России и передача активов

В нашей стране на ИТ-рынке Schneider Electric была известна в сегменте оборудования для ЦОДов — систем бесперебойного питания и охлаждения, устройств распределения и автоматизации электроснабжения, а также технических решений для инженерных систем зданий и промышленной автоматизации.

Фото: Schneider Electric Наследница Schneider Electric в России оказалась в убытке на 7 млрд рублей

Аккредитованное представительство французской компании в России появилось в 1993 г. После начала спецоперации на Украине компания приостановила инвестиции в Россию и Белоруссию, а также поставки новых заказов в эти страны. В конце апреля 2022 г. стало известно о том, что спустя почти 30 лет работы в России, она хочет продать местный бизнес российской команде.

В начале июля 2022 г. CNews писал, что российский менеджмент выкупил отделения Schneider Electric в России и Белоруссии. Соглашение о продаже было подписано 3 июля 2022 г. В отношении сроков закрытия сделки на сайте компании сообщалось, что они будут зависеть от одобрения регулирующих органов и выполнения ряда других условий.

Состав покупателей и условия сделки тогда не раскрывались. В новом финансовом отчете говорится, что с момента учреждения и до 8 сентября 2022 г. единственным акционером общества являлась публичная акционерная компания АО «Шнейдер электрик индустри» (Schneider Electric Industries SAS) — головная компания группы «Шнейдер электрик», в то время как контролирующий акционер (бенефициар) в «Шнейдер электрик индустри» отсутствует.

«В сентябре 2022 г. в связи с выходом из группы “Шнейдер электрик” произошла смена собственника общества, — отмечается в отчете. — С 9 сентября 2022 г. единственным акционером общества является компания с ограниченной ответственностью “ТиДЖиЭйчСи ДиДаблюСи-ЛЛС” (TGHC DWC-LLC). Контролирующим акционером (бенефициаром) в компании TGHC DWC-LLC выступает Алексей Кашаев (с 17 марта 2022 г. гендиректор АО “Шнейдер электрик” — АО “Систэм электрик”; — прим. CNews), поскольку владеет 51% от уставного капитала TGHC DWC-LLC. Общество изменило наименование с АО “Шнейдер Электрик” на АО “Систэм электрик” на основании решения единственного акционера от 13 октября 2022 г.».

По данным отчетности, с 1 июля 2022 г. до 31 декабря 2022 г. состав совета директоров компании включал Алексея Кашаева, Елену Полозкову (председатель), Дмитрия Курпекова, Армена Бадалова, Николая Ладыгина, Романа Шмакова.

Отметим, что все перечисленные лица в разных долях являются соучредителями зарегистрированного 9 июня 2022 г. в Москве ООО «ГК “Систэм электрик”». Наибольшая доля в 51% — у Кашаева. Он же выступает гендиректором организации.

В сообщении Systeme Electric от 5 июля 2022 г. говорилось, что в группу компаний вошли заводы «Потенциал» (Козьмодемьянск), «Электромоноблок» (СЭЗЭМ; Коммунар), НТЦ «Механотроника» (Санкт-Петербург), «Инженерно-сервисный центр» (Москва) и «Центр инноваций» (Иннополис).

«“Систэм электрик” производит и продает оборудование, решения и ПО под брендами Systeme Electric, “Механотроника” и DEKraft, — добавляла компания. — Большинство новых продуктов и решений будут разработаны и произведены в России». Компания также продолжит поставлять запасные части для оборудования Schneider Electric по существующим контрактам сервисного обслуживания. Она будет оказывать услуги на протяжении всего периода эксплуатации оборудования в России и Белоруссии — от профилактического техобслуживания и ремонтов до углубленной диагностики.